Кейн, чемпион мира и замена для Де Хеа. Футболисты, которые изменят МЮ

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вчера, 10:51

Прощаться нужно не только с Магуайром.

Когда МЮ выигрывает, то говорят, что правильно сделали, попрощавшись с Роналду. «Дьяволы» разгромлены в Севилье? Повод для фанатов Криштиану напомнить о нем и его голах. Вот только мячи португальца не помогают его нынешней команде, которая проваливается в разных турнирах и кубках. «Манчестер Юнайтед» надо идти вперед, но Глейзеры не отпускают.

Продажа клуба не случилась. Видим жирные предложения, но американцы тянут и сильно завышают стоимость. Но ближайшим летом, независимо от имени владельцев акций, МЮ нужно тратить на новичков. Тен Хаг сделал шаг, а теперь нужен прыжок, хотя бы как у «Арсенала». Пока имя клуба и финансовое состояние позволяют, нужно точечно усиливать состав.

У манкунианцев неплохая структура заявки. В «золотом» возрасте для футбола у них Бруну, Рэшфорд, Лисандро, Далот, Шоу и Ван-Биссака. Варан не такой уж старый. Антони, Санчо и Гарначо – молодые игроки. Но не хватает фундаментальных футболистов для основы в трех линиях из четырех. И первая проблема – центральный форвард.

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Беда старины Кейна в том, что у него нет вкуса. Почти все нападающие такого класса не задержались бы в «Тоттенхэме» после первых неудач. Почему плохо, когда у сильного игрока нет интуиции при выборе команды? Посмотрите на Магуайра. Защитник и форвард это простые парни, которые без карьеры в спорте весили бы за сто килограммов, на выходных пили пиво и смотрели футбол. Кейн мог стать сантехником, а Магуайр грузчиком. Но раз оба капитаны целой сборной Англии, то пора им сделать хотя бы один мужской поступок за карьеру. Магуайру стоит уйти из «Юнайтед», не мучить клуб присутствием. А Кейну нельзя оставаться в «Тоттенхэме». Шанс быть частью проекта Гвардиолы форвард «шпор» потерял, теперь Холанд в центре внимания. Но можно попытать счастья в роли Робина ван Перси в МЮ . Голландец после «Арсенала» в красной футболке стал чемпионом Англии. У «дьяволов» теперь не тот статус, чтобы всерьез говорить о титуле, но тен Хаг не бездарный тренер. Впрочем, ему тяжело всех обыгрывать с голландским Дзюбой в лице Вегхорста, и с плохой копией Анри в лице Марсьяля. Сильный центральный форвард давно нужен МЮ . Осимхен может выбрать другой вариант развития карьеры, например, «Баварию». А если Кейн настоит на переговорах на расставании со «шпорами», то будет в центре атаки «Манчестер Юнайтед». Давно пора.

Доминик Ливакович («Динамо» З)

Ох, не знаем, сработает ли эта ставка. Но другой вратарь нужен срочно. Если проводить исторические параллели, то «Доминатор» может стать эдаким Ван дер Саром нового поколения для МЮ . Эдвин перебрался в клуб из Манчестера из «Фулхэма». До этого футболист не заиграл в «Ювентусе». Ливакович не опробовал себя в топ-5, но у него нет ран Де Хеа после жестких ошибок в составе «красных». Давида точно нужно убирать не просто из основы, а из заявки команды. Испанец и Магуайр как «черные метки» для успешной игры обороны Лисандро, Варана и Каземиро. Эта тройка может выдать отрезок в стиле «Барселоны» в Примере с множеством «сухарей»? Не обязательно, ведь для успеха также нужны правильные фланги и голкипер, который не сломался морально. Ливакович после уроков Модрича о признании мелких ошибок умеет двигаться дальше, судя по матчам на ЧМ -2022. Возможно, Доминик станет новым славянским вратарем-героем АПЛ , как Петр Чех.

Алексис МакАллистер («Брайтон»)

Когда сватают в МЮ Неймара, то автоматически намекают, что Мбаппе убедит Рэшфорда уйти. Тогда ПСЖ может попробовать спихнуть бразильца, который пропускает половину матчей из-за травм, в Манчестер. Не худший вариант, если представить, что Неймар включается в работу. Но скорее будущий молодой отец не подойдет команде, где уже не лучший футбол показывают Санчо и Антони, которым тоже порой не хватает дисциплины. А вот оруженосцы Месси из сборной Аргентины другие. МакАллистер не спешил с переходом в большой богатый клуб, как Энцо Фернандес. Зато он успокоился после адреналинового водопада в Катаре. Алексис спокойно играет за «Брайтон», и хотя в серии пенальти они уступили МЮ путевку в финал Кубка Англии, футбол у «чаек» такой, какой нужен самому тен Хагу. МакАллистер в руках умного тренера будет важной частью команды.

Мохаммед Кудус («Аякс»)