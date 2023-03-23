Испания – Норвегия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Испания – Норвегия, который состоится 25 марта 2023 года

Испания

Нынешняя сборная Испании является достаточно молодой командой, которая только обкатывается и на прошлом чемпионате миром буквально чудом вышла из группы, но не смогла пройти далеко. Тем не менее, от коллектива ждут уверенного выхода из этой группы квалификации Евро 2024 и в матче с Норвегией хозяевам очень важно набирать баллы, которые потом помогут чувствовать себя уверенно.

1 декабря Испания проиграла в групповом турнире ЧМ 2022 Японии (1:2), а шестого числа уступила по пенальти Марокко и покинула турнир (0:1).

Норвегия

Сборная Норвегии до последнего боролась в отборе на ЧМ 2022, но не смогла зацепиться за путевку на турнир. Теперь Эрлинг Холанд и компания начинают новый путь и сразу в первом туре на выезде сыграет против хоть и молодой, но звездной Испании. Можно с уверенностью утверждать, что любой результат, кроме поражения может вполне устроить гостей и добавить им уверенности в силах перед следующими поединками.

20 ноября сборная Норвегии сыграла вничью с Финляндией (1:1), а 17 числа обыграла на выезде Ирландию (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Испания – 1.37

Ничья – 5.1

Победит Норвегия – 10.5

Статистика

Сборная Испании проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Норвегии завершились исходом «обе забьют»

Испания выиграла три матча из пяти последних с Норвегией при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу Испании во втором тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что гости будут сдерживать атаку испанцев в первой половине матча, но во втором тайме хозяева дожмут соперника.