Ибрагимович учится драться на мечах для съёмок в кино

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович учится драться на мечах. Швед при этом использует некоторые элементы кунг-фу.
Известно, что футболист принял участие в съёмках фильма «Астерикс и Обеликс: Срединное царство». Вышеназванные навыки, вероятно, нужны для возможной карьеры актера.
Вероятнее всего, игрок покинет миланский клуб летом.
И я зырил как мочились на мечах,
Раззадорили меня, сразу вспомнил детство я,
И я другу по портрету настучал ..
И я зырил как мочились на мечах,
Раззадорили меня, сразу вспомнил детство я,
И я другу по портрету настучал ..