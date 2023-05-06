«Спартак» на пути чемпионства «Зенита», ЦСКА и погоня за «Ростовом». Открываем 26-й тур РПЛ

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06 мая 2023, 10:35

Все сводится к одному матчу.

«Химки» – «Динамо»

- В одном клубе произошла смена тренера, в другом – еще нет. «Химки» под руководством Андрея Талалаева уже успели поделить очки с «Крыльями» и обыграть «Торпедо». 4 балла за 3 матча – столько же у Спартака Гогниева за отрезок с октября по ноябрь.

- «Бело-голубые» испортили себе юбилей, в домашних стенах проиграв «Факелу». Москвичи отдаляются от топ-5 и идут уже на 7-й строчке – выше находятся «Ахмат» с «Краснодаром». К слову, это еще не предел – по итогам выходных обогнать «Динамо» может и «Оренбург».

«Торпедо» – «Ахмат»

- Вряд ли перед «автозаводцами» стоят еще хоть какие-то задачи на сезон – прописку в Премьер-Лиге они почти наверняка потеряют, отставание даже от зоны стыков составляет 8 очков. К тому же ни «Факел», ни «Пари НН» не настроены опускаться ниже.

- Несмотря на поражение от ЦСКА , «Ахмат» не уступил «Динамо» пятую строчку. Теперь в борьбе за нее полноценно участвуют сразу 4 коллектива. Помимо грозненцев и москвичей – «Краснодар» и «Оренбург». Пока одним предстоит тяжелый выезд к ЦСКА , а другим – поединок с «Крыльями» у «Ахмата» — разминка с «черно-белыми» в Москве.

«Ростов» – «Факел»

- К матчу в Ростове-на-Дону воронежцы подходят уже под руководством нового тренера – победа над «Динамо» не спасла Дмитрия Пятибратова от отставки, хотя коллектив пока держится в зоне стыков. Весной у «Факела» неплохой ход – 8 очков за 8 матчей. Этого может хватить, чтобы избежать прямого вылета.

- Только вот ростовчане – такая же характерная команда, которая не собирается отдавать ни сантиметра поля. Весной у южан 1 поражение в чемпионате (1:3 от «Локомотива»). Это при том, что играть приходилось со «Спартаком» и «Зенитом». К слову, матчем с «красно-белыми» Валерий Карпин остался явно недоволен из-за упущенной победы – и это может стать для гостей приговором.

«Пари НН» – «Урал»

- Тяжелый выезд после вылета в нижнюю сетку Кубка России, да еще и при одной победе в весенней части РПЛ – неприятная ситуация. Из нее «шмелям» нужно как-то выбираться – фора перед командами из зоны стыков составляет всего 4 очка. К слову, в прошлые выходные уральцы на выезде отобрали очки у «Краснодара» — а это всегда приятно.

- Под руководством Сергея Юрана нижегородцы одержали пока лишь одну победу – 2:1 с «Крыльями». При этом судейство в матче опять вызвало бурные обсуждения. О них «Пари НН» нужно забыть – в предстоящем поединке есть возможность сократить отставание от «Урала» до 1 балла.

ЦСКА – «Оренбург»

- Никто уже и не помнит, что осенью Владимира Федотова активно критиковали и говорили о потенциальной отставке – после паузы «армейцы» снова на ходу, включились в борьбу за медали и пока имеют хорошие шансы обогнать «Спартак» с «Ростовом». Для этого нужно ликвидировать отставание в 1-2 очка, желательно – набрать 3. Ближайшие туры позволяют это сделать – дальше уже очные противостояния с южанами и «красно-белыми».

- Южноуральцы, несмотря на прогнозы, уверенно проходят весенний этап чемпионата. Поражение от «Локомотива» читалось – «железнодорожники» в слишком хорошей форме. А вот со «Спартаком» и «Ростовом» сенсационно получилось сыграть вничью. После победы над «Пари НН» дома «Оренбург» поравнялся с «Динамо» и «Краснодаром».

«Зенит» – «Спартак»

- Главный матч тура. «Динамо», «Ростов» и ЦСКА успели огорчить действующего чемпиона страны – теперь отобрать очки нужно «Спартаку». В противном случае подопечные Гильермо Абаскаля пропустят «армейцев» на третью строчку и подарят ростовчанам отрыв – все-таки у обеих команд не такие серьезные соперники. Только легче сказать, чем сделать. В последнее время москвичи крайне нестабильны, изредка включаются и спасают очки – так было с «Краснодаром» и «Ростовом». Против «Зенита» эпизодического включения недостаточно.

- Слова излишни – разгром «Крыльев» в предыдущие выходные, перед этим – уверенные 3:1 с «Динамо». Петербуржцы оторвались от «Ростова» на 11 очков и оформят чемпионство в ближайшее время.

«Краснодар» – «Крылья Советов»

- До сих пор неясно, как везение «быков» сочетается с их бесхарактерностью. Коллектив ведет 2:0 с «Локомотивом» после первого тайма – и проигрывает. Забивает дважды «Спартаку» — и проигрывает. Забивает «Уралу» — и теряет очки. Параллельно в Кубке России «Краснодар» раз за разом оказывается в серии пенальти и все же забирает путевку в следующую стадию. Хотя пока у клуба все идет хорошо – 6-е место в РПЛ с перспективой забраться в пятерку, финал Пути регионов Кубка России.

- Финал мог бы быть и у «Крыльев» — помешал им как раз «Краснодар». При этом самарцы были близки – отыграли 2 мяча за пару минут в компенсированное время, но трижды не забили в серии пенальти. Что касается чемпионата, все грустно – отрыв от «Пари НН» теряется (в том числе после домашнего матча), ужасная реализация не позволяет исправить положение. А впереди – матчи с «Локо», «Уралом», «Факелом» и «Спартаком».

«Локомотив» – «Сочи»

- «Красно-зеленые» подошли к моменту, когда играть надо с прямыми конкурентами. Вопрос зоны стыков больше не стоит, для выхода на 9-е место нужна победа над «Сочи» — как раз южане на 9-й строчке. Топ-5, конечно, под большим вопросом, но при таком импульсе даже 6-7-е место – хорошо.

- Победа над «Торпедо» (3:1) на фоне поражений от «Крыльев», «Краснодара» и «Ахмата» — не то, чему можно радоваться. Не желая признавать исключительность недавнего результата, сочинцы отказались от проекта с Вадимом Гараниным, в спешке распрощались с Курбаном Бердыевым. Остается ждать конца сезона и думать, кого пригласить на пост главного тренера.