Тен Хаг нацелен на требл Микки-Мауса, а Компани встретится со своим учителем. Впереди 1/4 Кубка Англии

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сегодня, 12:58

Впереди нас ждет несколько интересных противостояний

«Бернли» Венсана Компани приедет в гости на «Этихад»

В эти выходные в Манчестере ожидается очень теплый прием для бывшего защитника «Сити», который ныне ведет свой «Бернли» к победе в Чемпионшипе и довел команду до текущей стадии Кубка. Наставник «кларетовых» пользуется большим уважением среди «горожан», он был бессменным лидером клуба на протяжении более чем десяти лет. Рядом с «Этихадом» установлена статуя Венсана, что уже говорит о многом.

С момента ухода из «Сити» Компани подался в руководящую работу и довольно быстро стал успешным на этом поприще. Поработав у себя на родине в «Андерлехте», бельгиец вернулся в Англию, но начал подъем к вершинам футбольного Альбиона постепенно. После назначения на пост главного тренера «Бернли» он сразу перестроил игру команды. Стереотипная манера команды исчезла, болельщики забыли о низком оборонительном блоке и теперь наблюдают за командой, которая показывает очень красивый футбол.

В текущем сезоне Чемпионшипа «Бернли» катком проходится по своим оппонентам, лидирует в таблице за явным преимуществом, а выход в Премьер-Лигу в конце весны выглядит лишь формальностью. Отрыв от третьего места составляет аж 19 очков.

Естественно, на стиль команды Компани повлиял Пеп Гвардиола. Именно его видение футбола реализовано бельгийцем на «Тюрф Мур». Венсан выстроил качественную игру в высокий блок и встречный прессинг, а ложный защитник и перестроение в трех оборонцев и двух опорников при нападении полностью копируют наработки каталонца.

«Горожане», несомненно, будут принимать «кларетовых» в качестве фаворитов и вряд ли будут играть спустя рукава, ведь до трофея осталось лишь 4 матча, если каждый из них окажется победным. В случае если «Сити» вылетит из розыгрыша Кубка, они рискуют остаться без каких-либо трофеев в текущем сезоне. Положение в Премьер-Лиге зависит от стабильности лондонского «Арсенала», а жребий 1/4 Лиги чемпионов вряд ли можно назвать удачным, так как впереди их ждет другой фаворит еврокубка – мюнхенская «Бавария».

«Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн» борются между собой не только за выход в Премьер-Лигу, но и в полуфинал Кубка

Обе команды претендуют на выход в высший дивизион Англии. «Шеффилд Юнайтед» находится на второй строчке Чемпионшипа, отстает от «Бернли» на 13 баллов, но опережает «Мидлсбро», идущий на 3-м месте, на 6 очков. У «клинков» относительно безопасная ситуация, и они могут не беспокоиться за свою позицию, если не будет каких-либо форс-мажоров.

Этого нельзя сказать о «Блэкберне», который находится в гуще событий – от третьего до шестого места всего лишь 4 очка, и в такой ситуации каждый результат имеет особое значение. Из-за этого команда может быть сильнее обременена заботами, касающимися турнирного положения, что, возможно, даст «клинкам» дополнительное преимущество.

«Брайтон» набрал хороший ход и одной ногой в полуфинале еще до начала матча

«Чайки» продолжают показывать высококлассный футбол при Роберто Де Дзерби и сохраняют шансы на попадание в еврокубки по итогам текущего сезона. Кроме того, им вполне по силам оказаться в финале на «Уэмбли», так как им будет противостоять команда, которая находится в четвертом по силе чемпионате Англии и занимает в нем 15-е место.

С учетом той формы, которую набрала троица полузащитников «Брайтона» в лице Митомы, МакАллистера и Марча, исход можно назвать предрешенным. Стоит отметить, что «чайки» одна из немногих команд Премьер-Лиги, которая еще не выигрывала ни одного крупного английского или европейского трофея, поэтому у них есть дополнительный стимул в этом розыгрыше Кубка.

Эрик тен Хаг может сделать мини-требл (требл Микки-Мауса) в своем первом же сезоне

В 1/4 Кубка Англии манкунианцам будет противостоять лондонский «Фулхэм», и к этому матчу «красные дьяволы» подходят в приподнятом настроении. Команда прошла в четвертьфинал Лиги Европы, закрепилась на третьем месте и ждет осечек от «Арсенала» и «Сити», чтобы ворваться в чемпионскую гонку. Это все происходит в дополнение к тому, что команда уже победила в Кубке Лиги.

Если «Манчестеру» удастся победить во внутренних кубках и Лиге Европы, они повторят результат «Ливерпуля» сезона 00/01, когда мерсисайдцам удалось то же самое. После той кампании победы во всех перечисленных турнирах стали в шутку именоваться треблом Микки Мауса. Самое занимательное то, что так начали его именовать именно болельщики манкунианцев, чтобы принизить значимость выигранных их главным конкурентом трофеев.

Стоит отметить, что «Юнайтед» еще никогда не выигрывал оба внутренних кубка в одном сезоне. Ранее этого добивались лишь четыре команды – «Арсенал» (92/93), «Челси» (06/07), «Манчестер Сити» (18/19) и дважды «Ливерпуль» (00/01 и 21/22).

«Манчестер Юнайтед» подходит к матчу с «Фулхэмом» в ранге очевидного фаворита, но исключать сенсации тоже не стоит. «Дачники» показывают себя с исключительно положительной стороны с момента своего возвращения в английскую элиту и на протяжении всего сезона находятся в верхней части таблицы. Основной причиной успеха лондонцев является перешедший в летнее трансферное окно Андреас Перейра. Бразилец входит в число лучших плеймейкеров Премьер-Лиги по показателям ключевых передач и продвижению мяча.

Команды уже играли друг с другом в этом сезоне, и тогда победителем вышли манкунианцы, которые одолели «Фулхэм» со счетом 2:1. Кроме того, им предстоит закрывать сезон очным матчем в 38-м туре. Не исключено, что тот поединок будет иметь решающее значение для турнирного положения обоих коллективов.