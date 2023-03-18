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«Зенит» давно не проигрывал дважды подряд. ЦСКА возродит интригу в чемпионате

сегодня, 09:57
ЦСКА - «Зенит»

Воспользуется негативным фоном.

Полезно узнать о ЦСКА

- «Армейцы» стартовали в весенней части текущего сезона сравнительно неплохо. В кубковом противостоянии с «Краснодаром» обеспечили себе надежное преимущество по итогам домашнего матча и удержали его в гостях. После неожиданного поражения от «Сочи» случилась разгромная победа над «Крыльями Советов» (4:0) — самарцам забил даже Антон Заболотный. При этом противостояние с «Крыльями» в полуфинале Пути РПЛ Кубка началось с ничьей. Цельного представления о москвичах после зимней паузы составить пока не удается. Вероятно, игроки только набирают форму, а к проектным мощностям перейдут к апрелю.

- Есть у «красно-синих» и ощутимые кадровые проблемы. Наиболее остро дела обстоят с позицией центрального защитника – центр поля укомплектован, да и на флангах есть исполнители. В зимнее трансферное окно москвичи подписали 22-летнего Илью Агапова из «Пари Нижнего Новгорода». Он получил травму в январе – тогда главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил, что повреждение не серьезное. Тем временем ко второй половине марта Илья так ни разу и не сыграл за «армейцев» в официальном матче. До недавнего времени приходилось обходиться без лидера обороны Игоря Дивеева – он не играл с октября.

Все это привело к тому, что Федотов образовал новое трио в центре обороны – с левого фланга сместился Мойсес, а правого центрального играл Кирилл Набабкин, посередине – Роша. Как следствие, левым латералем снова стал Иван Обляков.

- Фанатам ЦСКА есть, за что порадоваться. Впервые на поле появился Игорь Дивеев – он заменил Константина Кучаева во втором тайме кубкового матча против «Крыльев Советов». Сейчас степень его вовлеченности в игры будет только расти – хотя вряд ли Федотов рискнет сразу выпускать центрбека против «Зенита».

- Предстоящий поединок важен не только для ЦСКА или «Зенита» — он важен для всех в топ-5 РПЛ. «Сине-бело-голубые» и так оторвались от ближайших преследователей на 8-10 очков. Если сейчас увеличат отрыв, можно сразу вручать трофей. Так что, огорчив петербуржцев, «красно-синие» сделают одолжение всем.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Мойсес, Роша, Набабкин – Обляков, Мендес, Кучаев, Гайич – Карраскаль, Медина — Чалов.

Полезно узнать о «Зените»

- Подозрительно много проблем с соперниками стало возникать у действующего чемпиона страны – и это при том, что календарь к «сине-бело-голубым» максимально благосклонен. После дежурных побед над ульяновской «Волгой» и «Пари Нижним Новгородом» подопечные Сергея Семака, по всей видимости, расслабились – все-таки играть предстояло с «Химками», которые ужасно смотрятся еще с августа. Однако команда Спартака Гогниева неожиданно навязала высокий градус сопротивления и в промежутке между 75-й и 86-й минутами отыгралась с 0:2. Избежать сенсационной ничьей удалось благодаря голу Мантуана в добавленное время.

- Еще хуже сложился поединок против «Динамо» в Кубке России. «Сине-бело-голубые» изначально играли в статусе догоняющих из-за автогола голкипера Васютина, а из-за скандального эпизода с судьями во второй половине снова пошли разговоры о заговоре. Тюкавин получил по ногам от Клаудиньо, а главный арбитр Евгений Кукуляк после 5-минутного просмотра видеоповтора не стал назначать 11-метровый в ворота «Зенита». После этого представители москвичей советовали проверить судью на полиграфе, а сам Тюкавин, рассуждая об эпизоде, предположил, что для назначения пенальти ему должны были сломать ногу. К слову, спорный момент не повлиял на исход встречи – «бело-голубые» одержали победу и еще подпортили настроение питерцам.

- К негативному фону добавились травмы лидеров команды – под вопросом участие в матче против ЦСКА форварда Ивана Сергеева и опорника Вильмара Барриоса. Оба не сыграли против «Динамо» в Кубке – решение об их участии в 20-м туре будет принято непосредственно перед матчем.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков – Сантос, Ренан, Родригао, Караваев – Кузяев, Вендел, Клаудиньо – Мостовой, Кассьерра, Малком.

Полезно узнать о противостоянии

- За последние 20 игр между командами ЦСКА записал себе в актив лишь 2 победы – в марте 2014-го и ноябре 2018-го.

