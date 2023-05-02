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Первый за 10 лет Кубок у ЦСКА, гроза москвичей «Акрон». Чем притягивают полуфиналисты Кубка России

сегодня, 12:07
Кубок России

По несколько аргументов в пользу каждой команды.

В борьбе за Кубок России остаются 4 команды – ЦСКА и «Урал» разыграют первую путевку в финал турнира. И даже у проигравшей команды будет шанс побороться за трофей – она окажется в нижней сетке, где сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Акрон». Рассказываем, почему стоит болеть за того, или иного участника Кубка.

«Акрон» — наглецы из Первой лиги

Радует, что стабильно находятся клубы, которые в рамках турнира преподносят сенсации, выбивая более статусных соперников. Мы помним финал 2017/18, куда не попал «Спартак», зато сыграл «Тосно». Помним «Енисей», в 2022 году оставивший без трофея «Локомотив» и «Рубин», и «Аланию» — победителя четвертьфинала против «Зенита».

Но даже с учетом этих сенсаций то, что вытворяет «Акрон» в нынешнем сезоне, — высший класс. Тольяттинцы успели сыграть почти со всеми московскими командами, какие есть в Премьер-Лиге. И если с «Торпедо» коллектив сыграл на первом этапе четвертьфинала, то далее шли исключительно сильные соперники – «Локомотив» ожил во второй части сезона, пытается угнаться за топ-5. «Железнодорожники» уступили «Акрону» в серии пенальти. Такая же судьба постигла «Динамо» — на тот момент представителя первой пятерки РПЛ. Когда стало известно, что подопечным Евгения Калешина придется играть со «Спартаком», встал вопрос – насколько тольяттинцам хватит фарта. Везение команды не отрицал и сам главный тренер:

Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд! Это главный итог. Сейчас нет смысла говорить о содержании игры, запоминают команду победителя. «Динамо» играло лучше нас. Но в играх на выбывание все решает характер. Мы не дрогнули, они дрогнули.

На то, чтобы пройти «красно-белых», его хватило. Теперь предстоит сыграть с «Краснодаром». И что самое интересное – в случае победы есть вероятность собрать полный комплект москвичей – ЦСКА не выглядит фаворитом в борьбе с «Уралом».

«Краснодар» — преображение при новом тренере и доля удачи

Особенно явно последнее можно было наблюдать в поединке с «Ростовом» — команда Валерия Карпина смотрелась предпочтительнее, но ей не повезло уступить в серии пенальти.

Облик «быков» изменился по сравнению с тем, что мы видели в первой части сезона – пришли новые игроки и иностранный тренер Владимир Ивич. Сербский специалист стал использовать других исполнителей на флангах атаки – если раньше там чаще появлялись Олусегун, Ахметов или Ионов, то теперь вингеров играют Кобнан Дэвид, Кади Борхес, Жоан Батчи. Алексей и Олакунле в последнее время чаще сидят на скамейке.

Увеличилась вариативность в центре поля. Теперь там выходят не только Сперцян-Кривцов-Черников – больше игровой практики появилось у Ленини, Баньяца, Борхес помимо атаки играет и в центре.

Резюмируя, кадровые проблемы для южан перестали быть настолько острыми. И сразу улучшилась статистика – за 8 матчей в весенней части чемпионата «быки» выиграли 4 раза, дважды сыграли вничью и потерпели только 2 поражения.

Если говорить о Кубке, неудачно сложился лишь поединок с ЦСКА – он и определил «Краснодар» в нижнюю сетку турнира. Там уже подопечные Владимира Ивича обыграли «Ахмат», «Ростов» и «Крылья».

Наверное, за «Ростов» в полуфинале болело бы больше человек – но за «Краснодаром» стоит пристально следить, пока в составе остаются Сафонов и Сперцян. Как минимум последний уже летом может сменить команду.

«Урал» — кубковый боец с нелегким жребием

Оба раза, когда «шмели» оказывались в шаге от Кубка, дорогу им закрывал «Локомотив». В розыгрыше-2019/20 это сделали уже «Химки» в полуфинале – зато теперь уральцы снова близки к финальному матчу. Статус кубковых бойцов давно закреплен за «Уралом» — и именно это заставляет симпатизировать команде из Екатеринбурга. Может, в чемпионате и не все получается, но никогда не знаешь, чего можно от них ожидать.

Достаточно оценить соперников «Урала» по плей-офф – сразу матч с «Ростовом», который идет в топ-3 РПЛ и играет довольно цельно. Подопечные Виктора Ганчаренко забрали ничью в первом матче и одержали победу дома. Соперником по следующей стадии стал «Спартак» — и с этой же командой уральцы встретились в начале марта в чемпионате. «Шмели» сильно покусали «красно-белых» — и уже тогда стало понятно, что у москвичей шансы 50 на 50. Так и случилось – ничья в Москве, победа «Урала» в Екатеринбурге – притом уверенная.

Сценарий с ЦСКА пока повторяет спартаковский – матч в РПЛ показывает, что «красно-синих» нельзя слепо называть фаворитом, кубковая игра в Москве подтверждает опасения. Ответный поединок снова в Екатеринбурге, где «шмели» особенно опасны.

