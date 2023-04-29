«Унион» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Байер», который состоится 29 апреля 2023 года

«Унион»

Берлинская команда в турнирной таблице Бундеслиги на данный момент занимает третье место. Вспомним недавние матчи с участием «Униона», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Байером». Со счётом 1:2 «железные» проиграли дортмундской «Боруссии» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «несгибаемыми» из Бохума.

В Мёнхенгладбахе с минимальным счётом «Унион» обыграл местную «Боруссию».

«Байер»

«Львы» из Леверкузена в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на три строчки ниже «Униона». Рассмотрим несколько футбольных поединков «Байера» за последнее время. Более двух месяцев «фармацевты» не уступают своим соперникам. «Нулёвку» раскатал «Байер» с «волками» из Вольфсбурга в матче 28-го тура Бундеслиги. С общим счётом 5:2 по сумме двух встреч «львы» обыграли бельгийский «Юнион» в четвертьфинале Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «фармацевты» выиграли «красных быков» из Лейпцига.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 2.90

Ничья – 3.35

Победит «Байер» – 2.50

Победит «Байер» с форой -1 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «Унион» взял верх над своими соперниками

В трёх поединках из пяти последних «Байер» одержал победы над своими оппонентами

Из пяти крайних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Байер» демонстрирует неплохой результат в последнее время, но обратите внимание на то, как играет «Унион» на своём поле. «Железные» дома не проигрывают с сентября месяца прошлого года. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.55 на то, что «Унион» не проиграет.