Магуайр – Дисаси. Харри больше не нужен тен Хагу, «Юнайтед» ищет замену в «Монако» и «Интере»

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сегодня, 21:28

Не тянет уровень МЮ .

Одни из вечных вопросов, которые периодически всплывают в отношении «Манчестер Юнайтед», — зачем они так переплачивают и почему не избавляются от балласта? В случае с Харри Магуайром «манкунианцы» собрали комбо. И после недавнего перформанса центрального защитника в четвертьфинале Лиги Европы разговоры о необходимости продажи возобновятся с новой силой.

Лишил МЮ победы

Нужно оценить масштаб ситуации. МЮ после ужасного предыдущего сезона претендует на победу во всех турнирах, в которых участвует. Про АПЛ говорить не стоит – там в борьбе за чемпионство только «Сити» и «Арсенал». Но остаются Кубок Англии и Лига Европы – Кубок Лиги «красные дьяволы» уже завоевали.

В четвертьфинальной стадии еврокубка «Юнайтед» досталась «Севилья» — рекордсмен по количеству побед в ЛЕ (6). Испанский коллектив лучше кого-либо понимает специфику этого турнира и невообразимым образом претендует на очередную победу при том, что в Ла Лиге пребывает в кризисном положении.

Первый матч – в Манчестере. Чтобы оформить качественный задел перед гостевой встречей, нужна исключительно победа – как сложится поединок с «красно-белыми» в гостях, сложно представить, лучше себя обезопасить.

Вплоть до 84-й минуты матча «Ман Юнайтед» ведет 2:0. Пропустили автогол от Маласии – 1:2, шансы еще есть. И в добавленное время Магуайр головой срезает мяч в собственные ворота.

Когда речь идет о противостоянии с настолько опытным еврокубковым бойцом, исходная цена любой ошибки повышается многократно. Осечка Харри тянет на определяющую.

Вот, как сам центрбек описывает прошедший матч:

Мне кажется, мы достаточно хорошо оборонялись и показали характер. Казалось, что мы добьемся положительного результата, но потом случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью. Но ничего не потеряно – все решится на следующей неделе.

Манкунианцам в этой ситуации остается не потерять нить. Последнее, с чем стоит ехать на выезд – так это с дрожащими ногами.

Не оправдывает ценник

К слову, об этом говорили с самого начала. Боссы «Юнайтед», по всей видимости, вдохновились историей трансфера ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» — «мерсисайдцы» приобрели его по ходу сезона 2017/18 за космические 84,65 миллиона евро, но в последствии голландец полностью оправдал авансы. Годом позднее уже «дьяволы» выложили «Лестеру» 87 млн за Харри. Летом 2019 года на тот момент главный тренер «Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер объяснял:

Я рад, что мы получили Харри. Он отличное приобретение для нашего клуба. Он был моей главной целью, и, конечно, работа над его трансфером заняла какое-то время, но иногда так бывает… Мысль о том, что мы должны попытаться подписать его, более или менее закрепилась в моей голове в прошлом сезоне, когда мы играли с «Лестером». Мне понравилось, как спокойно он играет с мячом, и дает игре команды новое измерение.

Но в последствии англичанин выступал на топ-уровне разве что за сборную Англии – за «Юнайтед» все чаще проскальзывали ошибки, Магуайр не мог поддерживать игровой темп и не в подходящий момент шел в отбор, что в центре обороны особенно опасно.

Затем была история о напряженных отношениях с Криштиану Роналду. К тому моменту Харри уже был капитаном команды, а португальский нападающий легко мог подавить его своим авторитетом. В раздевалке сложилась неблагоприятная атмосфера, от чего получилось избавиться только с уходом центрфорварда.

Но и после этого защитник не стал играть лучше – и в итоге потерял место в стартовом составе. Начиная с зимы, все чаще выходил в концовках матчей. На скамейке он начинал и поединок с «Севильей» (вышел во втором тайме).

Магуайр в запасе – дорогое удовольствие

А в стартовую обойму англичанин вернется вряд ли. В распоряжении Эрика тен Хага есть 3 центрбека, претендующих на место в старте (если не считать Харри). Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан уверенно выигрывают конкуренцию и выходят в большинстве матчей. В случае чего кого-то из них может сменить Линделеф. В отношении Магуайра у тренерского штаба МЮ есть серьезные опасения – при том, что в команде ценят его навыки обращения с мячом, нерасторопность англичанина и тяга идти в отбор в неуместных ситуациях мешает футболисту вернуться в стартовый состав.

Зимой проскальзывали инсайды об интересе к центрбеку – в частности, возможностью трансфера интересовался «Интер». Все-таки скорости в Серии А на порядок ниже, а потому медлительность Харри не будет бросаться в глаза. По слухам, «нерадзурри» даже направляли в «Юнайтед» запрос на предмет аренды. Сам Магуайр предпочел остаться в английском гранде до лета. Но в межсезонье «красные дьяволы» собираются выставить игрока на продажу – помимо него распрощаться хотят с Антони Марсьялем и Алексом Теллесом.