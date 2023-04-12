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Агент Сперцяна прокомментировал информацию о желании игрока уйти летом

вчера, 20:56

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Дэвид Манассе прокомментировал информацию о том, что игрок покинет клуб летом.

Ранее сообщалось о том, что игрок хочет летом продолжить карьеру в чемпионате, входящем в топ-5 Европы.

Первый раз слышу о том, что Эдуард уйдёт из «Краснодара». У него контракт. Не думаю, что он покинет клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:13
всё будет хорошо
NATAN Redwood
NATAN Redwood
вчера в 21:40, ред.
Приветствкю! Редко захожу на сайт, конкурсе прогнозов появилась золотая медаль, что это значит?! 01:18
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P.S. не имею возможности прислать скрин
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:13, ред.
Кто вообще эти слухи распускает, их как-то можно штрафовать за такое, за ложную информацию, я уже понимаешь, шарфы европейских клубов хочу купить, подготавливаюсь, присматриваю, Байер или Севилью, а он даже не в курсе, что хочет пойти играть в Европу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:05
Его желание уйти в топ команду и играть в еврокубках Понятно любому...
Гость
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