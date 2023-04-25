«Краснодар» — «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал», который состоится 29 апреля 2023 года

«Краснодар»

В прошлом туре «Краснодар» подарил любителям футбола феерию голов, но не смог набрать даже одно очко. Тем не менее, коллектив показал, что умеет создавать и реализовывать моменты, что вселяет оптимизм в болельщиков. «Быки» располагаются на седьмом месте с 38 баллами и при удачных результатах легко может отыграть пару позиций. В домашней встрече с «Уралом» от хозяев ждут только победного исхода.

24 апреля «Краснодар» проиграл на выезде «Спартаку» (3:4), а 19 апреля обыграл «Крылья Советов» в кубке России по пенальти (3:2).

«Урал»

«Урал» не набрал ни единого очка в пяти последних турах чемпионата России и над клубом снова нависла угроза попадания в зону вылета. Сейчас команда из Екатеринбурга имеет в своем активе 25 баллов и занимают 11 место, опережая «красную зону» на расстояние одной победы. В выездном поединке с «Краснодаром» гостей устроят любые набранные очки, ведь борьба за выживание в РПЛ находится в самом разгаре.

23 апреля «Урал» проиграл на своем поле «Ростову» (1:3), а 19 числа сыграл вничью с ЦСКА в рамках кубка России.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.83

Ничья – 3.8

Победит «Урал» – 4.1

Статистика

«Краснодар» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Урал» выиграл всего один матча из десяти последних на выезде

«Краснодар» выиграл три последних матча у команды из Екатеринбурга

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Хозяева показывают хорошие результаты и на своем поле обязаны обыгрывать кризисного соперника. Прогнозируем победу «Краснодара» в этом противостоянии.