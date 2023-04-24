«Спартак» — «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар», который состоится 24 апреля 2023 года
«Спартак»
Вторая половина сезона у «красно-белых» откровенно не задалась. «Спартак» часто теряет очки и растерял уверенность в собственных силах. Сейчас команда идет на третьем месте в турнирной таблице с 45 баллами и отстает от «Ростова» на четыре пункта, но имеет одну игру в запасе. На своем поле хозяевам вполне по силам обыграть нынешний «Краснодар», особенно если лидеры хорошо войдут в игру с первых минут.
19 апреля «Спартак» проиграл в кубке России «Акрону» из Тольятти (1:2), а 15 апреля в чемпионате обыграл «Торпедо» (2:1).
«Краснодар»
«Краснодар» в последние месяцы радует своих болельщиков и почти не проигрывает. Команда продолжает участие в кубке России, а в чемпионате располагается на седьмом месте с 40 набранными баллами. Коллектив вряд ли будет претендовать на высокие места, но обыграть «Спартак» в Москве всегда престижно, поэтому встреча будет интересной и хранить интригу до последних минут.
19 апреля «Краснодар» лишь в серии пенальти прошел «Крылья Советов» в кубке России (3:2), а 15 числа обыграл на выезде «Сочи» в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 1.95
- Ничья – 3.9
- Победит «Краснодар» – 3.95
Статистика
- «Краснодар» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из семи последних домашних поединков «Спартака» завершились вничью
- «Спартак» выиграл три из пяти последних встреч с «Краснодаром» при двух поражениях
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команды достаточно много забивают друг другу в последних встречах и в этот футбольный вечер зрители наверняка не останутся без голов.