Дания — Финляндия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Дания — Финляндия, который состоится 23 марта 2023 года

Дания

Сборная Дании провалила чемпионат мира 2022, но остается сильным коллективом, который может создать проблемы любому сопернику из грандов мирового футбола. В домашней встрече с Финляндией хозяева наверняка начнут мощно и постараются как можно раньше свое преимущество отобразить на табло. Матч обещает быть напряженным, принципиальным и интересным.

26 ноября сборная Дании проиграла Франции (1:2), а 30 числа неожиданно уступила Австралии в рамках чемпионата мира (0:1).

Финляндия

Команда Финляндии пропустила прошлый чемпионат мира 2022, но очень хочет второй раз подряд принять участие в Евро. Для этого сборной необходимо опередить главных конкурентов, коими являются Дания и Словения. Уже в первом туре коллективу предстоит самый сложный выездной поединок в группе, и даже ничья станет хорошим вариантом для гостей, что добавит им уверенности в своих силах.

12 января Финляндия минимально проиграла Эстонии (0:1), а девятого числа уступила Швеции (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Дания – 1.32

Ничья – 4.8

Победит Финляндия – 11.5

Статистика

Дания не может выиграть уже три поединка подряд

Девять из десяти последних матчей Финляндии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Дания выиграла три из пяти последних матчей у Финляндии

Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах и мы предполагаем, что ситуация в этот футбольный вечер кардинально не изменится.