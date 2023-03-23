Первый серьёзный соперник. Сборная России встречается с участником ЧМ-2022

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сегодня, 13:50

Но лидеры травмированы.

В последнее время сборной России приходится довольствоваться товарищескими матчами с командами калибра Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Задачи на такие игры соответствующие – задействовать резервы, оценить перспективы футболистов, которые на слуху в последнее время. Но в марте получилось найти более грозного соперника – противостоять россиянам будет сборная Ирана, сыгравшая на недавнем чемпионате мира в Катаре и добывшая победу над Уэльсом.

Главных звезд не будет

Это касается обеих команд. В окончательный список российской сборной впервые за долгое время попали два легионера – полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук. Главный тренер команды Валерий Карпин так объяснил свое решение:

Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется.

Однако в последний момент стало известно, что Миранчука и Головина в футболках сборной увидеть все-таки не получится. И дело не в нежелании клубов отпускать игроков – представители обеих команд сообщили, что не станут препятствовать вызову футболистов. Причиной послужили травмы. Полузащитник монегасков пропустил встречу с «Аяччо» из-за дискомфорта в мышце бедра. У Миранчука тоже проблемы с бедром. Поэтому он не вышел против «Наполи» в 27-м туре Серии А.

И это не все потери – также мартовские матчи пропустят защитник Георгий Джикия и полузащитник Артем Макарчук, голкипер Матвей Сафонов.

Иран тоже подходит к поединку не в полной боеготовности. Поединок со сборной России по семейным обстоятельствам пропустит Сердар Азмун. По последним данным, это связано с тем, что отец и сестра футболиста «Байера» приехали к нему в Германию.

У Ирана новый главный тренер

Довольно много факторов, которые помешают объективно оценить уровень сборной России на фоне сильного соперника. Про травмированных игроков мы уже сказали, есть еще одна причина – у иранцев новый главный тренер.

Ранее национальную команду возглавлял Карлуш Кейруш. С португальцем Иран отобрался на ЧМ -2022, что уже можно считать успехом. К тому же «персидские леопарды» вплоть до последнего тура группового этапа сохраняли шансы на плей-офф и лишились их только после поражения от США .

При этом у Кейруша сложились напряженные отношения с болельщиками – чего стоит одна его реплика о фанатах после разгрома от Англии:

В 2014 и 2018 году у нас была полная поддержка со стороны болельщиков. Вы видели, что случилось сегодня. Зачем они [фанаты] приехали сюда и не болеют за нас? Было бы куда лучше, если бы они остались дома. Они нам не нужны.

Возможно, это и послужило причиной для отставки Карлуша. Его место у руля сборной занял Амир Галенои. Иранскому менеджеру дали время до Кубка Азии 2024, после чего и будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

59-летний специалист уже работал в национальной команде в 2006-2008 году, но эти сборы для него – первые после возвращения. С возможностями игроков он пока просто не успел ознакомиться.

Сборная России давно не одерживала победу

Давление вокруг Карпина нарастает. Предыдущие матчи, как и предстоящие, носят товарищеский характер, на них вызывались игроки явно не из основной обоймы, так что и задачи победить кровь из носу не стояло, о чем говорил и сам тренер:

Когда нас отстранили, все говорили, что надо использовать это время для просмотра молодежи. Теперь всем нужна осознанная игра, результат. Непонятно для чего.

Но недовольство все равно есть – оно возросло еще в ноябре, после ничьих с Узбекистаном и Таджикистаном.

На этот раз состав сборной России можно было считать почти основным, но из-за травм лидеров вновь придется задействовать резервы. Только вот если Сафонова, Головина и Миранчука еще есть кем заменить, то с заменой для Джикии больше проблем, у национальной команды традиционно дефицит высококлассных игроков центра обороны.