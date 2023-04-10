Бензема может открыть академию в Саудовской Аравии

Карим Бензема имеет возможность создать собственную академию в Саудовской Аравии.
Один из клубов местного чемпионата готов предложить французу очень выгодный контракт, открытие академии — одно из условий договора.
Соглашение футболиста со «сливочными» действует до конца текущего сезона, но в мадридском клубе есть негласное правило: с обладателями «Золотого мяча» контракт продлевается автоматически. Бензема и «Реал» ведут диалог по теме, ближайшим летом нападающий уходить из мадридского коллектива не намерен.
Карим уйдёт с кучей трофеев, как говорится "на коне", поможет аравийским детишкам и заработает кучу бабла!
Карим уйдёт с кучей трофеев, как говорится "на коне", поможет аравийским детишкам и заработает кучу бабла!
сюда, Роналду, Бензема, а в будующем Модрич, Кросс рады
приветствовать Вас на арабской земле...(Размечтался!!!)
сюда, Роналду, Бензема, а в будующем Модрич, Кросс рады
приветствовать Вас на арабской земле...(Размечтался!!!)