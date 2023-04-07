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Месси может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение мундиаля

вчера, 20:46

В Саудовской Аравии хотят, чтобы нападающий ПСЖ Лионель Месси стал послом заявки страны на проведение чемпионата мира.

Футболисту предложили 350 миллионов евро в качестве годовой зарплаты, контракт предполагал сотрудничество на 2 сезона. Аргентинца хотели пригласить «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». По истечении двух лет Месси стал бы футбольным послом Саудовской Аравии.

Однако в стране знают, что Лионель рассматривает и другие варианты продолжения карьеры — вряд ли он будет играть в местном чемпионате. Но в Саудовской Аравии надеются, что Месси будет представлять страну в качестве хозяйки мундиаля. Возможно, нападающий не станет продвигать эту заявку на 2030 год, поскольку Аргентина также претендует на проведение данного турнира.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:34
Гном за деньги на все согласится и даже родину продаст. Одни шейхи уже купили его но наигрались. Теперь другие шейхи купят как игрушку. Перейдет от катарских шейхов к саудовским. Все пошел по рукам гном а помните как барсафаны раньше пели о любви Месси к Барсе якобы он такой преданый их клубу и будет даже за бесплатно для них играть? А оно вон как получилось)
Elliada
Elliada
вчера в 21:27
Решили отказаться от балласта и пригласить чемпиона мира. Похвально. Но не все, как Роналду, ведутся на деньги. Поэтому, как сказал тренер Аль-Насра, хотели Месси, но пришлось довольствоваться Роналду
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:05
Так у них уже есть кому представлять... Или он не котируется?... Хе ..
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:01
Заманивают гнома на мундиаль 2030 !))
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