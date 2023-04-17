«Вест Хэм» — «Гент» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Вест Хэм» -«Гент», который состоится 20 апреля 2023 года
«Вест Хэм»
Для лондонского клуба очень важно сохранить место в АПЛ и на данный момент «молотбойцы» с этим справляются. «Вест Хэм» занимает 15 место в таблице с 31 баллом и опережает зону вылета на четыре пункта. В первом матче с «Гентом» коллективу удалось добиться ничьей и теперь на своем стадионе при поддержке трибун футболисты постараются добиться победы и выйти в еще один полуфинал еврокубков.
16 апреля «Вест Хэм» отыгрался в домашнем матче с «Арсеналом» (2:2), а 13 числа в Лиге Конференций разошелся миром с «Гентом» (1:1).
«Гент»
Бельгийская команда вряд ли может быть довольна результатом первого матча, но надеется хорошо выступить на выезде и пройти по сумме двух матчей. В чемпионате «Гент» идет на четвертом месте с 56 баллами и только по дополнительным показателям опережает «Брюгге». Коллектив делает ставку на предстоящий поединок, поэтому хозяевам точно придется нелегко, а путевку в 1/2 финала Лиги Конференций получит сильнейший.
16 апреля «Гент» сыграл вничью с «Мехеленом» в чемпионате (1:1), а 13 числа с тем же счетом завершил домашнюю встречу с «Вест Хэмом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 1.62
- Ничья – 4.05
- Победит «Гент» – 5.4
Статистика
- Три последних матча «Гента» завершились с одинаковым счетом (1:1)
- «Вест Хэм» выиграл только четыре поединка из десяти последних на своем поле во всех турнирах
- «Гент» не знает поражений уже девять поединков подряд во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Команда играет на своем поле и после первого матча чувствует уверенность в своих силах. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 забитых мяча.