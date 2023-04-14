Недоразумения в Манчестере и беда Моуриньо. Лига Европы дарит неожиданные сюжеты

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сегодня, 09:50

Интрига в четвертьфиналах осталась почти везде.

Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Севилья» (Испания) – 2:2 (Забитцер, 14, 21 – Маласиа (автогол), 84, Магуайр (автогол), 90+1)

Удивительный матч получился в Манчестере, где МЮ на «Олд Траффорд» принимал «Севилью». В каком бы положении эта испанская команда ни находилась, в Лиге Европы она всегда сильна и опасна. Правда, по старту встречи так сказать нельзя было. В первой части игры «Манчестер» доминировал и сразу нащупал слабые зоны в центре обороны «Севильи», который проваливался раз за разом после проникающих передач.

Именно с их помощью Фернандеш и Марсьяль с интервалом в семь минут выводили на ударную позицию в штрафной Забитцера. Его появление так шокировало Маркао и Ньянзу, что они его теряли и позволяли забивать. Казалось, что «Юнайтед» продолжит издевательства и игра закончится разгромом. «Севилья» выглядела подавленной, «Манчестер» — на подъеме.

Но в МЮ слишком рано поверили в успех и решили отдать мяч испанцам. А у «Севильи» в крови течет тяга к успеху в Лиге Европы. Она воспрянула духом. Причем даже не во втором тайме, а в последней четверти игры, когда МЮ упустил еще несколько голевых моментов и убедился в собственном игровом превосходстве. Вот тогда-то «Севилья» рванула вперед и за несколько минут в конце матча вырвала ничью. Причем благодаря автоголам. Сначала прострел Наваса в свои ворота отправил Маласиа, а потом удар Эн-Несири в них же подправил головой Магуайр.

Надо отметить, что к этому моменту «Манчестер» играл в меньшинстве, поскольку травму получил Мартинес, а замен у тен Хага больше не оставалось. Но все равно то, с какой легкостью «Юнайтед» утратил контроль над матчем, поражает. И делает интригующим ответный матч в Испании. Неужели «Севилья» пойдет за очередным титулом в ЛЕ ?

Матч завершился с примерным равенством по ударам (12:13), точнее был МЮ (5:3), у хозяев было еще одно попадание в каркас ворот. Также они больше владели мячом в целом по матчу, но меньше – в заключительной его части. А вот точность передач из-за суеты у обеих команд оказалась не такой высокой: 79 процентов у МЮ и 77 – у «Севильи».

«Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия) – 1:0 (Гатти, 73)

Судьба этого противостояния тоже в подвешенном состоянии. А те, кто видел матч, наверняка считают, что фаворитом даже является «Спортинг». Дело в том, что португальцы просто были лучше в Турине, они выглядели опаснее и интереснее. А судьбу игры решило стечение обстоятельств, один удачный удар Гатти после ошибки вратаря «Спортинга» Адана на выходе, а также спасения Щесного и Перина.

Да, за «Ювентус» отыграли два вратаря, потому что Щесны, который вышел в старте, получил настораживающую травму и был заменен на 44-й минуте встречи. Но Перин не подкачал и тоже сразу принялся спасать. Решающий гол был забит на 73-й минуте, но уже после этого лиссабонцы могли сравнять и вырвать победу. Им жутко не везло.

«Спортинг» в Турине владел мячом больше 58 процентов времени, пробил 15 раз по воротам против девяти (шесть попаданий против трех), был хорош в своих комбинациях с 87 процентами точных передач против 82. В Португалии «Ювентусу» с такой игрой будет очень тяжело.

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Рома» (Италия) – 1:0 (Виффер, 53)

Всего один мяч решил судьбу и другой встречи с участием итальянской команды. Но эта – проиграла. «Рома» Жозе Моуриньо смотрелась неплохо. Она могла оказаться в большинстве в начале встречи, когда Виффер чуть не получил красную карточку, в грубом подкате травмировав Дибалу. Судья ограничился желтой. Потом тот же Виффер сыграл рукой в своей штрафной и получил пенальти. Но Пеллегрини угодил в штангу.

В общем, у «Ромы» были все шансы одержать победу. Но тот самый Виффер смог исполнить шикарный дальний удар во втором тайме и принести успех «Фейеноорду». Впрочем, в противостоянии совсем ничего не ясно. «Рома» нанесла 17 ударов, у «Фейеноорда» было 12. Хотя с точностью у обеих команд возникли проблемы. Римляне пробили в створ трижды, роттердамцы – дважды. Мячом владели больше хозяева (55 процентов времени), они же были точнее в передачах (85 процентов против 81).

