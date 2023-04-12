Агент Сперцяна прокомментировал информацию о желании игрока уйти летом

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Дэвид Манассе прокомментировал информацию о том, что игрок покинет клуб летом.
Ранее сообщалось о том, что игрок хочет летом продолжить карьеру в чемпионате, входящем в топ-5 Европы.
Первый раз слышу о том, что Эдуард уйдёт из «Краснодара». У него контракт. Не думаю, что он покинет клуб.
14 ФЕВ
0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон
Группа Бескова К.
победа гостей 8.7
Золотая медаль
500 4350
P.S. не имею возможности прислать скрин
14 ФЕВ
0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон
Группа Бескова К.
победа гостей 8.7
Золотая медаль
500 4350
P.S. не имею возможности прислать скрин