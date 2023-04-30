«Блэкберн» – «Лутон Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Блэкберн» – «Лутон Таун», который состоится 1 мая 2023 года

«Блэкберн»

«Бродяги» из Блэкберна за два тура до окончания текущего сезона занимают девятое место в Чемпион Лиге. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «риверсайдцев». До поражения в матче прошлого тура «Блэкберн Роверс» играл со своими оппонентами вничью в четырёх матчах к ряду. С одинаковым счётом 1:1 «сине-белые» раскатали ничью с командами «Ковентри» и «Престон».

В игре прошлого тура «бродяги» дома потерпели поражение с минимальным счётом от «Бёрнли».

«Лутон Таун»

«Шляпники» в турнирной таблице Чемпионшипа входят в тройку самых сильных команд. «Оранжево-бело-синие» уже отобрались в плей-офф, чтобы побороться за право выступать в Премьер-лиге. Беспроигрышная серия «Лутона» длится более двух месяцев. На выезде «шляпники» обыграли «мельников» в матче 42-го тура Чемпион Лиги. Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Редингом» (1:1).

Дома со счётом 2:1 «Лутон Таун» выиграл команду «Мидлсбро» в прошлом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн» – 2.28

Ничья – 3.40

Победит «Лутон Таун» – 3.05

Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В одной игре из десяти последних «Блэкберн» выиграл

«Лутон Таун» обыграл своих оппонентов в семи матчах из десяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Блэкберна» коэффициент 2.28. Для «бродяг» победа в предстоящем матче важнее, чем для «шляпников». Мотивация сыграет ключевую роль в будущем футбольном поединке. У «риверсайдцев» остаются пока шансы побороться за право попасть в плей-офф.