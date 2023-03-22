Италия — Англия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Италия — Англия, который состоится 23 марта 2023 года

Италия

В Италии очень недовольны, что команда осталась вне чемпионата мира, который прошел в прошлом году и теперь болельщики ждут от сборной защиты своего титула, завоеванного в 2021 голу. Группа достаточно сложная и первый домашний поединок с Англией очень нужно выигрывать, чтобы сразу обзавестись преимуществом. Встреча этих команд определенно станет центральной в предстоящий игровой день.

20 ноября сборная Италии проиграла товарищеский матч Австрии (0:2), а 16 числа обыграла на выезде Албанию (3:1).

Англия

Сборная Англии неплохо выступала на ЧМ 2022 в Катаре, но высоких результатов добиться не смогла. Теперь сборная начинает новый пусть и уже в первом туре отбора встретится с соперником по финалу прошлого турнира. Чтобы чувствовать себя уверенно в следующих матчах, подопечным Саутгейта очень важно, как минимум не проиграть. Игра несет в себе большую интригу, поэтому ни один зритель наверняка не останется равнодушным.

04 декабря Англия крупно обыграла Сенегал (3:0), а 10 числа минимально уступила Франции в 1/4 финала (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 2.9

Ничья – 3.15

Победит Англия – 3.55

Статистика

Италия проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей сборной Англии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти поединков Англии и Италии завершились вничью в основное время

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Предполагаем, что матч будет интересный и результативный, но в конечном итоге сборные поделят очки в этой встрече.