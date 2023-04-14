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Ибрагимович учится драться на мечах для съёмок в кино

вчера, 21:57

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович учится драться на мечах. Швед при этом использует некоторые элементы кунг-фу.

Известно, что футболист принял участие в съёмках фильма «Астерикс и Обеликс: Срединное царство». Вышеназванные навыки, вероятно, нужны для возможной карьеры актера.

Вероятнее всего, игрок покинет миланский клуб летом.

Ибрагимович учится драться на мечах для съёмок в кино

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:25
Всегда говорил что Ибра подходящая роль для Гладиатора)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:07
Не показывайте это Дзюбе..хотя в синема он переплюнул своего кумира, уже.
minai
minai
сегодня в 00:27
А потом шёл боевик, у меня давно поник,
И я зырил как мочились на мечах,
Раззадорили меня, сразу вспомнил детство я,
И я другу по портрету настучал ..
qk55pmt7duu8
qk55pmt7duu8
вчера в 23:51
Златан талантлив не только на футбольном поле и может сыграть успешно любую роль...
Валерыч
Валерыч
вчера в 22:53
Златан Ибрагимович меняет профессию?))
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:39
Высокий, атлетичный и харизматичный — отличная фактура для любого жанра. Хоть в комедии играть, хоть бандитом из гетто, хоть историческим персонажем или капитаном пиратского корабля. Ну, и хотелось бы уже начать видеть в фильмах зрелых актеров, а не вот это вот «школота спасает мир».
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:28
Ибра может довольно спокойно сделать успешную кинокарьеру.
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