Нагельсманн не останется без работы. Экс-тренер «Баварии» сменит Конте, Анчелотти или Гальтье

Также может остаться в отпуске.
Юлиану Нагельсманну не удалось довести до конца сезон с «Баварией» — его место в немецком гранде уже занял Томас Тухель. Самому экс-менеджеру мюнхенцев теперь предстоит найти новый клуб. Рассуждаем, куда приход Нагельсманна был бы кстати.
«Пари Сен-Жермен»
Юлиану не закрыта дорога в другие топ-клубы – неудовлетворительной его работу в немецком гранде точно не назовешь. И если специалист вдруг захочет снова ощутить на себе колоссальное давление, ПСЖ – идеальный вариант.
Французский гранд в эпоху шейхов тяготеет к специалистам с громким именем. До прихода Гальтье боссы клуба долгое время заигрывали с Зинедином Зиданом (и вряд ли отказались от идеи договориться с ним). В предыдущем сезоне у руля парижан стоял Маурисио Почеттино – экс-менеджер «Тоттенхэма», который добирался до финала ЛЧ.
Еще раньше – Томас Тухель, Унаи Эмери, Лоран Блан, Карло Анчелотти. Из них лишь первые два на момент работы в ПСЖ не обладали высоким авторитетом (Унаи трижды подряд взял ЛЕ, но этого не хватало, чтобы держать раздевалку). И Нагельсманн, проработавший в «Баварии» почти 2 года, отвечает запросам ПСЖ.
Стоит также учитывать, что до конца сезона тренерскую рокировку руководство клуба проводить не собирается – а значит, у Юлиана будет возможность восстановить силы. Это весомый бонус.
«Реал»
Время на отдых у немецкого менеджера будет и в том случае, если на него выйдет мадридский «Реал». «Сливочные» вряд ли планируют расставаться с Карло Анчелотти до окончания сезона – клуб идет в ЛЧ, претендует на Кубок Испании, номинально остается в чемпионской гонке в Ла Лиге.
При этом в то, что Карло продолжит тренировать «Реал» и в дальнейшем, верится с трудом. У итальянского тренера опять накопились разногласия с руководством – по слухам, он был недоволен зимней трансферной кампанией мадридцев. Рулевой просил усилить группу атаки, в начале января предлагал подписать Николо Дзаньоло. Но никто так и не пришел – а ведь еще летом мадридцы упустили Килиана Мбаппе.
Потенциальной отставке Анчелотти способствуют и последние результаты команды. «Реал» уступил Суперкубок Испании «Барселоне», далеко отпустил каталонцев в чемпионате (отрыв – уже в 12 очков).
Да, «сливочные» уже обожглись, когда решили отойти от замкнутого круга между Анчелотти и Зиданом – работа Лопетеги в клубе была провалом. Но стилистика Хулена не подходила «галактикос» — да и соблазн попробовать снова, на этот раз с Нагельсманном, довольно велик.
«Тоттенхэм»
Сложно представить сценарий, при котором Антонио Конте проработает в «Тоттенхэме» еще хоть немного. Итальянец уже осенью начал в привычной манере намекать, что боссам стоило бы подписать еще игроков. В марте он обрушился с критикой на своих подопечных – назвал их эгоистами. Также отметил, что в клубе ни за что не борются, боятся давления – и привыкли к этому. Последовал явный укол в сторону боссов клуба:
За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл – почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал? Я видел, какие люди возглавляли команду. Вы пытаетесь очернить тренеров и замять другое.
Селекционеры «шпор» сформировали шорт-лист – и сначала в него входил Томас Тухель. Но теперь он возглавил «Баварию», а лондонцы переключились на Нагельсманна. АПЛ – лучшая лига, и Юлиан уже способен выдержать ее давление. Вопрос в том, захочет ли.
«Боруссия» Дортмунд
Будет особенно весело, если такая рокировка произойдет прямо сейчас. Дортмундцы послужили причиной, по которой Юлиан лишился работы – сейчас чемпионство для клубов калибра «Баварии» — задача-минимум, а «черно-желтые» сместили мюнхенцев с первой строчки. Место Нагельсманна занял Тухель, а сам Юлиан может теперь сам стать во главе раздражителя «Баварии».
Но для этого необходимо, чтобы подписать контракт со специалистом захотела и сама «Боруссия», которую сейчас возглавляет Эдин Терзич. Придирки со стороны руководства могут быть разве что к стилистике менеджера – «черно-желтые» играют на контратаках и беспомощны в позиционном нападении. К спортивной составляющей вопросов нет – немецкий гранд в ЛЧ кошмарил «Челси», пусть и проиграл в ответной встрече, а в домашнем первенстве стремительно сократил отставание от «Баварии». По прошествии 25 туров подопечные Эдина Терзича наконец вышли в лидеры Бундеслиги, набрав 53 очка – в активе «Баварии» 52.
Сделать паузу
Это распространенная практика, особенно среди специалистов, которые работали в больших клубах с масштабными задачами. Лучано Спаллетти отдыхал 2 года после того, как покинул «Зенит». Зинедин Зидан оба раза после ухода из «Реала» не торопился найти новую команду. Полгода восстанавливался Тухель. Год – Хосеп Гвардиола после ухода из «Барселоны».
