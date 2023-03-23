Повторение финала Евро-2020. Англия начнёт отбор с поединка против Италии

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сегодня, 11:17

Должны взять реванш.

Новый цикл игр сборных открывается сегодня стартом отбора Евро-2024 – между собой сыграют Казахстан и Словения. Но топ-матч пройдет позже – встретятся команды Англии и Италии.

Повторение финала предыдущего Евро

Интересно, что начинается квалификация континентального первенства с того же противостояния, которым был закрыт предыдущий розыгрыш турнира. От того поединка у «трех львов» остался крайне неприятный осадок – исход Евро решился в серии пенальти, победителя определила досадная ошибка «на точке» Букайо Сака.

Вингер лондонского «Арсенала» снова в сборной. Обидный промах не сломил футболиста. С того момента он успел закрепиться в статусе лидера «канониров» и сейчас является вторым бомбардиром команды в чемпионате-2022/23 (не просто так боссы клуба продлили с ним контракт). Прошел с англичанами чемпионат мира 2022, стал игроком основы и одним из лучших бомбардиров национальной команды на турнире. Теперь опыта у Букайо намного больше – а значит, и в напряженной ситуации он не растеряется.

Вообще только двое из заявки Англии на финал Евро-2020 не сыграют сейчас с подопечными Роберто Манчини – Рахим Стерлинг и Джейдон Санчо. Оба далеки от своей лучшей формы. Но вот остальные – в строю.

К слову, подопечные Гарета Саутгейта встретятся с еще одной командой, с которой пересекались в плей-офф прошлого континентального первенства – со сборной Украины. Так что «трем львам» предстоит полное повторение пройденного пути, этакая работа над ошибками.

В сборной Италии дела обстоят несколько по-другому. Самое свежее и обидное воспоминание – пропуск второго чемпионата мира подряд. Ждать новой возможности пробиться на мировой форум еще долго, а до этого времени позарез нужно отобраться на Евро. Иначе разговоров о несостоятельности идей Манчини не избежать.

У Англии новые лидеры

А старые сделали большой шаг вперед. Вингер Маркус Рэшфорд приезжал в расположение сборной на Евро-2020, проведя второй кряду топ-сезон за «Манчестер Юнайтед». За эти почти два года футболист успел пережить сокрушительное падение и новый взлет. Травмы существенно помешали ему качественно провести предыдущую кампанию, на это наложились проблемы клуба – манкунианцы под руководством Ральфа Рангника играли ужасно.

Летом 2022 года Маркусу наконец удалось восстановиться полностью. На адаптацию к требованиям Эрика тен Хага ушло время – и на выходе удалось вернуть себе место в старте. Сейчас Рэшфорд одинаково полезен как на фланге, так и на острие, что добавляет Саутгейту рычагов для управления сборной. Правда, на этот раз задействовать игрока не получится – он получил травму.

Вместе с футболистом МЮ игру «трех львов» теперь ведет вингер «Арсенала» Букайо Сака. Как и говорили ранее, скачок воспитанника лондонцев логически завершился попаданием в стартовую обойму национальной команды. Букайо развивает крайне высокую скорость и при этом надежно удерживает мяч, избегая ненужных потерь. При том что Саутгейт делает акцент как раз на игре через фланги и не любит сложные конструкции, качества футболиста «канониров» приходятся как нельзя кстати.

Во вратарской линии образовалась крайне напряженная конкуренция – Пикфорд сохраняет статус основного голкипера скорее из-за своего опыта. Иначе не объяснить, почему вратарь одной из самых пропускающих команд АПЛ продолжает выходить в стартовом составе. Но шанс проявить себя будет и у Аарона Рамсдейла. С ним на воротах «Арсенал» в среднем пропускает меньше одного мяча за игру. Лучше статистика только у Ника Поупа – и голкипер «Ньюкасла» тоже в заявке национальной команды.

Италия снова без своей звезды атаки

После того как «скуадра адзурра» уступила Северной Македонии и не попала на ЧМ -2022, появился инсайд, что форвард Чиро Иммобиле готов завершить карьеру в национальной команде. Возрастной итальянец сомневался в своем будущем в составе сборной после второго подряд провала в отборе на мировое первенство. Сообщалось даже, что пообщаться с нападающим «Лацио» лично хотел наставник итальянцев. Сейчас Чиро нет на сборах, но причиной послужила травма.

У сборной Италии явный дефицит игроков группы атаки, что отмечает и сам Манчини:

У нас в сборной Италии дела еще хуже, чем у Саутгейта. Не знаю, почему так мало нападающих, мы крайне ограничены в этом аспекте. Три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в этих трех командах в сумме максимум 7-8 итальянцев. Такова реальность. Раньше мы по 3-4 часа играли в футбол на улицах, а потом шли на тренировку. Сейчас такого нет. И неслучайно новые имена появляются в таких странах, как Уругвай, Аргентина и Бразилия, где люди по-прежнему помногу играют на улицах.

Вероятно, по этой причине вызов в сборную получил центрфорвард из Аргентины с итальянским паспортом. 23-летний Матео Ретеги пока не выезжал за пределы родного чемпионата и играет в аргентинском клубе «Тигре» (на правах аренды из «Бока Хуниорс»). В первенстве Аргентины он довольно результативен, хотя его игровые качества еще не проверены топ-чемпионатами. В любом случае, выбирать Манчини не из кого, а потому вполне вероятно, что Матео выйдет на поле и против сборной Англии.

Прямо сейчас расстановка сил – в пользу команды Саутгейта. Хотя итальянцы умеют играть от обороны, что может компенсировать проблемы с созданием и реализацией моментов. Утверждать, что англичане добудут 3 очка, точно не стоит.