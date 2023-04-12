«Манчестер Сити» продолжил громить. Теперь пострадала «Бавария»

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сегодня, 00:54

Мюнхенскую машину разобрали на винтики.

Тайм для терпеливых

Если кто-то ждал от соперников такого уровня на подобной далекой стадии Лиги чемпионов открытого футбола с первых минут, то он ошибался. На дистанции как минимум в четыре тайма никто не собирался рисковать и раскрывать карты. Поэтому первый тайм оказался своеобразным филлером, который заполнил первую часть длинного противостояния. Для убийства времени. Так, кстати, могла пройти и вся игра. Но команды сжалились во втором тайме. Только не все дотерпели.

В первой половине на двоих «Манчестер Сити» и «Бавария» создали момента два. Они в основном заботились о плотности в обороне, о том, чтобы соперник не получил ни малейшего пространства. Для этого в ход шли мелкие фолы в центре поля, а также плотные построения и интенсивный прессинг. Не способствовала обострению погода. Ливень приводил к ошибкам и неточностям в самый неожиданный момент. Поэтому лишний раз риск на себя никто не брал.

Соперники так преуспели в закрытии друг друга, что за тайм только раз дали оказаться на просторе бьющим игрокам: Холанду и Мусиале. Обе попытки оказались не лучшими. В таких условиях раскрыть игру может удачное индивидуальное действие, или какой-то фарт. Можете списывать на что угодно удар Родри, который на исходе получаса положил мяч в девятку ворот Зоммера. Но даже этот гол не сразу начал вторую стадию игры.

Удушающие объятия

Второй тайм – один из лучших в исполнении «Манчестер Сити» в этом сезоне. Да, так можно говорить даже про команду, которая выиграла восемь встреч подряд, причем последние – с разгромом, в серию которых вошел триумф над «Ливерпулем» (4:1) и уничтожение «Лейпцига» (7:0). Что парадоксально, этого «Сити» добился, не имея преимущества в контроле мяча.

Матч «горожане» завершили с 44-процентным владением мячом, хотя постоянно складывалось ощущение, что все нити игры в руках команды человека «с лучшей прической». Внимательный, аккуратный, но невыносимый прессинг без мяча стал залогом успеха. «Бавария» после шикарного удара Родри оказалась перед необходимостью выдумать что-то в атаке. Но она просто не имела связей между линиями для этого.

Все связи пытались эпизодически наладить Киммих, Сане или Мусиала. Но и они рано или поздно оказывались закрытыми. И «Бавария» оставалась в положении, когда атаку нужно начинать вратарю или кому-то из центральных защитников в ситуации цейтнота. Пару раз чуть не словил головокружение Зоммер на ровном месте. Но он исправился потом сэйвами, которые уберегли «Баварию» от повторения участи соотечественников из «Лейпцига».

А вот товарищ Зоммера Упамекано «поплыл» под английским дождем. Еще до роковой ошибки на 70-й минуте француз не раз совершал неточные передачи, подолгу думал над действиями и «пихал» партнерам мяч в неудобное положение. А тут наступил апофеоз. Он замешкался с мячом перед своей штрафной, проиграл борьбу Грилишу, который выдал пас пяткой на Холанда, а тот уже мягко навесил на Бернарду Силву, нанесшего удар головой без помех.

Можно отметить и цепкость Грилиша, и тонкость Холанда, который не похож на такого щедрого и хитроумного форварда, и уверенность Силвы. Но более всего обращает на себя внимание беспомощность Упамекано, который просто не знал, что делать с мячом, кому его адресовать, когда абсолютно все закрыты, а твой противник уже под носом. Грустное, даже страдающее лицо Дайота под ливнем смотрелось еще трагичнее. Возможно, в каплях дождя он скрывал слезы.

Потому что продолжил ошибаться и после этой оплошности. Для «Баварии» второй пропущенный мяч не стал мобилизационным. Он сыграл скорее роль деморализующую. Что довольно примечательно для такой команды, которую мы привыкли видеть своеобразной машиной. Кто-то в этом месте вспомнил наверняка Нагельсманна и проклял боссов «Баварии», которые его уволили. Но остается только гадать, как команда выглядела бы с ним у руля, а не с Тухелем. В точности мы никогда не узнаем.

Между тем, деморализованного соперника «Сити» продолжил добивать, и через шесть минут после второго гола отличился Холанд. Его «Бавария» очень успешно сдерживала в первой части матча. Но когда наступил момент морального слома, то и концентрация уплыла. Де Лигт отпустил тщательно опекаемого им норвежца, он оказался с глазу на глаз с Упамекано, которому, как мы помним, взор затмевали слезы вперемешку с британским ливнем, так что Эрлинга, по сути, оставили, а Стоунз скинул любезно под удар ему мяч.

Очередной разгром от «Манчестер Сити». И на этот раз не какого-нибудь «Саутгемптона», а самой «Баварии». На этой стадии сезона кажется, что команда Гвардиолы играет в известную компьютерную футбольную забаву, где забыла настроить уровень сложности до «Легенды» и продолжает укатывать всех на «Профессионале». Слишком все по-машинному точно, просто, уверенно и спокойно. Девять побед подряд с общим счетом 34:3. Нечто нереальное.

Цифры

Главные цифры – на табло. Там разгром, по которому вопросов нет совершенно. «Сити» закрыл «Баварию», был лучше во всех аспектах игры и мог победить крупнее. В первом тайме «Манчестер» пробил семь раз по воротам, попав в створ трижды, а у «Баварии» было четыре попытки и ни одной точной. Во второй половине «Сити» уже пробил десять раз, а мюнхенцы – восемь, что отражает более открытый характер игры. Но девять попыток хозяев были точными, а у гостей – лишь четыре. И они, конечно, не были так же остры, как удары «горожан».

У Тухеля в принципе не складывается в матчах против Гвардиолы. Томас проиграл Хосепу третью встречу подряд. Всего же между их командами было 11 матчей. И в семи случаях сильнее оказывались коллективы испанца, у Тухеля было лишь три победы. Кстати, «Бавария» не проигрывала в Лиге чемпионов так крупно с осени 2017 года, когда уступила ПСЖ с подобным же счетом.