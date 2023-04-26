«Вильярреал» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Вильярреал» – «Эспаньол», который состоится 27 апреля 2023 года

«Вильярреал»

В турнирной таблице чемпионата Испании «Вильярреал» на текущий момент занимает шестое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча, предлагаем ознакомиться с успехами команды в недавних футбольных поединках. На своём поле уверенную победу одержали «жёлтые» в матче 27-го тура над командой «Реал Сосьедад». В Мадриде в напряжённой борьбе «жёлтая подлодка» взяла верх над «Реалом» (3:2). В позапрошлом туре с разницей в один мяч «Вильярреал» неожиданно уступил «Вальядолиду».

Со счётом 1:2 в гостях «жёлтые» потерпели поражение от «Севильи».

«Эспаньол»

«Бело-синие» в Ла Лиге занимают предпоследнее место за восемь туров до окончания сезона. Команда вполне может вылететь в Сегунду, но теоретические шансы ещё есть на то, чтобы остаться в Примере. Семь матчей к ряду «попугаи» не выигрывают у своих соперников. С разницей в один мяч «львы» из Бильбао в гостях обыграли «Эспаньол» в матче 28-го тура чемпионата Испании. «Бетису» каталонская команда уступила на выезде в позапрошлом туре Ла Лиги.

Нулевую ничью раскатали «попугаи» с «Кадисом» в 30-ом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.78

Ничья – 3.80

Победит «Эспаньол» – 4.60

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В двух поединках из пяти последних «Вильярреал» проиграл

«Эспаньол» потерпел поражения от своих оппонентов в четырёх встречах из пяти крайних.

Прогноз

Три года «попугаи» не выигрывают у «жёлтых» и в будущей игре мы увидим снова победу «жёлтой подлодки». Коэффициент 1.62 предлагает компания Pinnacle на победу «Вильярреала».