Роналду назначил себя тренером «Аль-Насра». С ним могут упустить три кубка из трёх

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сегодня, 09:45

Предсказуемое развитие событий.

Роналду не сделал новую команду сильнее

Пришел в клуб, который накануне его дебюта был первым. Теперь пережили поражение от главного конкурента «Аль-Иттихада» и две ничьи, отбросившие на второе место. Результаты нормальные, шансы на чемпионство остаются – три очка разницы, но шейхи слушают Криштиану, поэтому планируют уволить Руди Гарсию. Понятно, что на уровне такой слабой лиги легенда масштаба Роналду выдавал результативные матчи, 11 голов и 2 ассиста в десяти сыгранных поединках чемпионата.

Но системно «Аль-Наср» не стал лучше. С Роналду это по-прежнему средняя команда, которая часто выгрызает результаты. Раньше была ставка на Талиску, сейчас Криштиану забрал себе удары и голевые моменты, но принципиально ничего не изменилось. Возможно, стало хуже, как в МЮ . Понятно, что Роналду не пашет в прессинге, нервничает, а теперь сделал все, чтобы опытный Гарсия ушел из «Аль-Насра» посреди сезона. Криштиану попал в страну, где легко ощутить себя монархом.

Результат – серия странных интервью. Сначала унизил МЮ , когда заявил, что было сложно разобраться, как там живется людям из Манчестера внизу, ведь сам он находился на вершине. Также Криштиану назвал себя лучшим игроком в истории, что точно неправда. Всю свою жизнь Роналду ищет фигуру отца. Даже старший на десять лет Жорже Мендеш на время подчинил себе таланта. Рядом был Фергюсон. И неудачная попытка Моуриньо стать новым крестным для Роналду.

Получалось сыграть в дядю у Анчелотти, а у Зидана в старшего брата. Криштиану нужны ограничители. В стране, где шейхи могут делать, что захотят, и им ничего не сделают, Роналду вряд ли в правильном состоянии, чтобы показывать идеальный футбол. И не быть деструктивным, как в «Ювентусе», где бил напарников, или в МЮ , где коллеги в конце откровенно над ним издевались, поскольку поведение стареющей примы нередко влечет за собой ответный сарказм.

Руди Гарсия работал со слабыми футболистами

В сборной Саудовской Аравии, которая обыграла будущих чемпионов мира, футболисты «Аль-Насра» на задворках. Костяк составлен из «Аль-Хиляля» и других клубов. Даже лидер нового чемпионата «Аль-Иттихад» отправил на турнир одного футболиста. Но теперь Эшпириту Санту после английских приключений взялся вредить новой команде Роналду. Причем учтите, что главный конкурент не был чемпионом с 2009 года, а сам «Аль-Наср» выигрывал в 2019-м.

Фаворит — «Аль-Хиляль», который два года назад выиграл Лигу чемпионов АФК, пока не вернулся на свой уровень в национальной лиге. И хотя можно прочитать про планы шейхов из «Аль-Насра» пригласить Моуриньо, вряд ли Жозе настолько потерял любовь к футболу, что продастся. Тренерам спешить некуда, можно в 70 лет уехать на Ближний Восток. Руди Гарсия моложе, не справился с «Марселем» и «Лионом», поэтому решил хорошо подзаработать.

Француз не является плохим тренером для «Аль-Насра». Сразу понимал, куда приведет его покупка Роналду, ведь пошутил, что сначала пытался подписать Месси. Позже наставник говорил, что Криштиану еще вернется в Европу, намекая на скучность чемпионата Саудовской Аравии. Верная оценка. Роналду ошибся, но решение было принято его личным помощником и другом, когда главные клубы Европы отказались от трансфера ветерана.

Джорджина Родригес в интервью заявила, что ее партнер никогда не рассматривал переход в «Атлетико», но это ложь. Симеоне без шуток пытался пригласить Месси. И звал Роналду. Аргентинцу нужен новый Луис Суарес. В случае с Криштиану фанаты «Атлетико» устроили бунт, поэтому вариант пришлось отставить. А вот «Аль-Наср» Роналду еще может уничтожить требованиями, капризами, недовольством и приказным тоном разговоров.

Криштиану важно выиграть титул в Саудовской Аравии

В Суперкубке страны, который проводится по испанской формуле – с полуфиналами и финалом, «Аль-Наср» с Роналду на поле вылетел от «Аль-Иттихада», уступив 3:1. Кроме Криштиану, играли аргентинцы Гонсало Мартинес и Агустин Росси, бразильцы Талиска и Луис Густаво, а еще защитники сборной Саудовской Аравии. Выступили неважно, как позже в чемпионате, где теряют очки и отдали первое место. Остается Кубок Короля, в котором команда прошла в полуфинал.

Могут обыграть команду «Аль-Вахда», но дальше ждет победитель пары «Аль-Иттихада» и «Аль-Хиляля». Роналду рискует проиграть три турнира из трех. А кубок нужен, ведь деньги переводят стабильно. Пока видим лишь медийный эффект от появления Криштиану. Масштаб футбольной личности заставляет мир следить за лигой, чей уровень намного ниже РПЛ . Но стоит ли это внимание 200 млн евро в год? Сразу было понятно, что деньги Роналду не отработает.

«Аль-Наср» не выиграет Лигу чемпионов АФК. А если еще и чемпионами не станут, то шейхи могут показать нападающему в ответ уже свой характер. В их венах течет кровь людей, которые капризничали в Средневековье. На каждую резьбу найдется свой болт с секретом. И хотя Роналду ведет к увольнению тренера накануне важнейших матчей «Аль-Насра», вряд ли найдут своего Зидана вместо Бенитеса. Шейхи пока не заманили никого значимого.

Роналду – легенда футбола, но во всем мире проверено сотни, если не тысячи раз, что игроки не должны тренировать. Европейские неудачи «Барселоны» заложил Месси, когда переходил черту просто великого футболиста, которому нельзя быть больше, чем клуб. Роналду больше, чем «Аль-Наср», но это их проблема.