«Блэкберн» – «Лутон Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Блэкберн» – «Лутон Таун», который состоится 1 мая 2023 года
«Блэкберн»
«Бродяги» из Блэкберна за два тура до окончания текущего сезона занимают девятое место в Чемпион Лиге. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «риверсайдцев». До поражения в матче прошлого тура «Блэкберн Роверс» играл со своими оппонентами вничью в четырёх матчах к ряду. С одинаковым счётом 1:1 «сине-белые» раскатали ничью с командами «Ковентри» и «Престон».
В игре прошлого тура «бродяги» дома потерпели поражение с минимальным счётом от «Бёрнли».
«Лутон Таун»
«Шляпники» в турнирной таблице Чемпионшипа входят в тройку самых сильных команд. «Оранжево-бело-синие» уже отобрались в плей-офф, чтобы побороться за право выступать в Премьер-лиге. Беспроигрышная серия «Лутона» длится более двух месяцев. На выезде «шляпники» обыграли «мельников» в матче 42-го тура Чемпион Лиги. Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Редингом» (1:1).
Дома со счётом 2:1 «Лутон Таун» выиграл команду «Мидлсбро» в прошлом туре чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Блэкберн» – 2.28
- Ничья – 3.40
- Победит «Лутон Таун» – 3.05
- Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 4.00
- Обе забьют — нет – 2.00
- Обе забьют — да – 1.73
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83
Статистика
- Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В одной игре из десяти последних «Блэкберн» выиграл
- «Лутон Таун» обыграл своих оппонентов в семи матчах из десяти крайних.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Блэкберна» коэффициент 2.28. Для «бродяг» победа в предстоящем матче важнее, чем для «шляпников». Мотивация сыграет ключевую роль в будущем футбольном поединке. У «риверсайдцев» остаются пока шансы побороться за право попасть в плей-офф.