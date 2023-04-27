«Аякс» — ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Нидерландов «Аякс» — ПСВ , который состоится 30 апреля 2023 года

«Аякс»

В нынешнем сезоне «Аякс» выглядит не очень стабильно и имеет проблемы даже со вторым местом в чемпионате, не говоря о чемпионстве. В турнирной таблице команда занимает третье место с 62 баллами и отстает на три пункта от ПСВ , рискуя не попасть в Лигу чемпионов. Таким образом предстоящий финал кубка страны может стать местом и поводом для частичной реабилитации перед своими болельщиками.

23 апреля «Аякс» крупно проиграл на выезде ПСВ (0:3), а 16 числа на своем поле одолел «Эммен» (3:1).

ПСВ

ПСВ пребывает в отличной физической форме и вырвался уже на второе место в чемпионате Нидерландов. Команда очень важно по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов, однако кубок является трофеем, победа в котором войдет в историю клуба. В предстоящей встрече с «Аяксом» номинальные гости не будут бояться грозного соперника, учитывая, что на прошлых выходных одержали красивую и уверенную победу над ним.

23 апреля ПСВ выиграл важнейший матч у «Аякса» в чемпионате (3:0), а ранее удержали выездную победу над «Волендамом» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аякс» – 2.35

Ничья – 3.85

Победит ПСВ – 2.7

Статистика

ПСВ выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах при одной ничье

выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах при одной ничье Четыре последних матча «Аякса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

ПСВ выиграл четыре последних поединка с «Аяксом»

выиграл четыре последних поединка с «Аяксом» Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Команды будут играть предельно аккуратно, ведь любая ошибка может стоить им трофея в сезоне. Предполагаем, что много мячей забито не будет, а в основное время клубы не выявят победителя.