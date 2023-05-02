Царство интриги. Пять претендентов на победу в Сегунде

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сегодня, 09:06

Турнир с самой горячей интригой прямо сейчас.

На дворе май, а это значит, что сезон в крупнейших европейских лигах подходит к концу. К сожалению, далеко не везде сохраняется интрига. С каждым туром загадок в ведущих чемпионатах становится все меньше. Это, безусловно, снижает уровень интереса ко многим матчам для нейтральных любителей футбола, которым важны скорее не названия команд, а интрига и реальная турнирная борьба. Для таких людей зрелищ остается все меньше.

Но где они гарантированно могут получить удовольствие – так это в испанской Сегунде. Второй дивизион чемпионата Испании весь состоит из интриги. Прямо сейчас первые пять команд лиги находятся в пределах трех очков. Уровень напряженности понижает, наверное, наличие плей-офф, в котором поучаствуют клубы, занявшие места с третьего по шестое, но вряд ли кто-то в этой группе захочет доводить до такой нервотрепки. Каждый предпочтет попасть в Ла Лигу с первых двух позиций. Давайте посмотрим на финальные расклады и позиции.

1. «Эйбар»

67 очков (главный тренер – Гаиска Гаритано; звезды – Люка Зидан, Стоичков, Хон Баутиста, Матеус Перейра, Густаво Бланко)

Может показаться, если команда лидирует в лиге, значит, у нее все в порядке. Но «Эйбар» вполне себе рискует свалиться не просто с первого места, а вообще из зоны прямого повышения в классе. Дело в том, что последние матчи он проводит неважно и явно растерял былую форму. На протяжении шести туров кряду «Эйбар» не может победить. Да, обыграть его тоже сложно, он проиграл на этом отрезке только единожды – «Альбасете». Остальные пять матчей завершились вничью, причем четыре из них – со счетом 1:1.

Складывались совершенно разные сценарии. Где-то «Эйбар» забивал первым, а потом не удерживал концентрацию, бывали и случаи, когда он героически спасался. Например, пару туров назад в матче с «Сарагосой» «Эйбар» в меньшинстве ушел от поражения. Но все эти мучения с нехваткой побед привели к обострению борьбы за лидерство. Как бы не повторился сценарий прошлого сезона, когда «Эйбар» оказался третьим в Сегунде, уступив «Вальядолиду» и «Альмерии» всего одно очко, а потом не справился в плей-офф с «Жироной» и остался еще на сезон во втором дивизионе.

Впереди у «Эйбара», как и у всех в этой группе лидеров, осталось четыре матча. Причем уже в ближайшем он встретится с представителем этой компании «Лас-Пальмасом» дома. Потом останутся представители нижней половины турнирной таблицы: «Расинг» в гостях, хихонский «Спортинг» дома и «Уэска» на выезде.

2. «Гранада»

65 очков (главный тренер – Пако Лопес; звезды – Хосе Кальехон, Хорхе Молина, Мирто Узуни, Оскар Мелендо, Рауль Фернандес, Рикард Санчес)

Вторая команда Сегунды лидеру уступает всего два балла. И занимает свою позицию только благодаря дополнительным показателям. Потому что у двух преследователей такое же количество очков. Особенность «Гранады» в том, что и она далеко не в лучшей форме. Вторая команда лиги выиграла только один матч из пяти последних.

В прошлом туре у «Гранады» случилась ничья как раз с «Эйбаром». Так они помешали друг другу уйти в отрыв от конкурентов. Зато единственная на этом отрезке победа была добыта над «Лас-Пальмасом» — прямым противником в борьбе за место в Ла Лиге. Также у «Гранады» лучшая разница забитых и пропущенных мячей в турнире. Во многом это благодаря бомбардирским подвигам Узуни, который лидирует в гонке снайперов в Сегунде с 21 голом.

В следующем туре у «Гранады» важнейший матч с конкурентом на выезде – с «Алавесом». Потом аутсайдер «Луго» дома, середняк «Мирандес» на выезде и дома прием «Леганеса», который катится к зоне вылета.