- В предыдущем поединке «армейцы» вполне могли одержать победу. На гол Малкома на исходе первого тайма москвичи ответили мячом Чалова на экваторе второго. К этому моменту гости завладели инициативой – и поразили ворота Михаила Кержакова на 80-й минуте. Только вот арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Позднее Густаво Мантуам вывел «Зенит» вперед – его мяч и стал победным.

- В последний раз «красно-синие» смогли отобрать очки у «Зенита» в ноябре 2019 года. Тогда коллективы обменялись голами Николы Влашича и Александра Ерохина. К тому моменту ЦСКА, как и сейчас шел на 5-м месте. А вот отрыв «Зенита» от других команд из топ-3 составлял всего 3 очка.

Прогноз Soccer.ru: Будем верить до последнего – от победы ЦСКА или ничьей выиграют все. «Зенит» понервничает и не будет играть в полноги. Конкуренты получат возможность приблизиться к первой строчке. Для подопечных Федотова это будет плюсик в карму. При этом о победе ЦСКА при нынешних кондициях клуба речи идти не может – поэтому поставим на ничейный исход. И надеемся на отсутствие судейских скандалов – поединок будет обслуживать Сергей Карасев.

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112910415
112910415
сегодня в 22:13
боевая ничья украсит воскресный день !
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 16:07
У ЦСКА после радости неприятности и наоборот.
goodmonter
goodmonter ответ wfrugh53c6te (раскрыть)
сегодня в 14:20
Главная интрига в матче ЦСКА-зенит связано только с судейством. Сможет ли Карась повторить позор другого нашего рефери ФИФА Кукуляка?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 14:05
Как это проиграет??
Так не бывает...
Не верю я ....ни в Несси...ни в Снежного человека....ни в инопланетян...ни в проигрыш Семака в Москве...в РПЛ...
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:49
Ну и ладно.А поскольку я не суеверный,и убеждён,что любой мой бред не повлияет ни на что,прогнозирую :"Зенит" проиграет 0-2.
wfrugh53c6te
wfrugh53c6te
сегодня в 11:46, ред.
А разве Зенит в прошлом туре проиграл?
Была трудная, но победа над Химками.

Вылет Зенита из кубка? Но во первых это другой турнир, да и матч закончился в ничью и только серия пенальти рассудило выход в следующий круг.
И у автора скорее всего иллюзия какой-то там интриги связанная с Зенитом и чемпионством.

Вся интрига заключается в том сможет ли Спартак удержать серебро или Ростов всё-таки навяжет ему конкуренцию. И сможет ли ЦСКА с Динамо на финише обойти Ростов и завоевать бронзу.

В нижней части таблицы две интриги. Кто вслед за Торпедо напрямую вылетит в первую лигу Химки или Факел. Ну и кто из КС и НН окажется в стыках.

Вот, пожалуй, и все интриги РПЛ на этот сезон.

Да, хочется большего, но не надо свои желания выдавать за реалии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:28
Нет..не счёл...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:23
Пора армейцам побеждать! Когда, если не сейчас?
Зенит на своём поле можно обыграть, если постараться.
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:15, ред.
А по физиономии присутствующего на матче Соловья-Разбойника,властителя лесов,полей и рек,я бы так не осмелился утверждать.
Кстати,помимо риторических утверждений,ты бы не счёл своим долгом посвятить нас заранее в исходный результат этого матча ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 10:58
Теория вероятности - раздел математики, изучающий случайные события, случайные величины.....

А Теория вероятности проигрыша Зенита полностью в руках Семака...там нет случайности...там есть приоритеты турниров...))

Скажу больше...в играх Зенита со Спартаком и Динамо...в Кубке...я заранее называл победителей этих матчей...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:42
Сегодня все лидеры потеряют очки.
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:42
Чем дольше это продолжается,тем вероятней вариант поражения.Может и врут создатели теории вероятности,я сам то "эндокринолог"...
Союзник противников
Союзник противников ответ Bajiimsen5775 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 10:41
Я тебе подскажу:"Зенит"-в Бразилии ,и на 1 месте в таблице РПЛ,а ЦСКА там одной ногой,и на пятом месте в таблице РПЛ.Теперь знаешь???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:28
ЦСКА проиграл 3 из 4-х последних матчей в РПЛ...
В трёх домашних играх потеряно 7 очков из 9-ти...

Автор точно думает что Зенит едет в Москву за поражением???))

Пусть посмотрит статистику Семака с московскими командами..в РПЛ..
Гость
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