Могут выйти в финал ЛЧ, но выгонят тренера. Самая странная футбольная команда весны

1681651530

сегодня, 16:25

Удивительный путь «нерадзурри».

В основе клуба двойственность

Почему миланскую команду называют «нерадзурри», хотя они скорее «нераблу»? На заре существования клубные цвета не были черно-синими, а скорее черно-голубыми. Ведь «адзурри» это знаменитый цвет футболок сборной Италии. Как разница между ясным небом и довольно темными синими полосами на футболке растерявшего удачу в Серии А «Интера».

Двойственность осталась. Когда в 1908-м в «Милане» завелся кружок традиционалистов – выгнали из спортивного общества иностранцев, то 44 человека основали «Интернационале». Через два года молодой клуб стал чемпионом Италии. Но тот успех стал единичным, потому что «Про Верчелли» обыграл всех подряд, не давая шанса миланцам и генуэзцам.

Клуб из Пьемонта закрыли тринадцать лет назад. А вот «Интер» здравствует до сих пор. Впервые с 2010 года претендуют на попадание в финал ЛЧ . Моуриньо и Милито выиграли у «Баварии». Теперь Индзаги и Лукаку надо не позволить «Бенфике» отыграться, чтобы в полуфинале сыграть против знакомого соперника, «Наполи» или «Милана». Удачный сезон в Европе при неудаче в Серии А в истории «Интера» уже был.

Одна победа в семи турах лиги

Когда уступаешь «Болонье», «Специи» и «Монце», то дело не в календаре. Индзаги встречался с руководством «Интера», ему поставили ультиматум. Логично после такого количества ужасных результатов. Пять туров без побед, три домашних поражения подряд, чего в истории команды в Серии А никогда не было. Хотя «Интер» — единственный клуб, который не вылетал в Серию В.

Это недавний чемпион, пускай и с другим тренером, Антонио Конте. Индзаги в Лиге чемпионов уступал только «Баварии», с которой вряд ли встретится. Но в чемпионате на гол больше было не только у «Ювентуса» и «Фиорентины». Пожалуй, дело в психологии. Хотя игрокам «Монцы» ничего за победу над «Интером» не обещали, Индзаги тоже решил порадовать клуб Берлускони.

Владея мячом и создавая моменты, фаворит пропустил после перерыва. Традиционно для «Интера». В первом круге проигрывали «Ювентусу», «Роме», «Лацио» и «Милану». Теперь добавили в меню неудач середняков. Понятно, что готовятся к переменам и их уже переживают. Онана не Ханданович, но выиграл у ветерана «Интера» место в основе на матчах ЛЧ и чемпионата.

Думфрис, Бастони, Барелла, Брозович и Лаутаро, не говоря о Шкриньяре, могут задумываться об уходе. Может, в этом основная причина странных результатов? А Лукаку вряд ли оставят. «Интер» сомневается, стоит ли платить за контракт бельгийца, который не забивает в Серии А. Зато в Лиге чемпионов итальянцам повезло в Лиссабоне, где «Бенфика» сама могла забить минимум дважды.

Вместо минимальной победы гостей после навесов Бастони получили двойное преимущество с пенальти в конце. Но везение чаще отворачивается, особенно в Серии А. «Интер» переживет большой удар, если «Ювентус», с которого сняли 15 пунктов, догонит команду Индзаги в таблице. А это вероятный итог сезона. Если Аллегри обыграет «Сассуоло», то наберет 47 баллов.

У «Интера» всего 51 очко. Также матч в запасе у «Аталанты», которая сравняется с миланцами по очкам в случае победы. «Лацио» оторвался, но «Рома» и «Милан» близко. Индзаги в пяти последних турах потерял 14 очков из 15. С такими результатами можно остаться без Лиги чемпионов. Остается сенсационно выйти в финал и выиграть там путевку?

Мотивируются борьбой за кубки

Парадоксальность «Интера» в том, что команда может сыграть в Стамбуле в финале Лиги чемпионов, а до этого забрать у «Фиорентины» Кубок Италии. Вряд ли «Кремонезе» отыграется после 0:2 в гостях. Бывший клуб Кокорина будет в решающем поединке. А второй ответный полуфинал состоится между «Интером» и «Ювентусом». В Турине миланцы не уступили, поэтому дома у них неплохой шанс на выход в решающий матч. Возможно, в этом теперь специализация?

А в финале ЛЧ , если Индзаги туда попадет, встретят фаворита. Даже «Челси» не будет аутсайдером по составу, хотя по игре сложно найти команду хуже среди самых богатых клубов. В этом списке также «Интер», поэтому все сильно удивляются поражениям от середняков. Отчасти стали заложниками амплуа. В прошлом сезоне были вторыми, забили больше всех – 84 мяча, пропустили наравне с лучшими защитными линиями. Казалось, что состоялось превращение в монстров в атаке.

Дело точно в психологии. Были рациональными чемпионами. Конте уступил лишь трижды в «золотом» сезоне. А теперь 11 поражений в тридцати матчах. И ненависть к мировым, как у «Наполи». Индзаги ошибается, а его подопечные мажут всюду, кроме Лиссабона. И даже такой «Интер» может выиграть главный трофей клубного сезона. Вот только заслуживают ли? Лаутаро показал себя на чемпионате мира, та неудача надломила и ранила форварда.

Лукаку тоже промахивался в Катаре. Джеко держался молодцом, но отрезки с сильной игрой Чалханоглу, Бареллы, Ачерби, Думфриса, Бастони или Мхитаряна не ведут на вершину, а оставляют пятым в Серии А. Не исключен вылет в полуфинале Лиги чемпионов именно от «Милана», главного врага. Вылет от «Ювентуса» в Кубке Италии, а потом еще и поражение в борьбе за четверку в Серии А тоже перечеркнет мечты.

Индзаги грезит о фантастическом воскрешении надежды, игры и возвращении к легкости, которая была у команды, забивавшей от восьмидесяти голов за чемпионат. Сейчас лишь 48 мячей, когда у «Наполи» в полтора раза больше. По составу «Интер» не слабый, команду собирал Маротта, а «Барселона» подтвердит – с миланцами шутки плохи. Но результаты ужасные, а они всегда как симптом важного, большего и скрытого от публики. Нет эпидемии травм, нет проблем с количеством комбинаций и ударов.

По ожидаемым очкам «Интер» наравне с «Наполи», выше всех остальных. Необычная история, поэтому хочется увидеть ее развязку в кубковых турнирах и в борьбе Индзаги, над которым сгущаются тучи, за четвертое место в Серии А.