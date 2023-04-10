Бензема может открыть академию в Саудовской Аравии

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вчера, 08:15

имеет возможность создать собственную академию в Саудовской Аравии.

Один из клубов местного чемпионата готов предложить французу очень выгодный контракт, открытие академии — одно из условий договора.

Соглашение футболиста со «сливочными» действует до конца текущего сезона, но в мадридском клубе есть негласное правило: с обладателями «Золотого мяча» контракт продлевается автоматически. Бензема и «Реал» ведут диалог по теме, ближайшим летом нападающий уходить из мадридского коллектива не намерен.