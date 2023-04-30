«Бургос» – «Вильярреал Б»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Бургос» – «Вильярреал Б», который состоится 1 мая 2023 года
«Бургос»
«Бело-чёрные» в турнирной таблице чемпионата занимают на текущий момент одиннадцатое место. Нечасто команда в последнее время радует победами своих поклонников. С разницей в один мяч «Бургос» потерпел поражение на выезде от команды «Уэска» в матче 35-го тура Сегунды. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Понферрадиной» в позапрошлом туре чемпионата (2:2).
На прошлых выходных со счётом 1:2 «бело-чёрные» уступили в гостях команде «Мирандес».
«Вильярреал Б»
«Жёлтая мини субмарина» в Сегунде на сегодняшний день занимает семнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды. В трёх крайних матчах «жёлтые» уступили своим соперникам. Дома с разницей в один мяч «Вильярреал» проиграл «Малаге» в матче 35-го тура чемпионата. С минимальным счётом «Леганес» на своём поле взял верх над «жёлтой мини субмариной».
На прошлых выходных резервисты «Вильярреала» со счётом 1:2 уступили дома «Альбасете».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бургос» – 2.24
- Ничья – 3.10
- Победит «Вильярреал Б» – 3.45
- Победит «Бургос» с форой -1.5 – 4.25
- Обе забьют — нет – 1.64
- Обе забьют — да – 2.17
- Тотал голов больше 1.5 гола – 1.51
- Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.45
Статистика
- В пяти футбольных встречах из десяти последних «Бургос» потерпел поражения
- За тот же период «Вильярреал Б» проиграл в четырёх поединках
- Единственная очная встреча команд прошла без голов.
Прогноз
На своём поле «бело-чёрные» с разницей в один гол одержат победу над резервистами «Вильярреала». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.24 на победу команды «Бургос».