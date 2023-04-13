От героя чемпионата мира до безработного. Двукратный победитель ЛЧ сильно скатился

1681403618

сегодня, 19:33

Хамес, что с тобой случилось?

«Олимпиакос» отпустил коллекционера трофеев

В мире сразу два безработных именитых игрока «Реала». А если учесть, в каком состоянии Азар, то можно собрать тройку победителей Лиги чемпионов разных лет, которые коснулись личного футбольного дна. У Эдена большие проблемы с формой, весом и желанием Анчелотти вписывать его в схемы современного «Реала». У Иско завершился контракт, а в «Унионе» из Берлина нашли у испанца проблемы со здоровьем.

В итоге Франсиско, который пять раз выиграл Лигу чемпионов, остался без клуба. Очень жаль, ведь одиннадцать лет назад именно ему вручили награду как лучшему молодому игроку в Европе. Такова судьба открытий и талантов. Не всегда они могут реализовать потенциал. Хамес Родригес получил «Золотую бутсу» на чемпионате мира в Бразилии. После его голов за сборную Колумбии на ушах стоял весь мир.

После «Порту» перешел в «Монако», но не задержался на побережье, где сейчас живет и играет Головин. После чемпионата мира Перес забрал себе Хамеса. Но наследником Гути и Озила плеймейкер не стал. Родригес выигрывал трофеи, так как работал на «Порту», «Реал» и «Баварию», но в тридцать один год остался без клуба. «Олимпиакос» объявил о прекращении контракта с колумбийцем, хотя еще недавно обсуждали будущее.

Анчелотти не смог перезапустить карьеру Хамеса

«Бавария» арендовала Коутиньо, выиграла с ним ЛЧ , но контракт продлевать не стали. А до этого в аренде играл Родригес. Но ключевым исполнителем, который ведет в финал Лиги чемпионов, колумбиец не стал. Причину раскрыл бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус:

Хамес не думает о футболе. Вместо подготовки к сезону и работы он поправляет прическу и брови. Когда зарабатываешь 7,5 млн евро в год, то надо работать. Большие клубы вроде «Реала» по умолчанию ставят, что их футболисты профессионалы. У этого парня проблемы с головой. Роналду провел семь дней на яхте в отпуске в Греции с семьей, но на следующей неделе 15 человек помогали ему вернуться в форму. Криштиану – самый большой профессионал, которого я встречал.

Роналду до сих пор часто играет, а он на шесть лет старше. А Родригес терпит неудачу в пятом клубе подряд, хотя после «Эвертона» докатился до чемпионата Катара. Конечно, в «Олимпиакосе» отличался, пять голов и шесть ассистов. Но можно вспомнить парня из РПЛ . Карраскаль время от времени появляется на горизонте, набирает форму.

А потом теряется, уступая место в основе Заболотному. Хамес такой же. Ему нравится жизнь, которую получил благодаря огромной зарплате в больших клубах. Даже когда Анчелотти пытался привести Родригеса в порядок в ливерпульском клубе, то выжал лишь парочку отрезков и голов.

Анчелотти тоже списали в «Эвертон». Но потом Перес позвонил ему ради консультации, а Карло так хорошо показал себя во время анализа, что Флорентино вернул итальянца в Мадрид. Теперь Карло будет во втором подряд полуфинале ЛЧ , а Хамес увидит эти матчи по телевизору.

В футболе сложнее всего оставаться стабильным

В Ливерпуле вел себя скромно, если верить Анчелотти, а физическая форма вызывала вопросы. Но если в Катаре и Греции не задержался, то сложно представить, каким будет его следующий шаг? «Зенит» не предлагать. Хватает бразильских россиян, колумбийский россиянин не нужен. Сборная Хамеса не сыграла на чемпионате мира. Большой прокол для команды Барриоса.

Родригес получал мелкие травмы и перестал играть в Греции. Судя по заявлениям клуба и футболиста, расходятся мирно. Не стоит забывать о финансовых запросах Хамеса. Греки сравнили вложения и отдачу, и колумбиец стал свободным агентом. Будет искать клуб, где хорошо заплатят. Жаль, что в таком возрасте – Бензема, Модрич и Кроос старше, Хамес вне плей-офф ЛЧ .

Плеймейкер не завязал со сборной, хочет на ЧМ -2026. Но явно мог дать элитному футболу больше, чем получилось. Его выбрал именно «Реал», где непросто выиграть конкуренцию, даже если у тебя неплохая результативность. А дальше включился синдром Азара. Есть парни, которые не любят тренироваться. Хамес явно один из них. Также он любил погулять.

Ради прощального чемпионата мира пора взрослеть

Чтобы дотянуть физически. Родригес был женат на сестре Оспины – Даниэле. Жена бросила ради него спортивную карьеру, родила дочь. А муж дружил с российской моделью Ольгой из Санкт-Петербурга. Хамес сначала отрицал похождения, а потом сразу развелся. Кроме дочери Саломеи, у него есть сын от суррогатной матери в отношениях с новой подругой, моделью.

Вместе растят Самуэля и много путешествуют. Теперь Родригеса сватают в Турцию. Возможно, станет новичком «Бешикташа». Хорошо, если остепенится за полем. Как минимум, не сопьется, как многие латиноамериканские звездочки, которые не сумели до конца реализовать потенциал и любят погулять. Но очень жаль, что скис игрок, поцелованный проведением.

У Родригеса магический удар левой ногой. У него крутой дриблинг на месте, понимание ритма футбола и любовь к красивой игре. В «Олимпиакосе» у «десятки» были удачные эпизоды, а теперь в 31 год свободный агент собрался в лигу для пенсионеров. К сожалению, Хамес заметно потерял скорость и похож по движению на участника матчей ветеранов.

Свою «Рому» для игры пешком до сорока лет, как Тотти, колумбиец вряд ли не найдет. Но Ческо в его возрасте был готов лучше. Кстати, Моуриньо подумывал пригласить Хамеса к «волкам», но выбрал другого сбитого летчика – Дибалу. Чемпион мира не добрался до основы «Реала» и «Манчестер Сити», но помогает римлянам так, как колумбиец уже не может.