Разгром Ирака может растормошить сборную. Карпину нужен яркий футбол

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сегодня, 13:04

Валерий Георгиевич обещает изменения.

Поражение от Ирака не приведет к переменам

Если проиграют Ираку, то рак на горе не свиснет. Понятно негодование из-за качества игры сборной. Но одновременно прав Карпин, что его не уволят и сам не уйдет даже после поражения от Ирака. Результаты в странных поединках профессионала волнуют во вторую очередь. Но только если наставник четко формулирует специфические задания для футболистов и понимает, куда движется стратегически и тактически вместе с командой.

Вот к чему можно придираться. Во что играют? В сохранение лица без атак, риска и ударов. Создавая коллектив, наставник имеет право на время. Но Карпин не пришел в сборную после дисквалификации. На Евро-2020 у Черчесова появлялись на поле Сафонов, Джикия, Дивеев, Баринов, Жемалетдинов, Кузяев и Соболев. Новичков много, но их одобрили Кафанов и Карпин. Наставники прекрасно знают исполнителей, ведь все из РПЛ .

Разгромная победа над Ираком нужна для улучшения настроения команды и публики. Но любой результат, даже поражение, ничего не меняет. Западня для сборной. На Олимпиаде будут атлеты без флага и гимна, а сборную не пустили на Евро, европейцы не хотят с ними играть.

Пора сыграть зрелищно перед родной публикой

Тысяча школьников из Санкт-Петербурга и области посетят матч России против Ирака. Уже веская причина, чтобы найти мотивацию, хотя футболисты не демонстрировали ее в последних выставочных матчах. Когда Сперцян, Сазонов и Тикнизян уходят в сборные, которые играют в отборах крупных турниров, то Захарян и Коваленко жалеют, что не поступили аналогично. Задумаются юные таланты. Россиянин из МЮ играет за Англию.

Сборная потеряет потенциал, если не будет еврокубков. Родители увезут детей, чем будут ждать у моря погоды, или переход в Азию. Стратегически удар нанесен, просто последствия проявляются постепенно. Не вините Карпина, что не зовет Акинфеева, Жиркова, Игнашевича, Аршавина и Дзюбу в сборную, чтобы разбили Ирак. Состава, который есть сейчас, достаточно для достойного поединка дома против сборной такого соперника.

Карпина заявил, что на 90 % изменит состав. Но это снова поиски игровых связей. Денисов, Сильянов, Баринов, Пиняев, Обляков, Ахметов, Фомин, Соболев и Тюкавин получат сегодня шанс. Значит, никакой тонкой наладки, просто всех бросят на поле, выбрал два состава в соседних матчах. И близко не подход накануне яркой победы, но нет сомнения, что Пиняев, Соболев и Тюкавин могут создать моменты, как Фомин и Обляков.

Важно лишь правильно выбрать для всех роли и позиции. А еще не допустить контратаки Ирака. Или еще хуже, игру гостей первым номером. России пора провести хотя бы один матч с тотальным преимуществом по моментам и с минимумом брака, особенно дома, где играют крайне редко.

Важно признать силу скромных соперников

Неприятно не обыгрывать настолько скромных оппонентов. Классом все ниже, чем российская команда, даже Иран. Японцы и южные корейцы играть не согласятся, чтобы сравнить. Но «на глаз» кажется, что они сильнее. Оказаться ниже Ирака сложно, как сложно оказалось без пасов Головина и Алексея Миранчука. Накануне решающих матчей Кубка и РПЛ тяжело винить игроков за нежелание рисковать здоровьем в спаррингах.

Но если так, как против Ирана, сыграли бы в отборе к Евро-2024, то получили по первое число. В случае поражения от Ирака в команде Карпина разуверятся даже те, кто тратил на их матчи время. Почему Россия не обыгрывала на классе последних соперников? Мешала недооценка. Не думали, что Иран готов лучше, невзирая на смену тренера. Могут недооценивать Ирак, хотя у соперника серия из семи матчей без поражений.

Ценим каждого оппонента, но некому так проигрывать. Так что у Карпина первая из проблем – психология. Имитируют обычную работу, но будто отбивают повинность. Отчасти так и есть, ведь между матчем молодежной сборной против главной и поединками с Ираном и Ираком мало разницы, если игроки берегутся ради клубов. Отдельные мастера нашли повод не приехать. Другие сегодня получат отдых, чтобы клубы не возмущались.

Карпину нужно выбирать оптимальную основу

Тренер прячется за ротацией. Ему пора выбрать лучших игроков, создать каркас и дать право публике оценивать главную схему, по мнению наставника. Или Карпин хочет всем игрокам понравиться, ведь может возглавить «Спартак» или «Динамо» в будущем? Новые боссы команды Абаскаля не называли Карпина «сбитым летчиком». Но в сборной Карпин летит на одном крыле.

Без официальных матчей развитие команды невозможно. В этом случае публика и игроки на одном борту. Народ понимает, что у матчей нет спортивного смысла, отсюда скромные рейтинги трансляций. И одновременно все соскучились по нормальному футболу от команды в красных футболках. Пора показать себя. Проще, чем Ирак, соперника найти будет сложно, особенно готового прилететь в Россию.

Сборной важно снять заклятие, но для этого пора сыграть весело, а с этим были самые большие проблемы. Футболисты бегают траурные поединки. Поводы горевать у них есть, но в результате страдает публика. Карпину, хотя он эгоистичный человек, пора подумать хотя бы раз о народе. Знает, как на «Ростов» негативно повлияли пустые трибуны в домашних играх РПЛ . Должен ценить публику в Санкт-Петербурге.

Разгром команды Ирака не будет эпохальным достижением, но отсутствие классного футбола сегодня не просто огорчит, а поставит точку в мучениях. Зачем играть, если футболистам матчи в тягость? Из-под палки сложно создавать, но раз таковы условия, то Карпину пора подойти к матчу творчески. Изучить тактику Ирака, расставить ловушки. Сегодня самое время ответить, верите ли вы в сборную?