«Спартак» — «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар», который состоится 24 апреля 2023 года

«Спартак»

Вторая половина сезона у «красно-белых» откровенно не задалась. «Спартак» часто теряет очки и растерял уверенность в собственных силах. Сейчас команда идет на третьем месте в турнирной таблице с 45 баллами и отстает от «Ростова» на четыре пункта, но имеет одну игру в запасе. На своем поле хозяевам вполне по силам обыграть нынешний «Краснодар», особенно если лидеры хорошо войдут в игру с первых минут.

19 апреля «Спартак» проиграл в кубке России «Акрону» из Тольятти (1:2), а 15 апреля в чемпионате обыграл «Торпедо» (2:1).

«Краснодар»

«Краснодар» в последние месяцы радует своих болельщиков и почти не проигрывает. Команда продолжает участие в кубке России, а в чемпионате располагается на седьмом месте с 40 набранными баллами. Коллектив вряд ли будет претендовать на высокие места, но обыграть «Спартак» в Москве всегда престижно, поэтому встреча будет интересной и хранить интригу до последних минут.

19 апреля «Краснодар» лишь в серии пенальти прошел «Крылья Советов» в кубке России (3:2), а 15 числа обыграл на выезде «Сочи» в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.95

Ничья – 3.9

Победит «Краснодар» – 3.95

Статистика

«Краснодар» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних домашних поединков «Спартака» завершились вничью

«Спартак» выиграл три из пяти последних встреч с «Краснодаром» при двух поражениях

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команды достаточно много забивают друг другу в последних встречах и в этот футбольный вечер зрители наверняка не останутся без голов.