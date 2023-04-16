РПЛ не хватает Озила и Де Брюйне. Стабильные плеймейкеры в дефиците

Выводы после трех ассистов Дзюбы.
РПЛ – лига нестабильных ассистентов
Какие к Артёму вопросы, если создал 10 голов в 6 матчах после того, как полгода сидел на лавке? Больше вопросов об уровне РПЛ. И о характере футбола, ведь творческих людей не сильно жалуют. А вот Дзюбы снова с хет-триком из ассистов. У Артёма был такой подвиг в игре «Зенита» против ЦСКА. Отличался тремя пасами Захаря. Жемалетдинов, Заика и Бакаев тоже собирали по три ассиста.
А теперь вопрос. Кто здесь «десятка» со стабильной игрой? Даже сезон Захаряна показывает, что нельзя излишне доверять юным звездам РПЛ. Бакаев, кстати, тоже хороший пример. Не стал легендой «Спартака». Рибери вспоминал, как пригласил юного Алаба домой на ужин. Давид смотрел квадратными глазами на «Феррари» и дорогущие часы француза. Франк сразу пожурил Алаба.
Дал совет не думать о цацках, ведь с таким подходом закончит карьеру в «Галатасарае». В лучшем случае. В Турцию Захарян не поедет, «Челси» его вряд ли подпишет. Но Арсен строит отдельно, таких игроков в российском футболе исторически мало. А один подвиг, как у Заики против «Ростова», не делает тебя Месси, Ди Марией, Озилом и Мюллером в плане последних передач и ассистов.
Роналду, Пайет, Де Брюйне, Секс, Давид Силва и Луис Суарес среди лучших плеймейкеров в топ-5. Но где такие футболисты, как Озил, в РПЛ? Головин и Кабелла неплохо видели геометрию атак, оба уехали во Францию. Алексей Миранчук умеет найти пас, но ассистирует в Серии А. А кто лучший ассистент за десять лет в РПЛ? Конечно же, Артём Дзюба, причем с огромным отрывом от других.
Очень мало комбинационной игры
Печально, когда огромный форвард-столб, укрывающий мяч корпусом и отлично играющий головой, оказывается лучшим ассистентом. Дзюба сделал 62 голевые передачи за десять лет. Для человека, который играл в центре атаки, потом в «Зените» за спиной у Азмуна, а теперь снова на острие, это хороший показатель. Особенно если на втором месте бразилец с российским паспортом Жоаозиньо – 50 ассистов, которого в сборную так и не позвали.
В тройке белорус Калачев, 43 голевые передачи. На четвертом месте Ионов. Но не сказать, что это российский ответ Мюллеру. Просто игрок атакующего «Краснодара» и не скучного в прошлом «Ростова». Лучшими ассистентами РПЛ не являются супервезды, как в элитных лигах. Там Месси, Ди Мария, Мюллер и Де Брюйне – короли чемпионатов, легенды клубов, финалисты Лиги чемпионов. В РПЛ Жоаозиньо, Калачев, Ионов без такого же статуса.
А еще есть Дзагоев. Талант, который себя не реализовал, ведь не хватало спортивной дисциплины. Также собрал голевые пасы вечный Нобоа. Кристиан следит за физическим состоянием, хотя тоже не без греха в личной жизни. Но у эквадорца 35 голевых передач за десять сезонов, в среднем очень скромно. Да и у Дзюбы по 6-7 пасов в среднем за год, хотя много сезонов провел в составе вечного фаворита «Зенита». Он игрок месяца, но не в клубе АПЛ.
Традиции важнее полей и погоды
Зависит ли успех тренеров футбольных школ от результатов, побед и кубков? Если да, то наставники выбирают бычков-акселератов, а не ставят на щуплых и техничных детей. Помнится, от России на чемпионат Европы для студенческих сборных отправляли бородатых мужиков в районе тридцати лет. Отличные «студенты», иногда с профессиональным прошлым в футболе. Толку от побед с «подставами»? Чтобы появились плеймейкеры, нужна ставка на технику, как у испанцев.
Кто исторически знаменит ажурными комбинациями? Стеночки, короткий пас. Конечно же, «Спартак». В списке лучших плеймейкеров РПЛ последнего десятилетия нет легенд этого клуба. За «Спартак» выступал Дзюба, но это не плеймейкер, воспитанный благодаря «красно-белым». Печально, что самыми стабильными создателями голов для других являются середняки. Нобоа, Жоаозиньо и Калачева никогда не звали в команды АПЛ. Дзагоев, Дзюба и Ионов не добрались в топ-5.
Разговор не только об уровне лиги, ведь «автобус» это тоже метод достижения цели. Скорее о том, куда двигалась всё время. Они измеряли поля, увольняли агрономов, ругали арбитров. А вот детей не воспитывали, чтобы те любили мяч, не только деньги, которые приносит РПЛ. Дзюба любит доминировать и побеждать, но любит ли футбол? Вопрос можно задать многим известным игрокам РПЛ. Как минимум, не все ценят игру. Ионов ведь не легенда «Зенита», потому что гулял.
Надежда на юных и амбициозных
Дзагоев мог вести себя профессиональнее. Тогда отдал бы больше ЦСКА, сборной и поиграл, например, в Серии А. Что такое три десятка ассистов за десятилетие для мастера с талантами Алана? Даже с поправкой на количество сыгранных минут. Стоя можно отдавать четыре ассиста за сезон. Столько оформляли в одном матче. Не самый прилежный Буссуфа создал четыре гола за игру напарникам в составе «Анжи» одиннадцать лет назад. Но сейчас привезти игроков такого класса, пускай и без идеальной репутации, не получится.
За Шиманьского стоит очередь из клубов. Но для «Динамо» решающие голы с «Акроном» он создать не мог, играет за «Фейеноорд». Желаем Захаряну, Сперцяну и Пиняеву не повторять ошибки старших коллег. Если останутся, то надо пахать на пределе. Чтобы потом не хвастаться 35 ассистами в чемпионате за десять лет. У Мюллера 18 голевых передач за один прошлый сезон Бундеслиги. Впрочем, дело не только в футболистах, но и в тренерах. Мало кто пытается играть комбинационно и тонко.
Еще у меньшего количества наставников такая игра получается. Абаскаль с Ивичем явно хотят доминировать и много атаковать, но посмотрим на конечный результат их работы. После Дзюбы у «Зенита» пасует Малком, но он уедет. Не та «десятка», из-за которой десятки тысяч школьников записались в футбольную секцию. По качеству последних передач первый Промес, по ассистам – Сперцян. Пять-шесть человек с Захаряном, Сантосом и Верой наберутся, но раз за десть лет Дзюба первый, то спорить не о чем. Нужно больше уточненных игроков, чтобы футбол в РПЛ привлекал яркостью.
Причём во всех линиях...
Причём во всех линиях...