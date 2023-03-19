Чехарда в обороне и максимум две победы подряд. Удивительный сезон ЦСКА

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сегодня, 12:56

Сегодня важнейший бой против «Зенита».

Трофейные матчи ЦСКА пройдут в Кубке, где «Зенита» больше нет. Продолжили свой путь москвичи выездной ничьей против «Крыльев Советов». «Армейцы» сохранили право на одну осечку на любом этапе до большого финала в «Лужниках». Но сезон уже удивительный из-за событий в чемпионате.

Две победы подряд – максимум

В случае успеха против «Зенита» Федотов повторит максимальную серию побед в РПЛ в сезоне – две подряд. Лучшая серия Березуцкого составляла шесть выигрышей подряд. ЦСКА не хватает класса исполнителей, чтобы выступать стабильно? Похоже, именно так. Рядом с футболистами, чей уровень выше среднего – Дивеев, Зайнутдинов и Чалов, ряд нестабильных игроков мешают Акинфееву наслаждаться «сухарями».

В прошлом сезоне Игорь собрал серию из четырех матчей без пропущенных мячей, лучший результат РПЛ , как у «Сочи» Федотова. Теперь, хотя ЦСКА сегодня пройдет две трети пути в чемпионате, лучший отрезок без пропущенных мячей скромный, из двух матчей. Лишь в первых двух поединках сезона рекорд совпал с победами, во втором случае речь о нулевой ничьей в «Ростове» и успехе с «Крыльями Советов».

Для сравнения, у «Зенита» максимальная победная серия составляет 7 игр. У «Спартака» и «Урала» — по 4 матча. ЦСКА не может претендовать на высокие места с такими результатами. Также важны серии без поражений. У «Зенита» максимум сезона — 15 туров подряд. У «Спартака» и «Ростова» серии из десяти игр. Важный психологический момент. Ганчаренко в «Урале» собрал серию из 9 туров без поражений, а его бывший клуб набрал максимум пять таких встреч.

Ждут девятого центрбека в сезоне

Объясняя поражения, грешно не сказать о кадрах. ЦСКА сказочно везет, что у Акинфеева нет проблем со здоровьем. Адекватного сменщика нет, Помазун играет за «Урал». В обороне чаще других появлялся Гайич, хотя к его работе в защите немало вопросов. Серб любит ходить в атаку, но у своих ворот повторял ошибки Марио Фернандеса, который заметно выше классом. Также выручил ЦСКА Зайнутдинов, согласившись играть в центре защиты.

У казаха были предложения из Серии А, но трансфер традиционно для Бабаева и Гинера не состоялся. Универсальный футболист до травмы часто выручал ЦСКА в защите. А вторым по минутам среди тех, кто часто играл в центре защиты, является Набабкин. У «армейцев» новая оборона. Мойсес и Виллиан новички, Зайнутдинов не работал в центре в прошлом сезоне, а Набабкин думал сидеть на лавке. Обновления работали как в плюс, так и в минус.

Федотов использовал в центре защиты восьмерых разных игроков. Щенников и Мойсес уходили в тройку. Фукс не прижился. Лукин сыграл только против «Локомотива». Но будет девятый центральный защитник за сезон, ведь пригласили молодого Агапова, которому мешает дебютировать травма. В прошлом сезоне Бийол и Дивеев были в пятерке по сыгранным минутам. Теперь кадровые проблемы отчасти оправдывают Федотова. Но лишь отчасти.

Десять слабых лет против «Зенита»

Когда Дзагоев орал в мае прошлого года, что должен делать «Зенит», повторяя нецензурную кричалку фанатов ЦСКА , то продолжал жесткую линию отношений с клубом из Санкт-Петербурга. Алан называл «Зенит» главным соперником ЦСКА . Так было раньше. Спустя семь лет после последнего чемпионства «армейцы» на один дивизион ниже, если говорим о стабильности футбола.

Гайич считает, что у ЦСКА достаточно хороший состав и качественная игра, чтобы переиграть сегодня «Зенит». По обоим пунктам можно спорить. У москвичей темповой футбол лишь в матчах, когда многое или вообще все получается. Примером служит игра с «Крыльями Советов» в день снежной бури. Но после удачного старта сезона – 8 побед в 11 матчах, а поражение лишь от «Зенита» в гостях, «армейцы» открыли другую серию.

Водоразделом служит игра против «Торпедо». В дерби из 23 ударов выжали 1 в створ и проиграли аутсайдеру. Дальше бывали непростые победы. А если говорим о противостоянии против «Зенита», то у ЦСКА три победы за десять лет в двадцати трех матчах. Набралось двадцать поединков, когда не были сильнее, чем принципиальный соперник.

Неудачно используют тактику «Сочи»

Приход Федотова после сильного стартового отрезка вызвал ожидаемый моральный подъем в клубе и команде. Но надо судить по делам. ЦСКА не дает Акинфееву отдыхать, как «Зенит» своим вратарям. У Игоря 58 сэйвов против 35 у коллег. У ветерана значительно хуже процент отраженных ударов, хотя у соперников «армейцев» невысокое качество моментов. Этот успех объясняется стилем игры Федотова.

ЦСКА работает, как «Сочи» в прошлом сезоне. Москвичи играют в пять защитников. Владение мячом хуже, чем у «Локомотива», точность передач тоже плохая. Тренер «армейцев» боится высоко и интенсивно прессинговать, ведь отказ от риска частично себя оправдал. А в атаке сильно влияет Чалов. Но рядом с ним нестабильные напарники. И это еще меткость не подводит, как бывало раньше.

Но реализация точных ударов у «армейцев» такая же, как у «Пари НН». Напрашивается вывод. Если ЦСКА сегодня явно проиграет «Зениту», то грош цена их мечтам о второй позиции после серии вероятных осечек «Спартака». Можно долго оправдываться обстоятельствами, но в случае пятнадцатого за десять лет поражения от «Зенита» оскорбительные частушки будут петь соперники.