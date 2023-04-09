«Ливерпуль» простил «Арсенал» и останется без ЛЧ. Но команда дерётся за Клоппа

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вчера, 21:31

«Красных» подводит реализация.

Подтянуть новичков к ветеранам

Первая задача Клоппа. Прессинг не включается автоматически. Больше нет контролируемого давления, если соперник смотрится так, как лондонцы до перерыва. Есть невероятные мастера уровня финалов ЛЧ , поэтому Салах мог сделать дубль, для Конате создали идеальный момент в концовке. Рамсдейл тащил мертвые мячи, а Фирмино забил любимому сопернику в АПЛ – 11 голов в 15 матчах. К слову, у Роберто в контракте есть запрет на переход к «канонирам». Владельцы «Ливерпуля» обиделись на предложение по Луису Суаресу в 40 миллионов и 1 фунт. Проиграют все свои фунты люди, которые ставили на Клоппа в четверке, а таких фанатов в Англии много. Ничья против «Арсенала» не сильно поможет, хотя прервали неудачную серию и помогли «Манчестер Сити».

Переформатировать прессинг

К числам в футболе нужен контекст. Например, «Челси» лидирует в АПЛ по интенсивности прессинга, что не мешает проигрывать чаще, чем побеждать. Вот и Клоппу пора переосмыслить работу без мяча. Больше нет сыгранной тройки в атаке, где Фирмино и Мане вступали в прессинг. Нет хавбеков в идеальной форме. Раньше действия Фирмино были предметом для гордости – из парня, который в «Монако» играл справа в защите, сделали крутого опорника для финалов ЛЧ . А теперь бразилец создает проблемы. Про слабости Александера-Арнольда без мяча написаны целые трактаты. Нет прессинга – нет успешного «Ливерпуля».

Смириться с уходом Салаха

В идеале с ним нужно договориться, но у египтянина непростой характер. Со второй попытки Мохамед забил «Арсеналу», а потом не попал в створ ворот с пенальти. Концентрации не хватает. Слухи о желании футболиста поиграть в Испании появились не на пустом месте. Поскольку мерсисайдцам светит сезон без ЛЧ , почти 31-летний игрок может уйти. У него бывали разногласия с Клоппом. Новой команде нужна замена для Салаха. Год назад вингер заявлял, что останется в «Ливерпуле», сейчас нет похожих интервью. Значит, важно найти адекватную замену. Нуньес, Гакпо и Диас – сырые исполнители. Фирмино уходит, а Жота не того класса, чтобы тащить на себе всю атаку.

Привести в чувство ван Дейка

Перед глазами ужасные действия Несты, Мальдини, Видича, Фердинанда, Рамоса, Пуйоля и многих других титулованных и крутых защитников. Поэтому умиляют зверски серьезные оценки неудачных действий ван Дейка. Конечно, можно шутить после футбольных ошибок. Но не стоит перегибать. Иногда атака готова лучше. Холанд показывает, что можно сделать с защитниками ведущих клубов АПЛ , но лига сложная, победители Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Челси» в середине таблицы. ван Дейку нужен отдых и правильный напарник. Голландец сбавил. Но может вернуться, и тогда мерсисайдцы снова смогут опереться на человека, чьи физические данные и тактический футбольный ум на мировом уровне.

Найти спортивного директора

Никакого проклятия седьмого сезона Клоппа не существует. Но есть биологические циклы. Бывают психологические моменты, которые повторяются с определенной периодичностью. Очевидно, что «Ливерпуль» расплачивается за 2022 год, когда сыграл невероятно много матчей. Даже «Реал» догоняет усталость прошлого года, видно по результатам в Примере. Всегда нужны трансферы, а в случае «красных» — когда боссами являются не шейхи, делать покупки лучше не тренеру. Клопп выбирает направление мысли, но нужен сильный спортивный директор, раз Эдвардс больше не работает на «красных». Найдут достойного соратника для главного тренера – можно продолжать работу, ведь с возвращением в топ-4 лучше не затягивать. «Ньюкасл» не дремлет. Даже «Астон Вилла» Эмери опасная, ведь это богатый клуб.

Не делать импульсивные покупки

«Челси» показал, к чему такая тактика приведет. Также нет смысла выгонять Клоппа. «Ливерпулю» подходит работа с одним тренером много лет. Юрген создал команду вокруг себя. И хотя в этом сезоне у него поражения на лице написаны, а в первом тайме против «Арсенала» до мяча Салаха играли ужасно, «красные» ведь не случайно знамениты камбэками. Вот и сегодня организовали очередную волевую ничью. Такому коллективу проще успокоиться, когда отдохнут. Примерно как старому «Челси», который после сезона в середине таблицы стал с Антонио Конте чемпионом Англии.

«Арсенал» тоже в прошлом году не был таким классным, как сейчас, поэтому в перевоплощения богатых клубов АПЛ легко поверить. Особенно если беда именно в гостевых поединках. Дома «Ливерпуль» по-прежнему опасен для всех соперников в чемпионате. Подтянет физическую подготовку – видно, что скорости упали, медлят, проведут подписания в центр поля – Клопп составляет список, в котором есть чемпионы мира, и мерсисайдцы заиграют намного сильнее.