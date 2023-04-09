«Зенит» приблизил титул и закрыл Дзюбу. Обыграли «Локомотив» в гостях впервые за шесть лет

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вчера, 23:47

Даже Кассьерра пригодился.

Выводы об игре «Локомотива»

- Как и в Санкт-Петербурге, «железнодорожникам» не хватило сильной концовки. Статистика последнего получаса матча красноречивая – 2:9 по ударам, 0:3 по выстрелам в створ. И автогол рослого Погостнова, записанный арбитрами на Кассьерру. Наградили Матео за удар в падении через себя. Фаворит дожал команду, которая вышла с правильным настроем, но допустила много брака и недоработала в атаке.

- Галактионов правильно поработал с новой командой на сборах. «Локомотив» прибавил в движении. Выжимали «Зенит» с центра на старте. Лишь разок Вендел смог проскочить на свободное место до перерыва. А на флангах чемпиону не давали играть высоко. Кержакова заставили работать ногами, а Михаил не второй Нойер. «Локомотив» стал свежее. Выносливости не хватило, но разница с осенью заметная.

- Глушенков и Пиняев заслуживают места в основе команды, где есть Изидор, Камано, Жемалетдинов и Миранчук, которые тоже могли бы ассистировать Дзюбе. Молодые новички из «Крыльев Советов» цепкие, техничные и взрывные. Инертность Керка и Камано, вялая игра Изидора и Игнатьева осенью стоила «Локомотиву» много пунктов. Теперь три новичка с Дзюбой. Но сегодня Артём не отомстил Семаку, как хотел. У форварда ни одного удара по воротам.

- Новый тренер не решил проблему перехода из атаки в защиту. «Складывается» московская команда неграмотно, оставляя немало зон. Странно, ведь Карпукас – один из лучших, а Баринов среди самых ценных игроков. Наверное, не хватает синхронности атакующей линии. И неправильная реакция центральных защитников, ведь на двух позициях было восемь разных игроков. «Зенит» нашел свои пять ударов в створ и забил дважды.

- Даже после ошибок в защите у чемпиона можно отобрать очки, если атаковать. Слабо вошли в игру Смольников, Жемалетдинов, Миранчук и Марадишвили. Суммарно у этой четверки людей с опытом работы у чужих ворот ни одного удара. Дзюбу оставили без передач, а три из пяти пасов под удар у «Локомотива» на счету Тикнизяна. Для сравнения, у «Зенита» 17 комбинаций с выводом напарников на ударные позиции.

Выводы об игре «Зенита»

- Чемпионам часто сложно на стадионе «Локомотива». Не было сомнений, что команде Семака навяжут борьбу. «Зенит» время от времени можно сбить с темпа. Плотная игра с перекрытием адресатов впереди работает. Плюс в защите перестановки, что тоже сказывается. Сергей Богданович перекрестился на старте второго тайма, чтобы не было таких ошибок, как перед голом «Локомотива».

- Кержаков и Ренан начудили, а Вендел проиграл борьбу Глушенкову, который забил чемпионам. Фол судьи не увидели, и это верно – бразилец искал падение, ведь допустил технический брак. Он же потом сравнял счет, нашел пространство между линиями. Но Кержаков пропустил первым, а «Зенит» до перерыва плохо выходил в атаку и позволял Дзюбе бороться перед штрафной площадью, пусть и без ударов.

- Причину неудач петербуржцев у своих ворот знаем – отсутствие Барриоса. Без колумбийца брака намного больше, заменить его некому. Плюс Дзюбу до перерыва «разменяли». Артём отвлекал внимание, ставил корпус и ждал, когда выйдут на ударную позицию три напарника. У каждого были удары, причем в основном из пределов штрафной площади. «Зенит» не выставил высокий блок без Барриоса. Если бы «Локомотив» не устал, могли сыграть 1:1.

- Сергеева выключили из игры, словно он Кассьерра. Зато у «Зенита» есть Вендел, Малком и Клаудиньо – любой может создать момент за счет мастерства. Но слаженной работы всей тройки Мостового, Сергеева и Малкома не увидели. «Локомотив» неплохо смотрелся поначалу, а высокое давление «Зенита» было дежурным. Сразу было видно, в каких футболках фаворит – лазурных, но парни в белом не тушевались.

- Более сильная команда получила свое во втором тайме. Конечно, все моменты и давление без гола имени Кассьерры и Погостнова могли привести к еще одной мировой на поле «Локомотива», но Семак решил получить редкую победу на этом московском стадионе. Для Сергея Богдановича как тренера «Зенита» этот успех стал первым подобным. «Железнодорожники» не сумели остановить чемпионов.

Цифровое измерение поединка

1 удар. «Локомотив» за весь матч лишь раз попал в створ ворот Кержакова в домашней игре, причем с помощью голкипера и полевых футболистов «Зенита». Так у чемпионов не выиграют, а попытка сохранить ничью привела к поражению.

7 обводок. Столько раз удачно применял дриблинг Малком. У «Локомотива» 4 успеха на всю команду. Бразилец нанес пять ударов и создал шесть моментов. Мало кто в РПЛ собирал за матч такое количество полезных действий. Малкому дали разгуляться, активно готовится к трансферу.

6 лет. Столько «Зенит» не обыгрывал «Локомотив» на московском поле до сегодня. Когда Кокорин и Данни принесли победу 2:0, то Баринов был резервистом, а рядом с ним на лавке сидел Лоськов. Семак и вовсе тогда тренировал «Уфу».

5 титулов. Столько чемпионств подряд будет у «Зенита» в конце весны. «Спартак» часто теряет очки. «Ростов», даже если завтра обыграет в гостях «Оренбург», который не церемонится с соперниками петербуржцев, будет отставать на семь пунктов.

Раз «Зенит» не уступает на неудобных для себя стадионах, то поражение от ЦСКА ничего не меняет. Вероятно, будут осечки, ведь играть против Карпина, Ивича и Абаскаля. Но когда вернется в основу Барриос, то уйдет призрак интриги. «Зенит» даже если дает надежду на ничью, то чаще всего забирает ее до конца матча.

Дзюба после матча демонстративно отказался пожать руку Семаку. Минус в копилку Артёма, а у Сергея Богдановича скоро будет суммарно десять чемпионских званий за карьеру игрока и тренера.