Хочется верить, что в случае с «Уралом» будет справедлива фраза «бог любит троицу» — если два предыдущих похода за Кубком разбились о столичный гранд, то теперь коллектив из Екатеринбурга пробьет эту стену.

ЦСКА – возрождение при Федотове и первый Кубок за 10 лет

Хотя и ЦСКА тяжело не сопереживать из-за той амплитуды состояний, в которых пребывали «армейцы» за один лишь сезон. Эмоциональный подъем на старте – тогда рассуждали, что «красно-синие» вместе со «Спартаком» устроят погоню за «Зенитом», что подтвердила встреча с «сине-бело-голубыми» (питерцы с трудом набрали 3 очка). Уже в октябре – спад, слабая реализация, вопросы к форме Медины и Карраскаля, реакции Федотова на просадку. К зиме говорили, что новый наставник ЦСКА идет по графику Березуцкого и может лишиться работы.

Сейчас о таких разговорах все забыли. За 13 весенних матчей – лишь 2 поражения, сенсационная победа над «Зенитом», ничья с «Локомотивом». Сам Федотов нашел выход из ситуации с формой легионеров – теперь на острие выходит Заболотный, под ним располагаются Чалов/Кучаев и Обляков. Пока восстанавливался после травмы Дивеев, в тройку центральных защитников к Роше переместили Мойзеса – и после возвращения Игоря такое трио стало основным.

В последнее время стало больше вопросов касаемо Медины и Карраскаля – но Хорхе продолжает сидеть в запасе, а вот Хесусу нашли позицию латераля на правом фланге.

«Красно-синие» притягивают своей последовательностью – нет метаний с игровой схемой, от которых страдает «Спартак». Поэтому ЦСКА в финале Пути РПЛ – и может выиграть Кубок впервые с сезона 2012/13. Это еще один аргумент сопереживать «армейцам».

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Байкал-38
Байкал-38 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 18:05
Ну не совсем, Кузбасс ни разу чемпионом и не был, да и шансом ему не давали, потолок серебро, а там в финалах без шансов.
Тот же СКА Хабаровск чемпионом и то первый раз стал в сезоне 2016/17 и то после того как туда сборная России переехала, а у Кемерово таких денег нет.
Если сравнивать Кузбасс с футболом, то это где то Ростов, раз выстрелит, а потом в середняки.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:56
Хорошо,поставим "Кузбасс" на место "вечного "Спартака" после феерии "святых девяностых".Или нынешнего ЦСКА.Или ...вообщем,где-то наверху.
Байкал-38
Байкал-38 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 17:55, ред.
Зёма привет!
Хабаровск ни разу не вылетал из вышки это факт, но есть одно НО.
в 1998 году Нефтяник (Хабаровск) вышел в вышку и тупо переманил почти всех игроков СКА (Хабаровск), который попросту на следующий сезон должен был прекратить своё существование.
По сути так оно и вышло, но власти города разрулили ситуацию и предложили не поступать так со славным армейским клубом и сделать слияние.
Таким образом Нефтяник поглотил СКА.

Так, что надо сказать большое спасибо властям города, что сохранили СКА, хоть и в виде Нефтяника.

Р.S. У нас в Иркутске так вообще из Локомотива в Сибскану, а потом в Байкал-энергию.
В 90-е много клубов вымерло, спасибо, что многих спасли.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 17:47
Кузбасс доминировал?
Никогда такого не было в хоккее с мячом.
Вообще в советское время законодателем мод были армейцы Свердловска и Динамо (Москва). В 1980 году пришло время красноярского Енисея 10 чемпионств подряд.
В российское время уже пришло время архангельского Водника в период с 1996 года по 2006 год они 9 раз становились чемпионами, в 2001 году их гегемонию прерывал Енисей.
Потом вновь возродилось московское Динамо и они уже поставили чемпионство на поток.
Ну и «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) четыре раза подряд был чемпионом.
В последние годы чемпионы чередуются.

Кузбасс Кемерово в советское время один раз выиграл бронзу в далёком 1973 году.
В Чемпионате России Кузбасс уже более уверенно играл 5 раз серебро, 7 раз бронза, но команда то играет хорошо, то провальные сезоны, все зависит есть ли деньги на команду.

