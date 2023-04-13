«Наполи» провалился в Лиге чемпионов. И «Милан» этим не воспользовался

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сегодня, 09:59

Единственная пара, где жива интрига?

Неаполитанцев настигли 33 несчастья

Осимхен пропустил первый поединок против «Милана» в гостях. Де Лаурентис надеется, что нигерийца поставят на ноги к ответной игре. «Россонери» в плей-офф без Златана. Ибрагимович активно реагировал с трибун на события на поле, но его нет в заявке, состояние здоровья ничего не меняется. Жиру не изменил счет на табло, а по xG «Милан» уступил «Наполи». И это с учетом, что на Спаллетти нашло тренерское затмение.

Подобные вещи в плей-офф ЛЧ случаются. Эзотерический опыт пережил Анчелотти, подарив финал «Ливерпулю». Затмения случались с наставниками «Барселоны», которая отдавала верные путевки дальше. Гвардиола жестко ошибался в ЛЧ , что вело в преисподнюю побед в национальных лигах без нового ушастого кубка в коллекцию. Вчера была очередь Лэмпарда. «Челси» впервые за 30 лет не забил в 4 играх подряд.

А Спаллетти испугался «Милана». После погрома в Неаполе казалось, что опытный наставник повернет поражение 0:4 в свою пользу. Но нет, тренер не поставил свою команду в рамки взрослой игры, как у Меньяна сейчас. Лучано допустил ошибку, отказавшись от предсказуемого варианта игры с Распадори вместо Осимхена. В атаку бросили универсала Элмаса. Македонец в центре был бесполезен, как и Лосано справа.

«Милану» повезло забрать победу 1:0

Ценность мгновений на таком уровне часто перевешивает наполнение целых матчей. Если не показать голы «Интера» в ворота «Бенфики», а дать запись остального матча, а потом устроить опрос, то 9 из 10 поставят на победу португальцев или ничью. Хозяева ведь заставили «Интер» много пахать в прессинге. А счет по ударам в створ 2:4 в пользу итальянцев, забили с игры и с пенальти.

Если прокрутить в памяти события в Мадриде, то увидите тотальное преимущество «Реала». Но без удачного выхода на замену Асенсио – главного джокера в истории ЛЧ , то Анчелотти мог получить в большинстве скромную победу 1:0, раззадорив фантазии о камбэке. Боэли теперь будут высмеивать за прогноз после обеда с Пересом, странную ставку на победу «Челси» 0:3 в Мадриде.

«Реал» сожалеет, что не разгромил англичанин. В случае быстрого гола в Лондоне возможны варианты. Также не исключалась ничья в Милане, а одноименная команда могла не забить ни разу. Диас пасовал не на Беннасера, но алжирец удачно открылся и идеально пробил. Защита «Наполи» прозевала атаку, но это был один из двух ударов «Милана» в створ за домашний матч.

У гостей было шесть попыток. Разумеется, Кьер мог забить, когда попал мячом в каркас ворот, но для игры в большинстве «россонери» не показали лавину реальных моментов. Зато стартовый план Пиоли точно сработал. Забили первыми, а дальше игроки «Наполи» разнервничались.

«Наполи» важно признать оба поражения

Две подряд неудачи против «Милана» не списать на случайность. Соперник играет неудобно и грамотно. Хавбеки «Наполи» не ловили смещения латералей соперника на полуфланги. Ангисса за пять минут схватил две желтые карточки и пропустит решающий ответный матч. Ндомбеле попробует его подменить. Политано будет играть справа в атаке вместо Лосано в Неаполе.

Но Спаллетти затянул с перестановками. Даже не так. Не угадал со стартовым составом. Кварацхелию оставили без привычной поддержки не до приема мяча, а на передовой. Калабрия и Эрнандес на опыте закрыли фланги. И одновременно сковали включения хавбеков соперника. Тонали и Крунич оказались правильным выбором в опорной зоне. Пиоли классно выбрал план на игру.

Диас и Леау не дали Ди Лоренцо и Рую развернуться в атаке, хотя у капитана «Наполи» был один хороший момент. А Кварацхелия запомнился лишь тем, что именно его снесли в подкате. И когда игра продолжилась, то Ангисса схватил первую желтую карточку. Тоже отсылка к важности эпизодов. Зафиксируй рефери Ковач фол на Хвиче, и никакой игры «Наполи» в меньшинстве не было бы.

Спаллетти способен устроить знатный камбэк

Гостям не стоит искать оправдания поражений на стороне. Неудачи против «Милана», помимо очевидного вклада соперника, на совести Спаллетти и его футболистов. В чемпионате посчитали, что раз отрыв от симпатичного «Лацио» внушительный, то можно расслабиться? Также «Наполи» догоняет усталость, как и «Арсенал» в АПЛ . Вышли в ЛЧ , словно на поединок с «Лечче».

Забыли в раздевалке реализацию, пусть Меньяна и заставили вступить в игру. Майк совершил три интересных сэйва. Также гости не сумели вовремя перестроиться в центре, чтобы не пришлось играть в Неаполе без ключевого хавбека Ангисса и без главного центрального защитника Кима. У южного корейца перебор желтых карточек. А еще повезло, что не получили пенальти.

Лоботку не наказали после борьбы с Салемакерсом. Словак толкал соперника рукой, но арбитры посчитали, что бельгиец сам «заплетал ноги» и сознательно искал падение в штрафной площади. Но ведь «Милану» могла улыбнуться удача. Представьте, что Кьер забил, а в конце гол с пенальти. «Наполи» мог получить второй подряд разгром от Пиоли и вылет из Лиги чемпионов.

Пусть Спаллетти ценит подарок судьбы. И «россонери» не забывают, что без презентов тоже не обошлось. Через неделю посмотрим, воскреснет ли надежда на камбэк в этой паре. У «Наполи» остались козыри. Например, связки Руя и Кварацхелии, а также Хвичи и Осимхена пока не сыграли. Зелинськи провалил матч в Милане. Ди Лоренцо не сделал фирменный навес и не забил.