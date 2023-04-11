Новые обороты в борьбе за топ-5 РПЛ. В погоню врывается «Локомотив», медали «Спартака» под угрозой

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сегодня, 17:48

Зато «Ростов» все ближе к серебру.

Уже скоро наступит тот момент, когда надо будет подводить итоги сезона Российской Премьер-Лиги. До недавних пор турнирная ситуация несильно менялась – в зоне вылета оставались «Торпедо» и «Химки», «Факел» держался за стыки вместе с «Локомотивом». А вопрос медалей по итогам чемпионата для «Спартака» и «Ростова» казался уже решенным. Несколько команд готовы нарушить идиллию – и перемены в расстановке сил очень близки.

«Локомотив» готов ворваться в пятерку

За счет контраста то, что сейчас происходит с «Локомотивом», поразительно – напоминает перформанс весны-2021 при Марко Николиче. Тогда «железнодорожники» в 11 матчах уступили лишь «Зениту» и с 7-го места заскочили в топ-3. Сейчас единственный клуб, остановивший «красно-зеленых» — те же «сине-бело-голубые». Пусть и речь идет об отрезке в 5 игр – начали москвичи под руководством Михаила Галактионова крайне резво.

Мотором команды быстро стал 18-летний Пиняев – вингер появляется на поле исключительно с первых минут, нашел нить взаимодействия с Артемом Дзюбой. Недавний форвард «Аданы Демирспор» тоже смотрится очень ярко – и успел забить 6 мячей в пяти встречах чемпионата. Галактионов исполнил обещание – и вернул Баринова в опорную зону. Первым номером на воротах сделал пришедшего Илью Лантратова. «Локо» при новом наставнике потихоньку оживает, набрал уже 12 очков в 5 турах – почти столько, сколько за всю осень. Отставание от топ-5 составляет 11 очков – и это не такой большой пробел, если москвичи сохранят ход. Вопрос в том, что будет после – эффект гиперкомпенсации рано или поздно закончится, итоги работы Галактионова получится подводить только в следующей кампании.

«Ахмат», «Краснодар» и «Оренбург» приближаются

В гораздо более выгодном положении сейчас те, о ком ранее такого сказать точно было нельзя. На данном этапе вклиниться в первую пятерку быстрее, чем «Локомотив», могут «Ахмат», «Краснодар» и «Оренбург».

Кто бы знал, что смена Талалаева на Ташуева придаст грозненцам такой импульс! В первом туре после паузы коллектив успел обыграть «Оренбург», который позднее стал кошмарить «Спартак» и «Сочи». 0:1 с «Локомотивом» при текущей форме «красно-зеленых» смотрятся совсем не страшно. После вылета из Кубка «Ахмат» смог сконцентрироваться на чемпионате, чего не скажешь об их последующих соперниках – «Крылья» принимали «Ахмат» через 4 дня после поединка с ЦСКА . «Спартак» играл с ними во время спада и перед кубковым матчем с «Уралом». Сами уральцы отправились в Грозный после триумфа против «красно-белых». В итоге грозненцы набрали на этом отрезке еще 7 очков. За счет преимущества в личных встречах «Ахмат» опережает «Динамо» при равенстве очков и уже замыкает топ-5.

Где-то на подходе – «Краснодар» и «Оренбург». Первые не смогли набрать очки только с «Локомотивом» — притом вели 2:0 после первого тайма, — разгромили «Химки», переиграли «Динамо» и «Пари НН». После 22-х туров отстают от «Ахмата» на 1 балл, который могут добрать в следующие выходные (сойдутся с «Сочи» без Бердыева). Вторые отдали преимущество «Ахмату», проиграв в очной встрече, зато потом закошмарили «Сочи», прихлопнули «Спартак». Но все-таки речь идет о команде, которая только вернулась в Премьер-Лигу. Последние 2 тура сложились не лучшим образом (1:1 с «Крыльями», 2:2 с «Ростовом») – особенно недавний матч с южанами. Южноуральцы успешно использовали козырь в виде домашнего стадиона на протяжении почти всего матча – и вели 2:0 вплоть до 80-й минуты. Но затем «Ростов» забил 2 и вырвал ничью. Именно эти результаты повлияли на то, что отставание оренбуржцев остается на уровне 3-4 очков. Хотя для выходцев из Первой лиги и это – успех. «Фулхэм» не даст соврать.

«Динамо» и «Спартак» в одной лодке

Обе команды выглядят бледной тенью себя прежних и постепенно теряют позиции – а их дерби вызывало большие вопросы к содержанию. «Бело-голубые» испытывают большие проблемы в обороне, поэтому пропустили уже на первых минутах – даже в отрыве от последнего поединка «Динамо» уступило кризисному «Сочи», проиграло «Краснодару». «Крылья» смогли обыграть лишь с третьей попытки, а победа над «Уралом» пришла на уже финишной прямой. Если после кубковой победы над «Зенитом» казалось, что в чемпионате команда Йокановича вместе с ЦСКА претендует на топ-3, то теперь есть большие опасения за сохранение места в топ-5 («Ахмат» уже вырвался вперед).

Что до «Спартака», бреши постоянно всплывают в разных областях. На протяжении всего весеннего этапа «красно-белые» забивали сами и давали это делать другим. С «Оренбургом» возникли непреодолимые сложности с реализацией. В ответном матче Кубка против «Урала» кто-то постоянно не попадал в общий темп – и «шмели» выбили соперника в нижнюю сетку. Теперь вот 3:3 в дерби – и ведь дважды «красно-белые» вели в счете!

Снижение высоты происходит постепенно – но до конца чемпионата еще 8 туров, и потому над «Спартаком» нависла реальная угроза упустить медали «на ленточке». Крайне обидное завершение сезона при таком ярком старте.

«Ростов» вцепился в топ-2

И вряд ли отдаст серебро. Отрыв от «Спартака» постепенно нарастает – москвичи сами этому способствуют. После пробуксовки в феврале, начале марта ростовчане в чемпионате не проигрывают – в поединке с «Оренбургом» они лучшим образом продемонстрировали, за счет чего будут противостоять претендентам на медали. Отыграться с 0:2 на синтетическом покрытии, при не лучшей игре вратаря – для этого нужна стальная выдержка. И у подопечных Валерия Карпина она есть.