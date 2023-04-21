«Сампдория» — «Специя»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682104740

вчера, 22:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» -«Специя», который состоится 22 апреля 2023 года

«Сампдория»

«Сампдория» идет на последнем месте в турнирной таблице Серии А и у болельщиков остается все меньше надежд на спасение в этом футбольном году. Команда набрала только 16 баллов, и чтобы покинуть зону вылета, ей необходимо отыграть 10 очков, что кажется маловероятным. Только победа в поединке со «Специей» оставит шансы хозяевам еще побороться за сохранение прописки.

16 апреля «Сампдория» сыграла вничью на выезде с «Лечче» (1:1), а восьмого апреля уступила на своем поле «Кремонезе» (2:3).

«Специя»

«Специя» находится на гране зоны вылета и один из конкурентов подобрался к коллективу совсем близко. Команда располагается на 17 месте с 26 баллами и всего на три пункта опережает «Верону», поэтому сама очень нуждается в очках. Гостям очень важно в игре с последней командой турнирной таблицы добыть очки, а лучше победить, что поможет улучшить ситуацию перед финальным отрезком, где все решится.

14 апреля «Специя» крупно проиграла на своем поле «Лацио» (0:3), а восьмого числа смогла добыть выездную ничью с «Фиорентиной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 2.55

Ничья – 3.3

Победит «Специя» – 2.8

Статистика

«Специя» выиграла лишь один матч из десяти последних в чемпионате Италии

Четыре из пяти последних матчей «Сампдории» завершились исходом «обе забьют»

«Специя» выиграла три из пяти последних встреч с «Сампдорией» при одном поражении

Семь из восьми последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Такой исход весьма вероятен, если обратить внимание на статистику личных встреч. Прогнозируем, что ни одна из команд не уйдет с поля без забитого мяча.