Вообще в хоккее с мячом сейчас всё зависит от финансирования властей и спонсоров.
Если появились деньги в одном городе, то практически вся сборная России туда переезжает и та команда чемпион, пока деньги есть есть и победы.
Верность клубу придерживаются единицы, но и то если им платят много.
За карьеру поменять 10 клубов это средний результат.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:22
Да брось Олег!...Говори во все связки!...глаз, ухо, нос-это не главные части тела))))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:17
по пачпарту-я Альтаир))))..приятно Олег познакомиться!
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 16:15
ВСЕ верно!..кроме одного..СКА Хабаровск-ни когда не вылетал из вышке, больше ВСЕХ провел матчей в вышке..при этом первую домашнюю встречу провел на СЕДЬМОЙ год выступления , хотя до этого занимал призовые места!..СКА-не вылез!...у СКА отрицательный баланс (за всю историю) только с Динамо Москва!..ну а Зенит, напомни кто в 84-ом стал чемпионом СССР?
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 16:12
Принимается!
Если, что... По праздникам можно Олегом...
Тебя сто лет здесь вижу, но как величать ... Может забыл, а может и не знал)
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:08
давай на ТЫ!...на ВЫ-у меня только басурманы)))))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:03
Лично я за случайность!)))..за ДЖИЗАК из Бустона, за КОЛОС Никополь и т.д.)))))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 16:02
Ну бывает,раньше доминировали "Кузбасс","Динамо "М да Енисей,а теперь СКА вылез.Ну так и "Зенит" только в "новой историографии" столицы Ленинградской области-гранд из грандов ,в истории отечественного футбола,а на деле...Так что,дружище,и на Е бывает,и на Ё бывает...
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 16:02
Это можно говорить полушёпотом!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 16:01
ВИ и правда говорите правду!
Буду прислушиваться...)
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 15:56
Я могу тебя называть своим другом?..добро!..ну тогда смотри..в этом сезоне (в хоккей с мячом)...финал кубка, игра за супер кубок и финал чемпионата-ВСЕ прошли в Ерофей Арене (ХАБАРОВСК)!..подсказать кто ВСЕ выиграл?))))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:49
КУБОК-это "русская рулетка",когда один должен неизбежно погибнуть(если револьвер исправен,а оппоненты не жулики), а многоступенчатость-это тысяча снарядов ,выпущенных по противнику,а там почему-то из окопа потом выползает живой чел и говорит :Гы-гы!
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:47
статья не бывает хорошей или плохой...статья бывает либо до действия, либо уже после свершившегося факта)))))..а решают исходы (как говорят мои "партнеры" из под небесной) БУКИ)))))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:44, ред.
На то он и Кубок,а не "гладкий турнир",чтобы классная команда могла всегда демонстрировать свои лучшие качества,а "случайная"-рискнуть и победить.Иначе какой смысл в выдаче преференций "старшему по званию",и зачем звать в свою "песочницу" малышню???
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:44
У швейцарки есть свои и плюсы и больше минусов, она хороша, на примере шахмат, если не очень много участников... В случае большого количества участников (команд), можно и не встретится с наиболее "сильными" игроками...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 15:41
Лучше- семь! Тогда Кубок навсегда пропишется у "Зенита" Надёжно,выгодно,удобно...
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:40
Анатолий!...ну давай чтоб исключить вариант случайности-начнем играть в чемпионате..ну скажем..до трех побед)))))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:40
Автор смотрит на поле "с другой стороны мушки".
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 15:38
Спасибо за информацию!....действительно, кем бы я был до встречи с тобой!))))...остап бендер
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:37
Хорошая статья, в финале ЦСКА - Краснодар, кстати, почему то уверен. что автор чисто по спешке не указал ещё одного футболиста, в разделе «Краснодар» — преображение при новом тренере и доля удачи" - это в последнем абзаце Джон Кордоба в компании Сафонова и Сперцяна. Последний и Джон сейчас решают исходы матчей....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 15:05
Это швейцарская система, у нее есть недостатки, но основное достоинство - сводит к минимуму элемент случайности, тк проигравшая команда РПЛ имеет шанс на реабилитацию. К тому же значительно выросло количество матчей, которые интересно смотреть. Эти два несомненных плюса перевешивают некие "сомнения"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:00
вот Хесусу нашли позицию латераля на правом фланге
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1350269/krasnodar-akron 02.05.2023
а правом фланге играет Милан Гайич, а Медина на левом....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:43, ред.
Желанный-это когда смотрят и комментируют все-друзья,враги,"ненавидящие упаднический российский футбол",из разных побуждений.А смешной-это когда середняцкая команда "гладкого первенства" высшей лиги страны встречается с аналогичным середняком первой лиги. С соответствующим натужным антуражем,посещаемостью.Кто бы что не говорил о спортивной составляющей и спортивных принципах.
А я успех львовян лицезрел через СМИ,поскольку уже закончил школу. А забившего победный гол закарпатского венгра Габовду знал мой однокурсник.Говорил,что тот был полным сельчанином,плохо владевшим русским языком,а когда стал знаменит,то любил(в ответ на обращение к нему) с высоты своего 184-см роста презрительно смотреть на оппонента и гулко стуча себя в грудь ,произносить внушительно : "Я-ГАБОВДА!"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:39
Пора ЦСКА поднапрячься и взять трофей!
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 14:16
ну не знаю..что считать желанным, а , что смешным..вот Карпаты выиграли кубок СССР, играя в первой лиге...правда это было в 69-ом году...я это не видел....потому, что только родился)))...лично для меня понятно..что такой регламент проведения кубка-не лезет в не какие ворота!))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:36
Резиновый кубок растянутый, как с*пля. На выбор болельщику: втянуть, или .......
Сказка Акрона закончится. Нет веры в этот розыгрыш.
"Благотворительностью" отдает.
Полуфиналы надеюсь изменят мое мнение.
nubom
nubom
сегодня в 12:56
Самый смешной кубок России...
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