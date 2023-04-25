«Краснодар» — «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал», который состоится 29 апреля 2023 года
«Краснодар»
В прошлом туре «Краснодар» подарил любителям футбола феерию голов, но не смог набрать даже одно очко. Тем не менее, коллектив показал, что умеет создавать и реализовывать моменты, что вселяет оптимизм в болельщиков. «Быки» располагаются на седьмом месте с 38 баллами и при удачных результатах легко может отыграть пару позиций. В домашней встрече с «Уралом» от хозяев ждут только победного исхода.
24 апреля «Краснодар» проиграл на выезде «Спартаку» (3:4), а 19 апреля обыграл «Крылья Советов» в кубке России по пенальти (3:2).
«Урал»
«Урал» не набрал ни единого очка в пяти последних турах чемпионата России и над клубом снова нависла угроза попадания в зону вылета. Сейчас команда из Екатеринбурга имеет в своем активе 25 баллов и занимают 11 место, опережая «красную зону» на расстояние одной победы. В выездном поединке с «Краснодаром» гостей устроят любые набранные очки, ведь борьба за выживание в РПЛ находится в самом разгаре.
23 апреля «Урал» проиграл на своем поле «Ростову» (1:3), а 19 числа сыграл вничью с ЦСКА в рамках кубка России.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 1.83
- Ничья – 3.8
- Победит «Урал» – 4.1
Статистика
- «Краснодар» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Урал» выиграл всего один матча из десяти последних на выезде
- «Краснодар» выиграл три последних матча у команды из Екатеринбурга
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Хозяева показывают хорошие результаты и на своем поле обязаны обыгрывать кризисного соперника. Прогнозируем победу «Краснодара» в этом противостоянии.