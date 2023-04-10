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Бензема может открыть академию в Саудовской Аравии

вчера, 08:15

Карим Бензема имеет возможность создать собственную академию в Саудовской Аравии.

Один из клубов местного чемпионата готов предложить французу очень выгодный контракт, открытие академии — одно из условий договора.

Соглашение футболиста со «сливочными» действует до конца текущего сезона, но в мадридском клубе есть негласное правило: с обладателями «Золотого мяча» контракт продлевается автоматически. Бензема и «Реал» ведут диалог по теме, ближайшим летом нападающий уходить из мадридского коллектива не намерен.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:53
Карим хорош, но замену ему требуется приобрести уже нынешним летом, причем добротного форварда, который и в будущем будет приносить пользу, потому что рассчитывать в 2024 году на молодого Эндрика, которому неизвестно сколько потребуется времени на адаптацию слишком рискованно.
Карим уйдёт с кучей трофеев, как говорится "на коне", поможет аравийским детишкам и заработает кучу бабла!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:49
Это всё пока только какие-то наброски, а может быть, если и т.д и т.п. Вообщем, ни о чём !)
25xejk9m43ha
25xejk9m43ha
вчера в 09:44
Это важное дело но сейчас ему надо все силы направить на успешную игру в клубе
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:43
Саудиты сейчас пользуются популярностью
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:30
Арабы всегда делают очень заманчивые предложения.
Gahi
Gahi
вчера в 09:27
В Саудовской Аравии серьёзно готовятся к домашнему чемпионату мира, который они уверены заполучить.
shur
shur
вчера в 08:58
..."Большие Васюки"- в СА... столица Большого Футбола , одноклубники встречаются, кто болеет за Реал Мадрид Вам
сюда, Роналду, Бензема, а в будующем Модрич, Кросс рады
приветствовать Вас на арабской земле...(Размечтался!!!)
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:57
Рано или поздно арабы все равно сделают предложение от которого он не сможет отказаться
33ytt7q35z8k
33ytt7q35z8k
вчера в 08:53
Рановато пока ему об этом думать, надо на Реал все усилия и дальше направлять
swed27
swed27
вчера в 08:44
После победы над будущими чемпионами мира на групповом этапе саудиты стали вкладывать деньги в развитие футбола
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