«Вест Хэм» — «Гент» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Вест Хэм» -«Гент», который состоится 20 апреля 2023 года

«Вест Хэм»

Для лондонского клуба очень важно сохранить место в АПЛ и на данный момент «молотбойцы» с этим справляются. «Вест Хэм» занимает 15 место в таблице с 31 баллом и опережает зону вылета на четыре пункта. В первом матче с «Гентом» коллективу удалось добиться ничьей и теперь на своем стадионе при поддержке трибун футболисты постараются добиться победы и выйти в еще один полуфинал еврокубков.

16 апреля «Вест Хэм» отыгрался в домашнем матче с «Арсеналом» (2:2), а 13 числа в Лиге Конференций разошелся миром с «Гентом» (1:1).

«Гент»

Бельгийская команда вряд ли может быть довольна результатом первого матча, но надеется хорошо выступить на выезде и пройти по сумме двух матчей. В чемпионате «Гент» идет на четвертом месте с 56 баллами и только по дополнительным показателям опережает «Брюгге». Коллектив делает ставку на предстоящий поединок, поэтому хозяевам точно придется нелегко, а путевку в 1/2 финала Лиги Конференций получит сильнейший.

16 апреля «Гент» сыграл вничью с «Мехеленом» в чемпионате (1:1), а 13 числа с тем же счетом завершил домашнюю встречу с «Вест Хэмом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.62

Ничья – 4.05

Победит «Гент» – 5.4

Статистика

Три последних матча «Гента» завершились с одинаковым счетом (1:1)

«Вест Хэм» выиграл только четыре поединка из десяти последних на своем поле во всех турнирах

«Гент» не знает поражений уже девять поединков подряд во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Команда играет на своем поле и после первого матча чувствует уверенность в своих силах. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 забитых мяча.