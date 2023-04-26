Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Вильярреал» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:54
«Вильярреал» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Вильярреал» – «Эспаньол», который состоится 27 апреля 2023 года

«Вильярреал»

В турнирной таблице чемпионата Испании «Вильярреал» на текущий момент занимает шестое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча, предлагаем ознакомиться с успехами команды в недавних футбольных поединках. На своём поле уверенную победу одержали «жёлтые» в матче 27-го тура над командой «Реал Сосьедад». В Мадриде в напряжённой борьбе «жёлтая подлодка» взяла верх над «Реалом» (3:2). В позапрошлом туре с разницей в один мяч «Вильярреал» неожиданно уступил «Вальядолиду».

Со счётом 1:2 в гостях «жёлтые» потерпели поражение от «Севильи».

«Эспаньол»

«Бело-синие» в Ла Лиге занимают предпоследнее место за восемь туров до окончания сезона. Команда вполне может вылететь в Сегунду, но теоретические шансы ещё есть на то, чтобы остаться в Примере. Семь матчей к ряду «попугаи» не выигрывают у своих соперников. С разницей в один мяч «львы» из Бильбао в гостях обыграли «Эспаньол» в матче 28-го тура чемпионата Испании. «Бетису» каталонская команда уступила на выезде в позапрошлом туре Ла Лиги.

Нулевую ничью раскатали «попугаи» с «Кадисом» в 30-ом туре.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вильярреал» – 1.78
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Эспаньол» – 4.60
  • Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.95
  • Обе забьют — нет – 1.95
  • Обе забьют — да – 1.89
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
  • В двух поединках из пяти последних «Вильярреал» проиграл
  • «Эспаньол» потерпел поражения от своих оппонентов в четырёх встречах из пяти крайних.

Прогноз

Три года «попугаи» не выигрывают у «жёлтых» и в будущей игре мы увидим снова победу «жёлтой подлодки». Коэффициент 1.62 предлагает компания Pinnacle на победу «Вильярреала».

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:19
Что мы имеем? Две команды, которые имеют турнирную мотивацию. Одна находится в зоне еврокубков и ведёт борьбу за пятое место, другая - пытается сохранить себя в Ла Лиге на будущий сезон, располагаясь в таблице второй с конца. Объективно Вильярреал выше классом, чем соперник, даже несмотря на свою нестабильность. Фактор домашнего поля на стороне фаворита. Эспаньол потерпел уже четыре поражения кряду в выездных матчах чемпионата. Проиграл "жёлтой субмарине" и в последнем очном поединке на поле соперника (1-5), и дома в первом круге текущего сезона (0-1). Думаю, за такой кэф грех не взять победу фаворита в предстоящем матче. Ставка - П1.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 