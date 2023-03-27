Венгрия – Болгария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Венгрия – Болгария, который состоится 27 марта 2023 года

Венгрия

Сборная Венгрии только начинает свой путь в этой квалификации и постарается со своего же первого поединка добиться победы, ведь группа очень сложная, без явного фаворита. В матче с нестабильной Болгарией коллективу нужна только победа, ведь потеря очков в таких поединках в финальном итоге может стоить ему путевку на Чемпионат Европы. Встреча обещает быть напряженной с большим количеством борьбы на каждом участке поля.

23 марта сборная Венгрии обыграла в товарищеском матче Эстонию (1:0), а 20 ноября сыграл вничью с Грецией (1:1).

Болгария

Болгария проиграла первый домашний поединок и сразу поставила себя в неудобную ситуацию в группе. Следующей матч на выезде против Венгрии и мало кто верит, в то, что гостям удастся разжиться здесь очками. Тем не менее, в футболе случается всякое и наверняка болгарские футболисты хорошо готовятся к сопернику и попробуют его удивить.

24 марта Болгария уступила на своем поле сборной Черногории (0:1), а 20 числа сыграл вничью товарищеский матч с Люксембургом (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Венгрия – 1.48

Ничья – 4

Победит Болгария – 8

Статистика

Сборная Венгрии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Болгарии не проигрывает уже пять матчей на выезде подряд

Четыре из пяти выездных матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Венгрия выиграла два из пяти последних матчей с Болгарией при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу Венгрии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Коллектив играет на своем стадионе и наверняка сможет одержать первую и важную для себя победу в этой квалификации.