3. «Леванте»

65 очков (главный тренер – Хави Кальеха; звезды – Роберто Сольдадо, Шкодран Мустафи, Рубен Везу, Висенте Иборра, Хони Монтиель, Уэсли Мораес, Мохамед Булдини)

Еще один представитель лидирующего класса, который в последние недели испытывает проблемы. В девяти турах у «Леванте» только две победы. Что не вяжется со статусом одного из главных претендентов на повышение в классе. Обнадеживает, что в последнем матче «Леванте» обыграл одного из конкурентов – «Алавес». Перед этим были ничьи с другими соседями – «Лас-Пальмасом» и «Эйбаром», но между ними уместилось домашнее поражение от «Мирандеса», который обитает в середине таблицы.

Впереди у «Леванте» игра в гостях с давно не проигрывавшим середняком «Тенерифе», потом встречи с аутсайдерами «Ибицей» и «Вильярреалом II» дома и в гостях соответственно. А завершит регулярную часть сезона «Леванте» игрой дома против «Овьедо», который хоть и за пределами первой шестерки, но сейчас имеет лучшую текущую форму в Сегунде среди всех команд.

4. «Алавес»

65 очков (главный тренер – Луис Гарсия; звезды – Мигель де ла Фуэнте, Луис Риоха, Мамаду Силла, Сальва Севилья, Хасон, Александр Седлар)

Еще одна команда с 65 очками. И если бы не поражение в прошлом туре от недавно упомянутого «Леванте», то «Алавес» мог бы быть лидером. Вот как все тут плотно и меняется с каждым туром. Все перетасовывается. У «Алавеса» нестабильная форма. Несмотря на недавний проигрыш, нельзя сказать, что он на спаде. Перед предыдущим туром «Алавес» имел серию из пяти игр без поражений.

Можно сказать, что все в руках самого «Алавеса». Впереди у него матч с конкурентом «Гранадой» дома, потом выезд к «Альбасете», замыкающему шестерку, что дает ему право на участие в плей-офф, домашняя игра с переживающей кризис «Малагой» и выезд к соседу по таблице «Лас-Пальмасу». Очень трудный график финального отрезка, зато можно все вопросы решить самолично.

5. «Лас-Пальмас»

64 очка (главный тренер – Гарсия Пимьента; звезды – Марк Кардона, Сидней, Эрик Курбело, Витоло, Энцо Луаодис, Оменуке Мфулу, Пехиньо, Сандро Рамирес)

Очередной лидер в кризисе. В последних девяти турах у «Лас-Пальмаса» только одна победа. Он добыл ее пять туров назад на выезде против «Альбасете», который тут неподалеку теперь в турнирной таблице. Как и у всех представителей лидирующей группы, у «Лас-Пальмаса» очень много ничьих, поэтому плотность сохраняется, а любая победа или поражение серьезно перетасовывают позиции.

У «Лас-Пальмаса» впереди выезд к лидирующему пока «Эйбару», потом прием дома аутсайдера «Вильярреала II», встреча в гостях с «Картахеной», которая еще претендует на шанс запрыгнуть в шестерку, а завершится все домашней игрой против «Алавеса», которая вполне может стать очной битвой за выход в Ла Лигу.

Остальные претенденты

Скорее всего, будущий победитель Сегунды – одна из упомянутых выше пяти команд. Однако мы видим, что у всех лидеров форма, мягко говоря, неважная. И даже за оставшиеся четыре тура все может серьезным образом измениться. Кроме того, в розыгрыше в итоге будут участвовать шесть команд, а не пять. Так что остается интрига и для «вакантного» последнего места в плей-офф.

Чтобы оценить его важность, вспомните, что в прошлом сезоне «Жирона», недавно шокировавшая «Реал», стала шестой в Сегунде, но в плей-офф выбила «Эйбар» и «Тенерифе», запрыгнув в Ла Лигу. Сейчас шестое место занимает «Альбасете», который от «Лас-Пальмаса» отстает на пять очков. Солидный разрыв по испанским реалиям. Но «Альбасете» три матча не проигрывает. И ему самому на пятки наступают конкуренты. В двух очках позади «Картахена», а от нее в четырех очках отстал «Бургос». Так что, можно сказать, за четыре тура до финала регулярной части Сегунды в борьбе за реальные цели повышения в классе участвуют восемь клубов, и пять из них – за победу.