РПЛ не хватает Озила и Де Брюйне. Стабильные плеймейкеры в дефиците

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сегодня, 19:03

Выводы после трех ассистов Дзюбы.

РПЛ – лига нестабильных ассистентов

Какие к Артёму вопросы, если создал 10 голов в 6 матчах после того, как полгода сидел на лавке? Больше вопросов об уровне РПЛ . И о характере футбола, ведь творческих людей не сильно жалуют. А вот Дзюбы снова с хет-триком из ассистов. У Артёма был такой подвиг в игре «Зенита» против ЦСКА . Отличался тремя пасами Захаря. Жемалетдинов, Заика и Бакаев тоже собирали по три ассиста.

А теперь вопрос. Кто здесь «десятка» со стабильной игрой? Даже сезон Захаряна показывает, что нельзя излишне доверять юным звездам РПЛ . Бакаев, кстати, тоже хороший пример. Не стал легендой «Спартака». Рибери вспоминал, как пригласил юного Алаба домой на ужин. Давид смотрел квадратными глазами на «Феррари» и дорогущие часы француза. Франк сразу пожурил Алаба.

Дал совет не думать о цацках, ведь с таким подходом закончит карьеру в «Галатасарае». В лучшем случае. В Турцию Захарян не поедет, «Челси» его вряд ли подпишет. Но Арсен строит отдельно, таких игроков в российском футболе исторически мало. А один подвиг, как у Заики против «Ростова», не делает тебя Месси, Ди Марией, Озилом и Мюллером в плане последних передач и ассистов.

Роналду, Пайет, Де Брюйне, Секс, Давид Силва и Луис Суарес среди лучших плеймейкеров в топ-5. Но где такие футболисты, как Озил, в РПЛ ? Головин и Кабелла неплохо видели геометрию атак, оба уехали во Францию. Алексей Миранчук умеет найти пас, но ассистирует в Серии А. А кто лучший ассистент за десять лет в РПЛ ? Конечно же, Артём Дзюба, причем с огромным отрывом от других.

Очень мало комбинационной игры

Печально, когда огромный форвард-столб, укрывающий мяч корпусом и отлично играющий головой, оказывается лучшим ассистентом. Дзюба сделал 62 голевые передачи за десять лет. Для человека, который играл в центре атаки, потом в «Зените» за спиной у Азмуна, а теперь снова на острие, это хороший показатель. Особенно если на втором месте бразилец с российским паспортом Жоаозиньо – 50 ассистов, которого в сборную так и не позвали.

В тройке белорус Калачев, 43 голевые передачи. На четвертом месте Ионов. Но не сказать, что это российский ответ Мюллеру. Просто игрок атакующего «Краснодара» и не скучного в прошлом «Ростова». Лучшими ассистентами РПЛ не являются супервезды, как в элитных лигах. Там Месси, Ди Мария, Мюллер и Де Брюйне – короли чемпионатов, легенды клубов, финалисты Лиги чемпионов. В РПЛ Жоаозиньо, Калачев, Ионов без такого же статуса.

А еще есть Дзагоев. Талант, который себя не реализовал, ведь не хватало спортивной дисциплины. Также собрал голевые пасы вечный Нобоа. Кристиан следит за физическим состоянием, хотя тоже не без греха в личной жизни. Но у эквадорца 35 голевых передач за десять сезонов, в среднем очень скромно. Да и у Дзюбы по 6-7 пасов в среднем за год, хотя много сезонов провел в составе вечного фаворита «Зенита». Он игрок месяца, но не в клубе АПЛ .

Традиции важнее полей и погоды

Зависит ли успех тренеров футбольных школ от результатов, побед и кубков? Если да, то наставники выбирают бычков-акселератов, а не ставят на щуплых и техничных детей. Помнится, от России на чемпионат Европы для студенческих сборных отправляли бородатых мужиков в районе тридцати лет. Отличные «студенты», иногда с профессиональным прошлым в футболе. Толку от побед с «подставами»? Чтобы появились плеймейкеры, нужна ставка на технику, как у испанцев.

Кто исторически знаменит ажурными комбинациями? Стеночки, короткий пас. Конечно же, «Спартак». В списке лучших плеймейкеров РПЛ последнего десятилетия нет легенд этого клуба. За «Спартак» выступал Дзюба, но это не плеймейкер, воспитанный благодаря «красно-белым». Печально, что самыми стабильными создателями голов для других являются середняки. Нобоа, Жоаозиньо и Калачева никогда не звали в команды АПЛ . Дзагоев, Дзюба и Ионов не добрались в топ-5.

Разговор не только об уровне лиги, ведь «автобус» это тоже метод достижения цели. Скорее о том, куда двигалась всё время. Они измеряли поля, увольняли агрономов, ругали арбитров. А вот детей не воспитывали, чтобы те любили мяч, не только деньги, которые приносит РПЛ . Дзюба любит доминировать и побеждать, но любит ли футбол? Вопрос можно задать многим известным игрокам РПЛ . Как минимум, не все ценят игру. Ионов ведь не легенда «Зенита», потому что гулял.

Надежда на юных и амбициозных

Дзагоев мог вести себя профессиональнее. Тогда отдал бы больше ЦСКА , сборной и поиграл, например, в Серии А. Что такое три десятка ассистов за десятилетие для мастера с талантами Алана? Даже с поправкой на количество сыгранных минут. Стоя можно отдавать четыре ассиста за сезон. Столько оформляли в одном матче. Не самый прилежный Буссуфа создал четыре гола за игру напарникам в составе «Анжи» одиннадцать лет назад. Но сейчас привезти игроков такого класса, пускай и без идеальной репутации, не получится.

За Шиманьского стоит очередь из клубов. Но для «Динамо» решающие голы с «Акроном» он создать не мог, играет за «Фейеноорд». Желаем Захаряну, Сперцяну и Пиняеву не повторять ошибки старших коллег. Если останутся, то надо пахать на пределе. Чтобы потом не хвастаться 35 ассистами в чемпионате за десять лет. У Мюллера 18 голевых передач за один прошлый сезон Бундеслиги. Впрочем, дело не только в футболистах, но и в тренерах. Мало кто пытается играть комбинационно и тонко.