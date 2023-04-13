«Реал» не напрягался. «Челси» снова проиграл всухую

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сегодня, 01:34

Возвращение Лэмпарда и рекордные траты пока не работают.

Непродолжительный запал

«Челси» отчаянно нуждался в обретении уверенности после возвращения Фрэнка Лэмпарда на тренерский пост. Ведь первый матч у него получился плохим: поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) показало, что известный трюк со встряской команды через смену тренера не работает даже на такой короткой дистанции. Видимо, возвращение не считается психологически назначением нового наставника. Впрочем, в «Челси» уже много и других людей.

Но матч с «Реалом» и сам по себе достаточная встряска. Первые минуты игры это показали. Лондонцы начали бодро, и кто-то мог даже заподозрить в этой бодрости дерзость. Однако хватило запала на совсем непродолжительный отрезок. Скорее почудилась уверенность «Челси», либо не все футболисты «Реала» мысленно покинули раздевалку. А когда это случилось, в обороне лондонцев начали появляться дыры.

Причем нельзя сказать, что для этого «Реалу» пришлось выдумывать гениальные ходы или предпринимать неожиданные шаги. Нет, мадридцы действовали вполне стандартно, собранно и со знанием дела – настоящие эксперты Лиги чемпионов, которые в ней видели все, и где чувствуют себя даже спокойнее и уютнее, чем в Ла Лиге.

Сразу нашлись слабые места в построениях «Челси», и Винисиус принялся дергать за ниточки. Насыщенный центр поля, где собрался кулак цепких ребят в лице Канте, Энцо и Ковачича, выглядел желеобразным, а в тылу Фофана и Кулибали не очень-то поспевали за движением мадридцев. Так уже к середине тайма вырисовывалось ощутимое игровое преимущество «Реала», превратившееся в первый гол.

В ходе розыгрыша можно отметить эффектный мягкий заброс Карвахаля, который выступил в роли плеймейкера как раз из зоны, где должны были дежурить «цепные псы» «Челси». На заброс из-под игравшего немного во вчерашнего Упамекано Фофана выскочил Винисиус, чей удар Кепа парировал в сторону, но его не партнер страховал, а Бензема караулил, записавший на свой счет очередной гол.

Стремительное падение

Лэмпард, чья команда первый тайм завершила с одним пропущенным мячом по счастливой случайности и не показала ничего, кроме промахов Стерлинга, над которыми уже смеяться моветон, решил, будто при всей широте выбора замен в перерыве не потребуется. «Реал» с радостью принял это обстоятельство и продолжил возить «Челси» в том же духе. Пока травму не получил Кулибали. Вместо него появился Кукурелья.

И, в общем-то, стало понятно, почему Лэмпард замен не проводил. Об удивительной способности «Челси» эпохи Тодда Боэли тратить баснословные деньги, но не покупать нужных футболистов, будут слагать легенды. Спасать трещащую оборону вышел Кукурелья. Через четыре минуты после выхода на поле Марк благополучно провалил позицию и позволил Родриго, который даже в дремотном состоянии беспокоил Кулибали, вырваться на простор. Оказавшийся на подстраховке Чилуэлл, чертыхаясь и страшась бразильца, схватил того за руку и уронил перед штрафной. Рефери без колебаний удалил Бена за фол последней надежды.

Тут, конечно, возникает вопрос в целесообразности такого нарушения, поскольку Родриго все-таки рвался не прямо на ворота, а немного со стороны. Он, конечно, не Стерлинг, но все же можно было рассчитывать, что успехом даже его прорыв в штрафную не увенчается. Впрочем, у Чилуэлла времени на раздумья не было, и он принял решение. С опасного стандарта «Реал» не забил, но теперь у «Челси» почти не оставалось выбора с тем, что делать дальше: только спасать минимальное поражение, как бы странно это ни звучало.

