Агент Сперцяна прокомментировал информацию о желании игрока уйти летом

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вчера, 20:56

Агент полузащитника «Краснодара» Дэвид Манассе прокомментировал информацию о том, что игрок покинет клуб летом.

Ранее сообщалось о том, что игрок хочет летом продолжить карьеру в чемпионате, входящем в топ-5 Европы.