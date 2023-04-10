Как уничтожить крепкую команду за год. Инструкция от клуба РПЛ

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«Химки» больше не играют в футбол.

Май 2022. «Химки» спасаются от вылета

После поражения в Хабаровске от местного СКА подмосковная команда отыгралась. Разгромили соперника 3:0. А вытащил «Химки» в зону стыков Юран. После его назначения в конце февраля взяли 18 из 32 очков за сезон, хотя сыграли с новым тренером одиннадцать матчей из тридцати. « СКА -Хабаровск» громили Глушаков и Мирзов, в воротах был Лантратов, которого просматривал «Зенит». Состав был скромным, но дрались. А теперь отвечают на вопросы о закрытии клуба.

Июль 2022. Начинают с победной ничьей

Когда аутсайдер забирает очки у «Зенита», причем создает более качественные моменты и претендует на победу, ведь выигрывает по ударам и выстрелам в створ, то речь о хорошей тренерской работе. Юран не новый Гвардиола, но «красно-чёрным» он подходил. Лантратов, Филин, Идову, Мирзов и Глушаков понимали, чего хочет тренер. Подмосковный коллектив набрал 7 очков в первых четырех турах, уступив лишь «Ростову» в гостях. В 18 турах после этого у команды будет лишь 6 очков...

Август 2022. Юрана увольняют без объяснений

7 августа обыграли «Торпедо» 3:1, укрепив позиции в верхней части таблицы. «Химки» стартовали лучше, чем «Локомотив». А через пару дней Юрана уволили. Понятно, что случился конфликт. Основная причина от инсайдеров известна. Якобы тренер не выпустил сына инвестора клуба. Речь об Илье Садыгове. Позже увольнение Юрана пробовали подвязать к версии о сговоре с Карпиным о договорных матчах. Как показала игра в футбол, в «Химках» ошиблись, уволив тренера.

Сентябрь 2022. Писарева хватило на четыре матча

Три поражения в РПЛ и неудача против «Краснодара» в Кубке, разница мячей 2:12. Николай Писарев никогда не был хорошим клубным тренером. Иначе его пригласили бы проблемные богатые команды высшей лиги много лет назад. «Химки» выбрали именно его. В рекордные сроки один из наставников сборной развалил команду, которая в позапрошлом сезоне была в середине таблицы. Защита просела, а Лантратов пожалел, что не ушел. Разгромно уступать немецкому «Локомотиву» — себя не уважать.

Октябрь 2022. Гогниев стартовал с 7 матчей без побед

И это только в РПЛ . Гогниева выбрали на пост человека, ведущего подмосковный клуб в Первую лигу. Это слабый тренер. Причем здесь не мнение, а оценка с фактами. Поражение от «Оренбурга» можно списать на эффект Писарева. Ничья с «Крыльями Советов» — работа Гогниева с командой и немного везения. Но серия из 5 поражений и 2 ничьих отлично показывает класс наставника. И уровень подготовки обороны, ведь завершили ужасный отрезок разгромами от «Спартака» (0:5) и «Динамо» (1:6).

Март 2023. Продолжается новая серия без побед

На Кубок не смотрите, нет смысла. «Химки» проиграли в этом турнире шесть матчей из шести, ведь серии пенальти против «Пари НН» завершились неудачами. Их громил «Краснодар», громил «Локомотив». Важнее чемпионат. В начале апреля Гогниев был уволен после разгрома 0:6 от «Краснодара». Осознаем, что отчасти тренера подставил календарь. Но надо было обыгрывать «Факел». Могли иначе провести матч против «Зенита», раз забивали в ответ. С «Ростовом» пока можно играть. Гогниева расписание не оправдывает. У Спартака Артуровича 15 поражений и 1 победа в 19 играх с «Химками». У Юрана было 8 побед в 18 поединках.

Апрель 2023. Билялетдинов – тренер для вылета

Против ЦСКА команда из Подмосковья провела бездарный матч. Одно из худших выступлений в РПЛ за последние лет десять. По точным ударам счет 1:8, а по голам разгром 0:3. Если бы «армейцы» безжалостнее праздновали субботний день рождения Акинфеева, который получил вчера отдых, то получили бы 0:5. Гогниев запомнился нервами, криками и не запомнился умной тренерской работой. Глушаков играл ужасно и ушел. Мирзов на скамейке. Билялетдинов не кричал, а начал с того, что поставил в основу сына инвестора. Оборона ЦСКА , хотя Тороп включал Нойера, не испугалась.

Май 2023. «Химки» заслуживают покинуть РПЛ

Заглянем в будущее. Митрюшкин и Гудиев недостаточно крутые голкиперы, чтобы вытащить «Химки». Да и не всегда сильный голкипер – Дюпин и Беленов приходят на ум, делают разницу в борьбе за выживание. В обороне «красно-чёрные» играют хуже всех. Они пропустили 50 мячей. Причем заслуженно. Заметно оторвались по качеству моментов соперников. «Химки» не могут похвастаться сильным опорником. В центре Гулиев, но играет так, как Глушаков осенью. Сильных латералей нет, Идову в плохой форме. Форвардов не видно, Гильерме и Руденко – середняки. На один удачный тайм хватит, как Магомедова против «Зенита», но серию успехов представить сложно.

Конечно, «Химки» раньше возвращались после жестких периодов. Но тогда клуб управлялся иначе. Сейчас сравнивают себя с «Краснодаром» — в том плане, что как частный проект молодые. Но как спастись, если играют хуже всех в РПЛ ? Будет серия матчей против «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и «Ахмата». Если «Урал» поддержит эти команды, то Билялетдинов может вылететь, невзирая на возможную удачу против «Торпедо» через тур. Качество футбола важно. Скромный «Факел» сейчас больше заслуживает стыковые матчи, чем безалаберные «Химки». Худшее перевоплощение сезона.

От команды, которая едва не переиграла «Зенит» вторым номером, дошли до нижней границы таблицы. «Химки» будут последними в мае, если Пеп Клотет воспользуется победой над «Факелом» и рванет вверх в таблице с «Торпедо».