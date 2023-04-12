Дух Марадоны и Кварацхелия. За «Наполи» хочется болеть в Лиге чемпионов

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вчера, 21:32

Самая интересная команда второй четвёрки.

Хвича и Лучано

«Бенфика», «Интер» и «Милан» — великие клубы, пускай со свежими поражениями команд. Именно против них болеть не стоит. А вот поддержать давних знакомых можно. Редко в восьмерке лучших клубов Лиги чемпионов народ с прошлым в РПЛ . Спаллетти тренировал «Зенит», а потеря Кварацхелии — это самый крупный прокол «Локомотива». Подарили настолько крутого игрока казанцам, а те отправили его в Батуми, словно проиграли ценный контракт в карты. Хвича удивил «Наполи» и Серию А, но его главная задача – пройти «Милан» и, похоже, «Интер» в Лиге чемпионов. Финал главного еврокубка и победа в чемпионате в год дебюта? Лучший сценарий для начала серьезной карьеры сложно придумать. Топить за грузина модно в стильной Италии, и грех не присоединиться к числу поклонников финтов Кварадоны. Прозвище очень пафосное, но это все понимают значение Марадоны для Неаполя. Кварацхелия получает кайф от футбола, а Спаллетти построил живую команду. Даже погром от «Милана» это доказывает. Осталось сегодня учесть те домашние ошибки в гостях на «Сан-Сиро».

Память о Диего

Важно уметь чтить память тех, кто оставил в твоей жизни след. Причем не всегда это стоит делать публично. Но нет ничего лучше для напоминания о гениальном Марадоне, чем победа «Наполи» в Серии А и выход в финал Лиги чемпионов. Там команда в любом случае будет аутсайдером, так как у четверки потенциальных конкурентов есть опыт решающих матчей самого высокого уровня. Но дебютант стадии четвертьфиналов играет на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, который в 1986 году показал, что нет ничего невозможного в футболе, в игре за сборную. «Наполи» рукой решающий мяч не забьет, но вот разогнать парочку классических вертикальных атак в стиле Диего, или забить со штрафного парни Спаллетти могут.

Южные тифози

После некрасивых событий в Неаполе, когда фанаты «Айнтрахта» громили центр города, выискивая конфликты с полицейскими, хотя их просили не приезжать, еще сильнее хочется поддерживать всех адекватных болельщиков итальянского клуба. «Наполи» имеет в распоряжении поклонников разного толка. Но нет сомнений, что в городе величайшей пиццы мира (Нью-Йорк, извини, твои слайсы точно вкусные, но итальянцы родоначальники) многие помешаны на футболе всю жизнь. И это важно, когда ищем искренность на трибунах, а не людей, больных глорихантерством. «Наполи» верно поддерживали три десятилетия без значимых успехов. А теперь очередь мира обратить внимание на тифози клуба, который приютил после бурной молодости в Барселоне одного из главных гениев большой игры.

Красивый футбол

Будь у «Наполи» правый латераль в форме Кварацхелии и Осимхена в этом сезоне, то основу можно было назвать идеальной. Про одну особенность состава поговорим ниже, но «Милану» на дистанции с «Наполи» тягаться сложно. За Пиоли говорят игроки класса Меньяна, Эрнандеса, Леау и Жиру. Но у «Наполи» целая команда с поставленной игрой и ярко выраженными лидерами. Обидно, что результативный Осимхен сегодня не сыграет, но у южан есть классная тройка в середине поля. Ким и Ррахмани редко играют так паршиво, как в недавнем матче против «Милана». А Распадори и Симеоне – интересные резервисты в атаке Спаллетти. Роскошный выход вперед флангами, довольно высокий прессинг, дриблинг Кварацхелии, сэйвы Мерета и навесы Ди Лоренцо делают очаровательной именно игру «Наполи».

Грехи соперников

Если руководство «Бенфики» организовывало договорные матчи в Португалии, то при всех плюсах «орлов» Шмидта, такой клуб не нужен в финале Лиги чемпионов. Извини, Жоау Мариу, но в этот раз обойдутся без теста проклятия Белы Гуттманна. «Интеру» в Лиссабоне крупно повезло. Мяч удачно полетел в Онана в одном из эпизодов. Бастони навешивал левой, с таким футболом недолго ему осталось играть за «Интер», а Лукаку реализовал пенальти, выйдя на замену. Индзаги выиграл 2:0, стал фаворитом пары. Но у «Интера» плохие результаты в Италии. И у «Милана» тоже сложный отрезок. Разгром «Наполи» в Серии А рядом с ничьими и поражениями. У Спаллетти самая сильная команда в этой четверке. А в финале Лиги чемпионов хочется увидеть лучший из возможных коллективов.

Славные парни

Вышли как-то игроки СПАЛа, «Эмполи», «Фенербахче», «Рубина», «Сельты» и других средних клубов на поле. Решили, что будут чемпионами Италии. И ведь получается! В каждой линии есть ребята, в которых сомневались. Осимхена называли провальным трансфером. Не думали, что Хвича так сильно заиграет. Распадори недавно бегал за «Сассуоло», так что это уникальная история. Хотите получить богатый на смыслы финал? Желайте «Наполи» попадания в Стамбул. «Интер» против любого из фаворитов может быть ближе к победе с помощью «автобуса», потому что они умеют терпеть и искать удачу, как в Лиссабоне. «Милану» может не хватить класса, хотя хватает вдохновения в отдельных центральных матчах. «Бенфика» вряд ли отыграется против «нерадзурри», поэтому один финалист будет из Серии А.