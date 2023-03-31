«Кёльн» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 2 апреля 2023 года

«Кёльн»

«Красно-белые» в чемпионате Германии занимают тринадцатое место. В шести своих крайних матчах подопечные Штеффена Баумгарта не выигрывают. 10 марта в 24-ом туре Бундеслиги «Кёльн» дома проиграл «невыбиваемым». «Бохум» забил два гола в ворота «козлов», сохранив ворота сухими. В прошлом туре чемпионата на своём поле дортмундская «Боруссия» с большим счётом одержала победу над «Кёльном» (6:1).

В товарищеской встрече «красно-белые» уступили бельгийской команде «Синт-Трёйден» с минимальным счётом.

«Боруссия» Менхенгладбах

Менхенгладбахская «Боруссия» в Бундеслиге находятся на три строчки выше «козлов» из Кёльна. Рассмотрим недавние матчи с участием «жеребят». С большим счётом в гостях «чёрно-бело-зелёные» проиграли «карнавальникам» в матче 22-го тура чемпионата Германии. «Нулёвку» раскатал дома «Гладбах» с «бразильцами из Брайсгау». В Лейпциге уверенную победу одержали местные «красные быки» над командой из Менхенгладбаха.

Со счётом 2:2 завершилась домашняя игра прошлого тура Бундеслиги с бременскими «музыкантами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 2.26

Ничья – 3.60

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 3.10

Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.62

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.75

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.43

Статистика

Исходом больше 3.5 голов за матч завершились четыре очных встречи команд из пяти крайних

Ни в одном матче из пяти последних «козлы» не выиграли

В одной игре из пяти крайних «жеребята» взяли верх над своим соперником.

Прогноз

Если обратить внимание на статистику личных матчей команд, то встречи «козлов» с «жеребятами» отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 3.5 голов за игру коэффициент 2.75.