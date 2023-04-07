Месси может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение мундиаля

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вчера, 20:46

В Саудовской Аравии хотят, чтобы нападающий ПСЖ стал послом заявки страны на проведение чемпионата мира.

Футболисту предложили 350 миллионов евро в качестве годовой зарплаты, контракт предполагал сотрудничество на 2 сезона. Аргентинца хотели пригласить «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». По истечении двух лет Месси стал бы футбольным послом Саудовской Аравии.

Однако в стране знают, что Лионель рассматривает и другие варианты продолжения карьеры — вряд ли он будет играть в местном чемпионате. Но в Саудовской Аравии надеются, что Месси будет представлять страну в качестве хозяйки мундиаля. Возможно, нападающий не станет продвигать эту заявку на 2030 год, поскольку Аргентина также претендует на проведение данного турнира.