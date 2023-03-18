«Зенит» давно не проигрывал дважды подряд. ЦСКА возродит интригу в чемпионате

Воспользуется негативным фоном.
Полезно узнать о ЦСКА
- «Армейцы» стартовали в весенней части текущего сезона сравнительно неплохо. В кубковом противостоянии с «Краснодаром» обеспечили себе надежное преимущество по итогам домашнего матча и удержали его в гостях. После неожиданного поражения от «Сочи» случилась разгромная победа над «Крыльями Советов» (4:0) — самарцам забил даже Антон Заболотный. При этом противостояние с «Крыльями» в полуфинале Пути РПЛ Кубка началось с ничьей. Цельного представления о москвичах после зимней паузы составить пока не удается. Вероятно, игроки только набирают форму, а к проектным мощностям перейдут к апрелю.
- Есть у «красно-синих» и ощутимые кадровые проблемы. Наиболее остро дела обстоят с позицией центрального защитника – центр поля укомплектован, да и на флангах есть исполнители. В зимнее трансферное окно москвичи подписали 22-летнего Илью Агапова из «Пари Нижнего Новгорода». Он получил травму в январе – тогда главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил, что повреждение не серьезное. Тем временем ко второй половине марта Илья так ни разу и не сыграл за «армейцев» в официальном матче. До недавнего времени приходилось обходиться без лидера обороны Игоря Дивеева – он не играл с октября.
Все это привело к тому, что Федотов образовал новое трио в центре обороны – с левого фланга сместился Мойсес, а правого центрального играл Кирилл Набабкин, посередине – Роша. Как следствие, левым латералем снова стал Иван Обляков.
- Фанатам ЦСКА есть, за что порадоваться. Впервые на поле появился Игорь Дивеев – он заменил Константина Кучаева во втором тайме кубкового матча против «Крыльев Советов». Сейчас степень его вовлеченности в игры будет только расти – хотя вряд ли Федотов рискнет сразу выпускать центрбека против «Зенита».
- Предстоящий поединок важен не только для ЦСКА или «Зенита» — он важен для всех в топ-5 РПЛ. «Сине-бело-голубые» и так оторвались от ближайших преследователей на 8-10 очков. Если сейчас увеличат отрыв, можно сразу вручать трофей. Так что, огорчив петербуржцев, «красно-синие» сделают одолжение всем.
Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Мойсес, Роша, Набабкин – Обляков, Мендес, Кучаев, Гайич – Карраскаль, Медина — Чалов.
Полезно узнать о «Зените»
- Подозрительно много проблем с соперниками стало возникать у действующего чемпиона страны – и это при том, что календарь к «сине-бело-голубым» максимально благосклонен. После дежурных побед над ульяновской «Волгой» и «Пари Нижним Новгородом» подопечные Сергея Семака, по всей видимости, расслабились – все-таки играть предстояло с «Химками», которые ужасно смотрятся еще с августа. Однако команда Спартака Гогниева неожиданно навязала высокий градус сопротивления и в промежутке между 75-й и 86-й минутами отыгралась с 0:2. Избежать сенсационной ничьей удалось благодаря голу Мантуана в добавленное время.
- Еще хуже сложился поединок против «Динамо» в Кубке России. «Сине-бело-голубые» изначально играли в статусе догоняющих из-за автогола голкипера Васютина, а из-за скандального эпизода с судьями во второй половине снова пошли разговоры о заговоре. Тюкавин получил по ногам от Клаудиньо, а главный арбитр Евгений Кукуляк после 5-минутного просмотра видеоповтора не стал назначать 11-метровый в ворота «Зенита». После этого представители москвичей советовали проверить судью на полиграфе, а сам Тюкавин, рассуждая об эпизоде, предположил, что для назначения пенальти ему должны были сломать ногу. К слову, спорный момент не повлиял на исход встречи – «бело-голубые» одержали победу и еще подпортили настроение питерцам.
- К негативному фону добавились травмы лидеров команды – под вопросом участие в матче против ЦСКА форварда Ивана Сергеева и опорника Вильмара Барриоса. Оба не сыграли против «Динамо» в Кубке – решение об их участии в 20-м туре будет принято непосредственно перед матчем.
Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков – Сантос, Ренан, Родригао, Караваев – Кузяев, Вендел, Клаудиньо – Мостовой, Кассьерра, Малком.
Полезно узнать о противостоянии
- За последние 20 игр между командами ЦСКА записал себе в актив лишь 2 победы – в марте 2014-го и ноябре 2018-го.
- В предыдущем поединке «армейцы» вполне могли одержать победу. На гол Малкома на исходе первого тайма москвичи ответили мячом Чалова на экваторе второго. К этому моменту гости завладели инициативой – и поразили ворота Михаила Кержакова на 80-й минуте. Только вот арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Позднее Густаво Мантуам вывел «Зенит» вперед – его мяч и стал победным.
- В последний раз «красно-синие» смогли отобрать очки у «Зенита» в ноябре 2019 года. Тогда коллективы обменялись голами Николы Влашича и Александра Ерохина. К тому моменту ЦСКА, как и сейчас шел на 5-м месте. А вот отрыв «Зенита» от других команд из топ-3 составлял всего 3 очка.
Прогноз Soccer.ru: Будем верить до последнего – от победы ЦСКА или ничьей выиграют все. «Зенит» понервничает и не будет играть в полноги. Конкуренты получат возможность приблизиться к первой строчке. Для подопечных Федотова это будет плюсик в карму. При этом о победе ЦСКА при нынешних кондициях клуба речи идти не может – поэтому поставим на ничейный исход. И надеемся на отсутствие судейских скандалов – поединок будет обслуживать Сергей Карасев.
Была трудная, но победа над Химками.
Вылет Зенита из кубка? Но во первых это другой турнир, да и матч закончился в ничью и только серия пенальти рассудило выход в следующий круг.
И у автора скорее всего иллюзия какой-то там интриги связанная с Зенитом и чемпионством.
Вся интрига заключается в том сможет ли Спартак удержать серебро или Ростов всё-таки навяжет ему конкуренцию. И сможет ли ЦСКА с Динамо на финише обойти Ростов и завоевать бронзу.
В нижней части таблицы две интриги. Кто вслед за Торпедо напрямую вылетит в первую лигу Химки или Факел. Ну и кто из КС и НН окажется в стыках.
Вот, пожалуй, и все интриги РПЛ на этот сезон.
Да, хочется большего, но не надо свои желания выдавать за реалии.
Была трудная, но победа над Химками.
Вылет Зенита из кубка? Но во первых это другой турнир, да и матч закончился в ничью и только серия пенальти рассудило выход в следующий круг.
И у автора скорее всего иллюзия какой-то там интриги связанная с Зенитом и чемпионством.
Вся интрига заключается в том сможет ли Спартак удержать серебро или Ростов всё-таки навяжет ему конкуренцию. И сможет ли ЦСКА с Динамо на финише обойти Ростов и завоевать бронзу.
В нижней части таблицы две интриги. Кто вслед за Торпедо напрямую вылетит в первую лигу Химки или Факел. Ну и кто из КС и НН окажется в стыках.
Вот, пожалуй, и все интриги РПЛ на этот сезон.
Да, хочется большего, но не надо свои желания выдавать за реалии.