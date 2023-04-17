«На всё воля Божья». Месси вернётся в «Барселону», и это опасный трансфер для клуба

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сегодня, 12:59

Лионель толсто намекнул на уход из ПСЖ .

Месси не говорит, что останется в Париже, хотя однозначный ответ отсек бы любые спекуляции. Зато сказал, что «любит фантазировать о будущем». Явно не о переезде в Саудовскую Аравию. И добавил, что «на всё воля Божья». Толстый намек, чтобы в Париже не бросали зажигалки с трибун. Понятно, что лишь французы официально предложили Лионелю контракт. Но с будущим свободным агентом не ведешь переговоры через его нынешний клуб. Лапорта встречался прямо с Хорхе Месси. Поговорит лично с Лионелем. Тебас расшибется в лепешку, невзирая на разногласия с каталонцами, чтобы сделка состоялась.

Многие фанаты «Барселоны» обрадуются, но допускают традиционную ошибку человека – думать, что раньше трава была зеленее. Возвращение Месси имеет положительные последствия, но все их понимают. Влияние на имидж клуба, вернувшего легенду, надежда на опыт и мастерство нападающего. Но справедливо обсудить и минусы. Не исключено, что летом трансфер Месси будет главным за год, ведь Роналду, Мбаппе и Холанд вряд ли сменят клубы. А Салах или Беллингем не являются настолько значимыми фигурами, как первая четверка. Возвращение Месси будет событием. И оно опасно для «Барселоны».

Пешеход

Забивает со штрафных ударов. Отличается после классических для себя комбинаций с короткими пасами. Изумительно адресует мяч умным напарникам в чемпионате, где можно разнести вторую команду в таблице, будучи в состоянии ПСЖ с тренером, обвиненным в исламофобии, и вылетом из ЛЧ . Но слаломные голы Месси видим все реже. Скорость упала. Также для «Барселоны» опасно, что в чужом ПСЖ Лионель вынужден был работать в прессинге, и получалось у него скверно, а в Каталонии снова может ходить полем. Дело ведь не в лени, а в физике. Игрок стареет. Плюс Хави ему не указ. Месси важнее, чем любой из нынешней «Барселоны».

Миллиардер

Если собрать все активы, то еще два года назад набежал миллиард. Куда без фактора денег, если у «Барселоны» столько долгов и кредитов? Ради осуществления сделки с Месси придется пойти на хитрость. Пообещают ему десятки миллионов евро позже, когда расправятся с последствиями деятельности Бартомеу. Или пожертвуют другими трансферами ради Лионеля. У каталонцев не слабый состав, что доказывает первое место в Ла Лиге. Но новые обязательства перед Месси могут навредить клубу.

Император

Император футбольной Каталонии. Для ПСЖ аргентинец Месси одна из больших звезд в коллекции катарских шейхов, страница в истории. Причем печальная глава, учитывая сложные отношения с фанатами и вылеты из Лиги чемпионов. А для «Барселоны» это лучший игрок в истории. Поведение Месси в незнакомой ему парижской компании и дома, где жил пару десятилетий, будет отличаться. У Хави с его непростым характером и Месси может возникнуть конфликт. Левандовски тоже с характером. У Роберта стиль скорее как у Ибрагимовича, а не как у Суареса и Вильи. В ПСЖ нет центрального форварда, а у «Барселоны» теперь такой человек есть. Месси уживается с Мбаппе, Лаутаро и Альваресом, а эгоистов на острие классически не терпел.

Горемыка

В Лиге чемпионов, конечно же. После 2015 года, когда вместе с Неймаром и Суаресом обыграл «Ювентус», Месси восемь сезонов подряд проигрывает в главном международном клубном кубке. Восемь лет подряд, независимо от тренера, состава и даже команды, ведь менял место работы. Это не случайность. В самых сложных матчах нужно, чтобы игрок был заведен, а Месси часто пассивен, смотрит на игру обреченно. Даже в сборной Аргентины напарники поверили в титул, когда Лионеля разозлили голландцы. Такого дикого Месси в ЛЧ очень давно не видели.

Пенсионер

Месси летом будет тридцать шесть лет. Сделает всё, чтобы сохранить себя для сборной Аргентины и сыграть в 39 на чемпионате мира в США , Канаде и Мексике. Значит, не станет рисковать оборвать карьеру травмой, отдавая все ради «Барселоны» Хави. Месси поиграет вразвалочку. Напарники поймут, что приходится подчищать за легендой. Хави рассчитывает на эффект сборной Аргентины, где ушли многие ветераны, а оставшиеся не отзывались о Лионеле так жестко, как Марадона. Для Гави, Педри и Араухо будет честью выполнять черновую работу вместо Месси? Поначалу да, но в плей-офф Лиги чемпионов нет сборных Хорватии и Нидерландов. Да и «Реал» сделает выводы после неудачного в Ла Лиге сезона.

Месси — это временное решение на один сезон ради попытки взять Кубок чемпионов. Вот только в ПСЖ Лионеля пригласили ради решения той же задачи, и команду строили дольше, чем новую «Барселону». «Ювентус» подписывал ветерана Роналду с аналогичной целью – ради ЛЧ . В итоге потеряны деньги, время и не взяли кубок. Учитывая класс футболиста, возвращение Месси в «Барселону» теоретически может подарить сказку. Но Хави настолько слаб в еврокубках – у него два вылета из Лиги Европы, что одного Лионеля будет мало для попадания в финал на «Уэмбли» через год.