У «Баварии» были большие амбиции, поэтому на Юлиана оказывалось соответствующее давление. Кроме того, это был первый опыт менеджера в европейском гранде. Поединки с «Барсой», «Интером», плей-офф ЛЧ, необходимость доминировать в чемпионате — после такого дикого стресса положен длительный отпуск. Окунаться в работу с новым коллективом сразу – не лучшее решение. Так что вполне вероятно, что даже летом Нагельсманн предпочтет не возвращаться к тренерской деятельности.
Я нарвался на одну статью, опубликованную в сентябре 2022 года, так вот тогда уже писали, что не смотря на хорошую работу тренера, руководители все равно недовольны Юлианам, и докапываются даже до его внешнего вида. Вот часть из статьи."Боссы клуба считают, что он неправильно одевается на матчи Баварии. Руководители говорят, что Нагельсманн обязан понимать: футбол — это не шоу-бизнес. Хотя Юлиан на игры постоянно выбирает одежду от брендов, с которыми сотрудничает «Бавария», — это adidas и Hugo Boss. В клубе все равно считают его внешний вид неряшливым и несерьезным."
А еще им не нравится, что он открыто отчитывает игроков на пресс-комфиренциях и указывает на их ошибки - и вот за это увольнять тренера?! Как бы это не аукнулось.
Я нарвался на одну статью, опубликованную в сентябре 2022 года, так вот тогда уже писали, что не смотря на хорошую работу тренера, руководители все равно недовольны Юлианам, и докапываются даже до его внешнего вида. Вот часть из статьи."Боссы клуба считают, что он неправильно одевается на матчи Баварии. Руководители говорят, что Нагельсманн обязан понимать: футбол — это не шоу-бизнес. Хотя Юлиан на игры постоянно выбирает одежду от брендов, с которыми сотрудничает «Бавария», — это adidas и Hugo Boss. В клубе все равно считают его внешний вид неряшливым и несерьезным."
А еще им не нравится, что он открыто отчитывает игроков на пресс-комфиренциях и указывает на их ошибки - и вот за это увольнять тренера?! Как бы это не аукнулось.
Я не болельщик Баварии, но не могу спокойно реагировать на это.... и на моей памяти это одно из самых бредовых увольнений за последнее время....
1) менять тренера по середине сезона, который прошел с запасом ПСЖ (в ЛЧ и вовсе все победы и всего 2 пропущенных мяча за 8 матчей), дошел до 1/4 ГК и всего на 1 бал отстает от Боруссии как минимум странно, учитывая что после более позорных вылетов из КГ и особенно ЛЧ от Вильяреала в прошлом году про это даже речи не было....
2) Были слухи про конфликты в коллективе, но по факту где их нету? у Баварии отличные исполнители и не все из за формы порой попадают в состав, так что такие конфликты думаю естественны
3) Такое ощущение что тут больше хотят подписать Тухеля (чтобы другие не увели) чем уволить Нагеля
4) Самый прикол что Флика в свое время также на ровном месте турнули ради Нагеля, а Бавария и вовсе впервые в своей истории заплатила за тренера 15 лямов РБ + жирные отступные ему прописала в части преждевременного увольнения
5) В общем руководство сильно рискует, если бы Бавария вылетела от Сити в 1/4, в 1/4 КГ или не выиграла его вовсе, слила чемп с Нагелем это одно, но если все тоже самое будет после увольнения Нагеля, то вся критика и тень автоматом падет на руководство и в первую очередь на Хасана и Кана
То что Негель не останется без работы я не сомневаюсь не на грамм. И как мне кажется за ним уже очередь стоит. Пожелаю ему угадать куда пойти и удачи в дальнейшем!!!!!!!
Я не болельщик Баварии, но не могу спокойно реагировать на это.... и на моей памяти это одно из самых бредовых увольнений за последнее время....
1) менять тренера по середине сезона, который прошел с запасом ПСЖ (в ЛЧ и вовсе все победы и всего 2 пропущенных мяча за 8 матчей), дошел до 1/4 ГК и всего на 1 бал отстает от Боруссии как минимум странно, учитывая что после более позорных вылетов из КГ и особенно ЛЧ от Вильяреала в прошлом году про это даже речи не было....
2) Были слухи про конфликты в коллективе, но по факту где их нету? у Баварии отличные исполнители и не все из за формы порой попадают в состав, так что такие конфликты думаю естественны
3) Такое ощущение что тут больше хотят подписать Тухеля (чтобы другие не увели) чем уволить Нагеля
4) Самый прикол что Флика в свое время также на ровном месте турнули ради Нагеля, а Бавария и вовсе впервые в своей истории заплатила за тренера 15 лямов РБ + жирные отступные ему прописала в части преждевременного увольнения
5) В общем руководство сильно рискует, если бы Бавария вылетела от Сити в 1/4, в 1/4 КГ или не выиграла его вовсе, слила чемп с Нагелем это одно, но если все тоже самое будет после увольнения Нагеля, то вся критика и тень автоматом падет на руководство и в первую очередь на Хасана и Кана
То что Негель не останется без работы я не сомневаюсь не на грамм. И как мне кажется за ним уже очередь стоит. Пожелаю ему угадать куда пойти и удачи в дальнейшем!!!!!!!