«Байер» (Германия) – «Юнион» (Бельгия) – 1:1 (Вирц, 82 – Бонифас, 51)

Продолжается сенсационное шествие скромного «Юниона», который и мечтать не мог о таких высотах, а теперь на кураже пытается ворваться в полуфинал Лиги Европы. Но тут можно говорить о распространенной ошибке фаворита – недооценке соперника. «Байер» явно не лучшим образом настроился и выглядел в первой части встречи очень вялым, безынициативным, словно победа должна к нему прийти по самому статусу фаворита.

А «Юнион» неплохо упирался, пусть и не творил ничего чудесного. Чудо настало в начале второго тайма, когда Бонифас техничным ударом вывел бельгийцев вперед. Вот тогда только «Байер» зашевелился, и Вирцу удался четкий дальний удар. Кстати, с передачи Азмуна, который вышел на замену во втором тайме.

Ничья не тот результат, на который рассчитывал «Байер», владевший мячом 64 процента времени с точностью передач в 86 процентов. Леверкузенцы били по воротам 15 раз, но в створ попали дважды, а у «Юниона» четыре попадания при восьми ударах и 77-процентной точности пасов. Впрочем, вряд ли «Байер» в гостевой встрече допустит недооценку соперника. Тут сказка «Юниона» может и закончиться.

Лига конференций

«Гент» (Бельгия) – «Вест Хэм» (Англия) – 1:1 (Кюйперс, 56 – Ингз, 45+3)

«Вест Хэм» зачастил в высокие стадии младших еврокубков, которые английские клубы обычно не жалуют. И тут лондонцы чуть не сломали зубы о бельгийский «Гент». Гости смогли первыми забить благодаря усилиям Ингза в добавленное к первому тайму время. Но уже в начале второй половины Кюйперс счет сравнял, а Орбан едва не забил самый красивый гол игрового дня, пробив эффектно через себя с линии штрафной. Попал в перекладину. Ничья явно расстроила и тех, и других, но «Вест Хэм» остается фаворитом.

«Базель» (Швейцария) – «Ницца» (Франция) – 2:2 (Амдуни, 26, 71 – Моффи, 38, 45+1)

А в этом матче как раз и был забит самый красивый гол еврокубковой недели. Но сначала Амдуни вывел «Базель» вперед с пенальти, который был назначен за сомнительный толчок в штрафной против Ндоя со стороны Тодибо. В конце тайма Моффи сравнял счет, а перед самым перерывом он ударом «ножницами» вывел «Ниццу» вперед с подачи Лаборда.

«Ницца» смотрелась очень прилично в этой встрече и вполне могла претендовать на победу, однако во втором тайме Амдуни оформил дубль, замкнув головой идеальную подачу Ланга во вратарскую. «Базель» такая команда, в матчах которой может приключиться что угодно, поэтому однозначным фаворитом ответной встречи считать «Ниццу» нельзя.

«Андерлехт» (Бельгия) – АЗ (Нидерланды) – 2:0 (Мурильо, 22, Ашимеру, 70)

Можно было бы сказать, что на фоне большинства результатов дня в этой паре фаворит более-менее ясен. «Андерлехту» удалось одержать домашнюю победу, подтвердив тенденции последних недель. Эта бельгийская команда не проигрывает уже семь матчей, то есть с начала марта. Хоть и идет лишь девятой в своей лиге.

А вот АЗ , занимая четвертое место в Эредивизии, пройдя «Лацио» на предыдущей стадии, проиграл сейчас третий матч из четырех последних. Команда из Алкмара явно не в форме. И «Андерлехт» выжал из этого максимум, забив дважды. Конечно, клубы из Бельгии и Нидерландов могут выдавать нечто непредсказуемое, но АЗ через неделю будет крайне тяжело исправить положение.

«Лех» (Польша) – «Фиорентина» (Италия) – 1:4 (Велде, 20 – Кабрал, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Иконе, 63)

А вот единственная пара, в которой все ясно после первого матча. «Фиорентина» реализовала свой статус фаворита сполна. Она забила уже на четвертой минуте, правда, быстро позволила сравнять. Удалось снова выйти вперед перед перерывом, а вскоре после него с интервалом в пять минут «Фиорентина» забила еще дважды. Она могла отличиться и больше, но даже этого гостевого разгрома достаточно, чтобы «Леху» вряд ли на что-то пришлось рассчитывать в гостях. Уже 14 матчей подряд «Фиорентина» не проигрывает. И это даже заявка на статус фаворита всего турнира.