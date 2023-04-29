«Вольфсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Майнц», который состоится 30 апреля 2023 года

«Вольфсбург»

«Волки» в чемпионате Германии занимают на текущий момент восьмое место. Рассмотрим несколько матчей «Вольфсбурга» за последнее место. В 27-ом туре Бундеслиги «зелёно-белые» в гостях проиграли мёнхенгладбахской «Боруссии». «Нулёвку» раскатал «Вольфсбург» дома с леверкузенскими «фармацевтами» в позапрошлом туре. Гости создали больше опасных моментов, но «волки» не дали «львам» реализовать их.

На прошлых выходных «Вольфсбург» с разгромным счётом выиграл на выезде «несгибаемых» из Бохума (5:1).

«Майнц»

«Карнавальники» в турнирной таблице Бундеслиги находятся на одну строчку выше «волков». Почти три месяца «красно-белые» не уступают своим оппонентам. Дома «Майнц» раскатал ничью с бременскими «музыкантами» в матче 27-го тура чемпионата (2:2). Миром разошлись «карнавальники» с «козлами» из Кёльна (1:1). На семнадцатой минуте первого тайма «красно-белые» открыли счёт в игре, но не удержали преимущество.

22 апреля «Майнц» неожиданно взял верх над мюнхенской «Баварией» со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 2.30

Ничья – 3.55

Победит «Майнц» – 3.10

Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Четыре очных встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из десяти матчей в трёх «волки» взяли верх над своими соперниками

За аналогичный период «карнавальники» в шести поединках выиграли своих оппонентов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Майнца» коэффициент 3.10. Если «красно-белые» взяли верх над «баварцами», то и с «волками» справятся.