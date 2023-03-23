Чехия – Польша : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Чехия – Польша, который состоится 24 марта 2023 года

Чехия

Сборная Чехии в последних турнирах не достигала высоких позиций и очень надеется, что в скором времени сможет конкурировать с самыми сильными сборными в мире. Уже в первом туре их ждет противостояние с одним из главных конкурентов за выход из группы, который на данный момент выглядит успешнее. Матч является одним из самых интересных в этот игровой день и определенно станет сложным для обоих соперников.

16 ноября сборная Чехии разгромила в товарищеском матче Фарерские острова (5:0), а 19 числа уступила Турции (1:2).

Польша

Польская сборная даже при невыразительной игре на чемпионате мира в Катаре, смогла добраться до 1/8 финала. В предстоящей встрече с Чехией, Роберт Левандовски и компания постараются достичь результата, несмотря на выездной статус. Победа над Чехией сразу даст гостям большое преимущество уже после первого тура квалификации. Поединок будет сложным, но привлекает массу зрителей.

30 ноября сборная Польши проиграла Аргентине (0:2), а четвертого числа уступила в матче плей-офф Франции (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Чехия – 2.4

Ничья – 3.2

Победит Польша – 3.1

Статистика

Чехия проиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

Польша выиграла пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Польша выиграла два из пяти последних матчей с Чехией при трех поражениях

Прогноз

Поставить на победу Чехии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, что матч будет равным, а гости одержат минимальную победу в этот раз за счет фактора домашнего стадиона.