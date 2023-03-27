Венгрия – Болгария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Венгрия – Болгария, который состоится 27 марта 2023 года
Венгрия
Сборная Венгрии только начинает свой путь в этой квалификации и постарается со своего же первого поединка добиться победы, ведь группа очень сложная, без явного фаворита. В матче с нестабильной Болгарией коллективу нужна только победа, ведь потеря очков в таких поединках в финальном итоге может стоить ему путевку на Чемпионат Европы. Встреча обещает быть напряженной с большим количеством борьбы на каждом участке поля.
23 марта сборная Венгрии обыграла в товарищеском матче Эстонию (1:0), а 20 ноября сыграл вничью с Грецией (1:1).
Болгария
Болгария проиграла первый домашний поединок и сразу поставила себя в неудобную ситуацию в группе. Следующей матч на выезде против Венгрии и мало кто верит, в то, что гостям удастся разжиться здесь очками. Тем не менее, в футболе случается всякое и наверняка болгарские футболисты хорошо готовятся к сопернику и попробуют его удивить.
24 марта Болгария уступила на своем поле сборной Черногории (0:1), а 20 числа сыграл вничью товарищеский матч с Люксембургом (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Венгрия – 1.48
- Ничья – 4
- Победит Болгария – 8
Статистика
- Сборная Венгрии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Сборная Болгарии не проигрывает уже пять матчей на выезде подряд
- Четыре из пяти выездных матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Венгрия выиграла два из пяти последних матчей с Болгарией при одном поражении
Прогноз
Поставить на победу Венгрии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Коллектив играет на своем стадионе и наверняка сможет одержать первую и важную для себя победу в этой квалификации.