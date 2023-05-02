Первый за 10 лет Кубок у ЦСКА, гроза москвичей «Акрон». Чем притягивают полуфиналисты Кубка России

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сегодня, 12:07

По несколько аргументов в пользу каждой команды.

В борьбе за Кубок России остаются 4 команды – ЦСКА и «Урал» разыграют первую путевку в финал турнира. И даже у проигравшей команды будет шанс побороться за трофей – она окажется в нижней сетке, где сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Акрон». Рассказываем, почему стоит болеть за того, или иного участника Кубка.

«Акрон» — наглецы из Первой лиги

Радует, что стабильно находятся клубы, которые в рамках турнира преподносят сенсации, выбивая более статусных соперников. Мы помним финал 2017/18, куда не попал «Спартак», зато сыграл «Тосно». Помним «Енисей», в 2022 году оставивший без трофея «Локомотив» и «Рубин», и «Аланию» — победителя четвертьфинала против «Зенита».

Но даже с учетом этих сенсаций то, что вытворяет «Акрон» в нынешнем сезоне, — высший класс. Тольяттинцы успели сыграть почти со всеми московскими командами, какие есть в Премьер-Лиге. И если с «Торпедо» коллектив сыграл на первом этапе четвертьфинала, то далее шли исключительно сильные соперники – «Локомотив» ожил во второй части сезона, пытается угнаться за топ-5. «Железнодорожники» уступили «Акрону» в серии пенальти. Такая же судьба постигла «Динамо» — на тот момент представителя первой пятерки РПЛ . Когда стало известно, что подопечным Евгения Калешина придется играть со «Спартаком», встал вопрос – насколько тольяттинцам хватит фарта. Везение команды не отрицал и сам главный тренер:

Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд! Это главный итог. Сейчас нет смысла говорить о содержании игры, запоминают команду победителя. «Динамо» играло лучше нас. Но в играх на выбывание все решает характер. Мы не дрогнули, они дрогнули.

На то, чтобы пройти «красно-белых», его хватило. Теперь предстоит сыграть с «Краснодаром». И что самое интересное – в случае победы есть вероятность собрать полный комплект москвичей – ЦСКА не выглядит фаворитом в борьбе с «Уралом».

«Краснодар» — преображение при новом тренере и доля удачи

Особенно явно последнее можно было наблюдать в поединке с «Ростовом» — команда Валерия Карпина смотрелась предпочтительнее, но ей не повезло уступить в серии пенальти.

Облик «быков» изменился по сравнению с тем, что мы видели в первой части сезона – пришли новые игроки и иностранный тренер Владимир Ивич. Сербский специалист стал использовать других исполнителей на флангах атаки – если раньше там чаще появлялись Олусегун, Ахметов или Ионов, то теперь вингеров играют Кобнан Дэвид, Кади Борхес, Жоан Батчи. Алексей и Олакунле в последнее время чаще сидят на скамейке.

Увеличилась вариативность в центре поля. Теперь там выходят не только Сперцян-Кривцов-Черников – больше игровой практики появилось у Ленини, Баньяца, Борхес помимо атаки играет и в центре.

Резюмируя, кадровые проблемы для южан перестали быть настолько острыми. И сразу улучшилась статистика – за 8 матчей в весенней части чемпионата «быки» выиграли 4 раза, дважды сыграли вничью и потерпели только 2 поражения.

Если говорить о Кубке, неудачно сложился лишь поединок с ЦСКА – он и определил «Краснодар» в нижнюю сетку турнира. Там уже подопечные Владимира Ивича обыграли «Ахмат», «Ростов» и «Крылья».

Наверное, за «Ростов» в полуфинале болело бы больше человек – но за «Краснодаром» стоит пристально следить, пока в составе остаются Сафонов и Сперцян. Как минимум последний уже летом может сменить команду.

«Урал» — кубковый боец с нелегким жребием

Оба раза, когда «шмели» оказывались в шаге от Кубка, дорогу им закрывал «Локомотив». В розыгрыше-2019/20 это сделали уже «Химки» в полуфинале – зато теперь уральцы снова близки к финальному матчу. Статус кубковых бойцов давно закреплен за «Уралом» — и именно это заставляет симпатизировать команде из Екатеринбурга. Может, в чемпионате и не все получается, но никогда не знаешь, чего можно от них ожидать.

Достаточно оценить соперников «Урала» по плей-офф – сразу матч с «Ростовом», который идет в топ-3 РПЛ и играет довольно цельно. Подопечные Виктора Ганчаренко забрали ничью в первом матче и одержали победу дома. Соперником по следующей стадии стал «Спартак» — и с этой же командой уральцы встретились в начале марта в чемпионате. «Шмели» сильно покусали «красно-белых» — и уже тогда стало понятно, что у москвичей шансы 50 на 50. Так и случилось – ничья в Москве, победа «Урала» в Екатеринбурге – притом уверенная.

Сценарий с ЦСКА пока повторяет спартаковский – матч в РПЛ показывает, что «красно-синих» нельзя слепо называть фаворитом, кубковая игра в Москве подтверждает опасения. Ответный поединок снова в Екатеринбурге, где «шмели» особенно опасны.

Хочется верить, что в случае с «Уралом» будет справедлива фраза «бог любит троицу» — если два предыдущих похода за Кубком разбились о столичный гранд, то теперь коллектив из Екатеринбурга пробьет эту стену.

ЦСКА – возрождение при Федотове и первый Кубок за 10 лет

Хотя и ЦСКА тяжело не сопереживать из-за той амплитуды состояний, в которых пребывали «армейцы» за один лишь сезон. Эмоциональный подъем на старте – тогда рассуждали, что «красно-синие» вместе со «Спартаком» устроят погоню за «Зенитом», что подтвердила встреча с «сине-бело-голубыми» (питерцы с трудом набрали 3 очка). Уже в октябре – спад, слабая реализация, вопросы к форме Медины и Карраскаля, реакции Федотова на просадку. К зиме говорили, что новый наставник ЦСКА идет по графику Березуцкого и может лишиться работы.

Сейчас о таких разговорах все забыли. За 13 весенних матчей – лишь 2 поражения, сенсационная победа над «Зенитом», ничья с «Локомотивом». Сам Федотов нашел выход из ситуации с формой легионеров – теперь на острие выходит Заболотный, под ним располагаются Чалов/Кучаев и Обляков. Пока восстанавливался после травмы Дивеев, в тройку центральных защитников к Роше переместили Мойзеса – и после возвращения Игоря такое трио стало основным.

В последнее время стало больше вопросов касаемо Медины и Карраскаля – но Хорхе продолжает сидеть в запасе, а вот Хесусу нашли позицию латераля на правом фланге.