Спасение не удалось

Лэмпард тут же убрал нападающих Фелиша и Стерлинга. Первого многие увидели на поле как раз во время замены, а уходу второго порадовались все окрестные пернатые, плотность огня по которым явно должна была уменьшиться. Вместо них появились Чалоба и Хаверц. Кай, по сути, остался единственной надеждой впереди. А на первых порах после замены и он не ходил в атаку. «Челси» со своим многомиллионным составом решил, что можно против «Реала» спокойно постоять в защите вдесятером. «Надежный план. Как швейцарские часы».

Дружное стояние стеной приносило пользу минут десять с небольшим. Обычный угловой, при котором вроде бы и не требуется численное равенство, посеял суматоху в рядах лондонцев. Пока они выясняли, кто где стоит, чуть ли не отбирая у судьи баллончик с краской, чтобы застолбить (от слова «столб») себе место, «Реал» разыграл корнер, простой пас на дугу от Винисиуса на Асенсио, и Марко в касание кладет мяч в нижний угол. Кепа дотягивается, но не спасает. Толпа в синем, которая должна была его уберечь, только мешала частоколом ног, в котором мяч еще и немного срикошетил.

Вот после этого «Челси» провел уже замены для возвращения баланса. И смог несколько атак в меньшинстве провести. Но они были далеки от опасных. «Реал» тоже вполне себе удовлетворился достигнутым перевесом, не надрывался и вел себя так, словно это не четвертьфинал Лиги чемпионов, а рядовой матч уикенда в Испании.

Цифры

Когда «Челси» сопротивлялся хоть немного? В начале первого тайма. Но к перерыву цифры были ужасающие для гостей. «Реал» нанес десять ударов против трех у «Челси». И восемь попыток мадридцев были точными, у лондонцев – две. Мячом «Реал» владел 60 процентов времени, точность передач достигла 92 процентов. Это просто соперники разного класса, судя по цифрам.

За второй тайм картина лучше не стала, хотя там «Реал» уже давил на выстроившихся стеной лондонцев не столь остро. Всего восемь ударов по воротам с двумя точными против четырех попыток у «Челси» с одной точной. И 54 процента владения мячом у хозяев при 85-процентной точности передач. Кажется, даже «Реалу» стало скучнее во втором тайме от отсутствия достойного сопротивления. Поэтому чуть утихли Винисиус, Бензема и Родриго, замененный в итоге на Асенсио.

А Марко, к слову, забил свой девятый гол в Лиге чемпионов после выходов на замену. Это лучший джокер в истории турнира. Второе место по голам после выхода на замену в ЛЧ делят Бензема, Сульшер и Томас Мюллер – у них по семь мячей. Автор первого гола в матче Бензема забил свой 18-й мяч в 2023 году и догнал по этому показателю неудержимого Эрлинга Холанда. Больше них никто в этом календарном году в топ-пятерке лиг не забивал. Интересно, что 11 своих последних голов в Лиге чемпионов Бензема забил английским клубам: пять «Челси», по три «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».

Отдельного удивления достойна атакующая беспомощность «Челси». Мы там выше говорили, что при своих тратах клуб не смог найти нормального защитника, а не Кукурелью. Но и в атаке дела не лучше. В четырех последних матчах «синие» не могут забить ни одного мяча. Можете поискать, когда в последний раз «Челси» не забивал в четырех матчах кряду. Искать придется долго. Потому что это было аж в 1993 году.

А вот у «Реала» продлилась благодатная серия. В плей-офф Лиги чемпионов на своем поле он забил в 31-й раз подряд. Последней безголевой для мадридцев домашней игрой стадии на вылет Лиги чемпионов была встреча с «Барселоной» в 2011 году.

Сам по себе счет 2:0 в Лиге чемпионов не выглядит непреодолимым для уступившей стороны перед ответным матчем. Но все указывает на то, что «Челси» попросту не сможет ликвидировать это отставание. А если чудом мяч от ноги Стерлинга начнет лететь в створ ворот и даже в сетку, то Кукурелья и его товарищи по амплуа обеспечат «Реалу» голы на «Стэмфорд Бридж».