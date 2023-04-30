«Бургос» – «Вильярреал Б»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682866412

вчера, 17:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Бургос» – «Вильярреал Б», который состоится 1 мая 2023 года

«Бургос»

«Бело-чёрные» в турнирной таблице чемпионата занимают на текущий момент одиннадцатое место. Нечасто команда в последнее время радует победами своих поклонников. С разницей в один мяч «Бургос» потерпел поражение на выезде от команды «Уэска» в матче 35-го тура Сегунды. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Понферрадиной» в позапрошлом туре чемпионата (2:2).

На прошлых выходных со счётом 1:2 «бело-чёрные» уступили в гостях команде «Мирандес».

«Вильярреал Б»

«Жёлтая мини субмарина» в Сегунде на сегодняшний день занимает семнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды. В трёх крайних матчах «жёлтые» уступили своим соперникам. Дома с разницей в один мяч «Вильярреал» проиграл «Малаге» в матче 35-го тура чемпионата. С минимальным счётом «Леганес» на своём поле взял верх над «жёлтой мини субмариной».

На прошлых выходных резервисты «Вильярреала» со счётом 1:2 уступили дома «Альбасете».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бургос» – 2.24

Ничья – 3.10

Победит «Вильярреал Б» – 3.45

Победит «Бургос» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 1.64

Обе забьют — да – 2.17

Тотал голов больше 1.5 гола – 1.51

Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.45

Статистика

В пяти футбольных встречах из десяти последних «Бургос» потерпел поражения

За тот же период «Вильярреал Б» проиграл в четырёх поединках

Единственная очная встреча команд прошла без голов.

Прогноз

На своём поле «бело-чёрные» с разницей в один гол одержат победу над резервистами «Вильярреала». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.24 на победу команды «Бургос».