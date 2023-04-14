Ибрагимович учится драться на мечах для съёмок в кино

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вчера, 21:57

Нападающий «Милана» учится драться на мечах. Швед при этом использует некоторые элементы кунг-фу.

Известно, что футболист принял участие в съёмках фильма «Астерикс и Обеликс: Срединное царство». Вышеназванные навыки, вероятно, нужны для возможной карьеры актера.

Вероятнее всего, игрок покинет миланский клуб летом.