Нагельсманн не останется без работы. Экс-тренер «Баварии» сменит Конте, Анчелотти или Гальтье

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сегодня, 10:12

Также может остаться в отпуске.

Юлиану Нагельсманну не удалось довести до конца сезон с «Баварией» — его место в немецком гранде уже занял Томас Тухель. Самому экс-менеджеру мюнхенцев теперь предстоит найти новый клуб. Рассуждаем, куда приход Нагельсманна был бы кстати.

«Пари Сен-Жермен»

Юлиану не закрыта дорога в другие топ-клубы – неудовлетворительной его работу в немецком гранде точно не назовешь. И если специалист вдруг захочет снова ощутить на себе колоссальное давление, ПСЖ – идеальный вариант.

Французский гранд в эпоху шейхов тяготеет к специалистам с громким именем. До прихода Гальтье боссы клуба долгое время заигрывали с Зинедином Зиданом (и вряд ли отказались от идеи договориться с ним). В предыдущем сезоне у руля парижан стоял Маурисио Почеттино – экс-менеджер «Тоттенхэма», который добирался до финала ЛЧ .

Еще раньше – Томас Тухель, Унаи Эмери, Лоран Блан, Карло Анчелотти. Из них лишь первые два на момент работы в ПСЖ не обладали высоким авторитетом (Унаи трижды подряд взял ЛЕ , но этого не хватало, чтобы держать раздевалку). И Нагельсманн, проработавший в «Баварии» почти 2 года, отвечает запросам ПСЖ .

Стоит также учитывать, что до конца сезона тренерскую рокировку руководство клуба проводить не собирается – а значит, у Юлиана будет возможность восстановить силы. Это весомый бонус.

«Реал»

Время на отдых у немецкого менеджера будет и в том случае, если на него выйдет мадридский «Реал». «Сливочные» вряд ли планируют расставаться с Карло Анчелотти до окончания сезона – клуб идет в ЛЧ , претендует на Кубок Испании, номинально остается в чемпионской гонке в Ла Лиге.

При этом в то, что Карло продолжит тренировать «Реал» и в дальнейшем, верится с трудом. У итальянского тренера опять накопились разногласия с руководством – по слухам, он был недоволен зимней трансферной кампанией мадридцев. Рулевой просил усилить группу атаки, в начале января предлагал подписать Николо Дзаньоло. Но никто так и не пришел – а ведь еще летом мадридцы упустили Килиана Мбаппе.

Потенциальной отставке Анчелотти способствуют и последние результаты команды. «Реал» уступил Суперкубок Испании «Барселоне», далеко отпустил каталонцев в чемпионате (отрыв – уже в 12 очков).

Да, «сливочные» уже обожглись, когда решили отойти от замкнутого круга между Анчелотти и Зиданом – работа Лопетеги в клубе была провалом. Но стилистика Хулена не подходила «галактикос» — да и соблазн попробовать снова, на этот раз с Нагельсманном, довольно велик.

«Тоттенхэм»

Сложно представить сценарий, при котором Антонио Конте проработает в «Тоттенхэме» еще хоть немного. Итальянец уже осенью начал в привычной манере намекать, что боссам стоило бы подписать еще игроков. В марте он обрушился с критикой на своих подопечных – назвал их эгоистами. Также отметил, что в клубе ни за что не борются, боятся давления – и привыкли к этому. Последовал явный укол в сторону боссов клуба:

За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл – почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал? Я видел, какие люди возглавляли команду. Вы пытаетесь очернить тренеров и замять другое.

Селекционеры «шпор» сформировали шорт-лист – и сначала в него входил Томас Тухель. Но теперь он возглавил «Баварию», а лондонцы переключились на Нагельсманна. АПЛ – лучшая лига, и Юлиан уже способен выдержать ее давление. Вопрос в том, захочет ли.

«Боруссия» Дортмунд

Будет особенно весело, если такая рокировка произойдет прямо сейчас. Дортмундцы послужили причиной, по которой Юлиан лишился работы – сейчас чемпионство для клубов калибра «Баварии» — задача-минимум, а «черно-желтые» сместили мюнхенцев с первой строчки. Место Нагельсманна занял Тухель, а сам Юлиан может теперь сам стать во главе раздражителя «Баварии».

Но для этого необходимо, чтобы подписать контракт со специалистом захотела и сама «Боруссия», которую сейчас возглавляет Эдин Терзич. Придирки со стороны руководства могут быть разве что к стилистике менеджера – «черно-желтые» играют на контратаках и беспомощны в позиционном нападении. К спортивной составляющей вопросов нет – немецкий гранд в ЛЧ кошмарил «Челси», пусть и проиграл в ответной встрече, а в домашнем первенстве стремительно сократил отставание от «Баварии». По прошествии 25 туров подопечные Эдина Терзича наконец вышли в лидеры Бундеслиги, набрав 53 очка – в активе «Баварии» 52.

Сделать паузу

Это распространенная практика, особенно среди специалистов, которые работали в больших клубах с масштабными задачами. Лучано Спаллетти отдыхал 2 года после того, как покинул «Зенит». Зинедин Зидан оба раза после ухода из «Реала» не торопился найти новую команду. Полгода восстанавливался Тухель. Год – Хосеп Гвардиола после ухода из «Барселоны».