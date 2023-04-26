«Шелбурн» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Корк Сити», который состоится 28 апреля 2023 года

«Шелбурн»

«Шелбурн» после одиннадцати матчей текущего сезона занимает шестое место в чемпионате Ирландии. В четырёх своих крайних матчах «красные» не уступают своим соперникам. В один мяч подопечные Дэмьена Даффа обыграли команду «Слайго Роверс» в матче 9-го тура Премьер-дивизиона. Ничейным исходом завершилась выездная игра с клубом «Шемрок Роверс» (2:2).

Вничью сыграл «Шелбурн» с «Дандолком» в матче прошлого тура чемпионата (1:1).

«Корк Сити»

«Горожане» в чемпионате находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы. На текущий момент всего лишь в двух поединках из одиннадцати «Корк Сити» выиграл. С минимальным счётом «бунтари» обыграли «Дандолк» в матче 9-го тура чемпионата Ирландии. ЮКД взял верх над «Корк Сити» в игре позапрошлого тура. Уже на второй минуте встречи «студенты» взяли верх над «горожанами».

21 апреля со счётом 1:3 «Корк Сити» дома потерпел поражение от «Дерри Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 2.04

Ничья – 3.25

Победит «Корк Сити» – 3.85

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 3.85

Обе забьют — нет – 1.63

Обе забьют — да – 2.19

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.51

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.51

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились следующим исходом: тотал меньше 2.5 голов за игру

Одно поражение потерпели «красные» в пяти последних матчах

За аналогичный период «бунтари» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

Почти десять лет «Корк Сити» не выигрывает у «Шелбурна». В будущей игре с большой долей вероятности «красные» одержат победу. Компания Pinnacle предлагает на победу «Шелбурна» коэффициент 2.04.