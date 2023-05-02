Первый за 10 лет Кубок у ЦСКА, гроза москвичей «Акрон». Чем притягивают полуфиналисты Кубка России

По несколько аргументов в пользу каждой команды.
В борьбе за Кубок России остаются 4 команды – ЦСКА и «Урал» разыграют первую путевку в финал турнира. И даже у проигравшей команды будет шанс побороться за трофей – она окажется в нижней сетке, где сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Акрон». Рассказываем, почему стоит болеть за того, или иного участника Кубка.
«Акрон» — наглецы из Первой лиги
Радует, что стабильно находятся клубы, которые в рамках турнира преподносят сенсации, выбивая более статусных соперников. Мы помним финал 2017/18, куда не попал «Спартак», зато сыграл «Тосно». Помним «Енисей», в 2022 году оставивший без трофея «Локомотив» и «Рубин», и «Аланию» — победителя четвертьфинала против «Зенита».
Но даже с учетом этих сенсаций то, что вытворяет «Акрон» в нынешнем сезоне, — высший класс. Тольяттинцы успели сыграть почти со всеми московскими командами, какие есть в Премьер-Лиге. И если с «Торпедо» коллектив сыграл на первом этапе четвертьфинала, то далее шли исключительно сильные соперники – «Локомотив» ожил во второй части сезона, пытается угнаться за топ-5. «Железнодорожники» уступили «Акрону» в серии пенальти. Такая же судьба постигла «Динамо» — на тот момент представителя первой пятерки РПЛ. Когда стало известно, что подопечным Евгения Калешина придется играть со «Спартаком», встал вопрос – насколько тольяттинцам хватит фарта. Везение команды не отрицал и сам главный тренер:
Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд! Это главный итог. Сейчас нет смысла говорить о содержании игры, запоминают команду победителя. «Динамо» играло лучше нас. Но в играх на выбывание все решает характер. Мы не дрогнули, они дрогнули.
На то, чтобы пройти «красно-белых», его хватило. Теперь предстоит сыграть с «Краснодаром». И что самое интересное – в случае победы есть вероятность собрать полный комплект москвичей – ЦСКА не выглядит фаворитом в борьбе с «Уралом».
«Краснодар» — преображение при новом тренере и доля удачи
Особенно явно последнее можно было наблюдать в поединке с «Ростовом» — команда Валерия Карпина смотрелась предпочтительнее, но ей не повезло уступить в серии пенальти.
Облик «быков» изменился по сравнению с тем, что мы видели в первой части сезона – пришли новые игроки и иностранный тренер Владимир Ивич. Сербский специалист стал использовать других исполнителей на флангах атаки – если раньше там чаще появлялись Олусегун, Ахметов или Ионов, то теперь вингеров играют Кобнан Дэвид, Кади Борхес, Жоан Батчи. Алексей и Олакунле в последнее время чаще сидят на скамейке.
Увеличилась вариативность в центре поля. Теперь там выходят не только Сперцян-Кривцов-Черников – больше игровой практики появилось у Ленини, Баньяца, Борхес помимо атаки играет и в центре.
Резюмируя, кадровые проблемы для южан перестали быть настолько острыми. И сразу улучшилась статистика – за 8 матчей в весенней части чемпионата «быки» выиграли 4 раза, дважды сыграли вничью и потерпели только 2 поражения.
Если говорить о Кубке, неудачно сложился лишь поединок с ЦСКА – он и определил «Краснодар» в нижнюю сетку турнира. Там уже подопечные Владимира Ивича обыграли «Ахмат», «Ростов» и «Крылья».
Наверное, за «Ростов» в полуфинале болело бы больше человек – но за «Краснодаром» стоит пристально следить, пока в составе остаются Сафонов и Сперцян. Как минимум последний уже летом может сменить команду.
«Урал» — кубковый боец с нелегким жребием
Оба раза, когда «шмели» оказывались в шаге от Кубка, дорогу им закрывал «Локомотив». В розыгрыше-2019/20 это сделали уже «Химки» в полуфинале – зато теперь уральцы снова близки к финальному матчу. Статус кубковых бойцов давно закреплен за «Уралом» — и именно это заставляет симпатизировать команде из Екатеринбурга. Может, в чемпионате и не все получается, но никогда не знаешь, чего можно от них ожидать.
Достаточно оценить соперников «Урала» по плей-офф – сразу матч с «Ростовом», который идет в топ-3 РПЛ и играет довольно цельно. Подопечные Виктора Ганчаренко забрали ничью в первом матче и одержали победу дома. Соперником по следующей стадии стал «Спартак» — и с этой же командой уральцы встретились в начале марта в чемпионате. «Шмели» сильно покусали «красно-белых» — и уже тогда стало понятно, что у москвичей шансы 50 на 50. Так и случилось – ничья в Москве, победа «Урала» в Екатеринбурге – притом уверенная.
Сценарий с ЦСКА пока повторяет спартаковский – матч в РПЛ показывает, что «красно-синих» нельзя слепо называть фаворитом, кубковая игра в Москве подтверждает опасения. Ответный поединок снова в Екатеринбурге, где «шмели» особенно опасны.
Хочется верить, что в случае с «Уралом» будет справедлива фраза «бог любит троицу» — если два предыдущих похода за Кубком разбились о столичный гранд, то теперь коллектив из Екатеринбурга пробьет эту стену.
ЦСКА – возрождение при Федотове и первый Кубок за 10 лет
Хотя и ЦСКА тяжело не сопереживать из-за той амплитуды состояний, в которых пребывали «армейцы» за один лишь сезон. Эмоциональный подъем на старте – тогда рассуждали, что «красно-синие» вместе со «Спартаком» устроят погоню за «Зенитом», что подтвердила встреча с «сине-бело-голубыми» (питерцы с трудом набрали 3 очка). Уже в октябре – спад, слабая реализация, вопросы к форме Медины и Карраскаля, реакции Федотова на просадку. К зиме говорили, что новый наставник ЦСКА идет по графику Березуцкого и может лишиться работы.
Сейчас о таких разговорах все забыли. За 13 весенних матчей – лишь 2 поражения, сенсационная победа над «Зенитом», ничья с «Локомотивом». Сам Федотов нашел выход из ситуации с формой легионеров – теперь на острие выходит Заболотный, под ним располагаются Чалов/Кучаев и Обляков. Пока восстанавливался после травмы Дивеев, в тройку центральных защитников к Роше переместили Мойзеса – и после возвращения Игоря такое трио стало основным.
В последнее время стало больше вопросов касаемо Медины и Карраскаля – но Хорхе продолжает сидеть в запасе, а вот Хесусу нашли позицию латераля на правом фланге.
«Красно-синие» притягивают своей последовательностью – нет метаний с игровой схемой, от которых страдает «Спартак». Поэтому ЦСКА в финале Пути РПЛ – и может выиграть Кубок впервые с сезона 2012/13. Это еще один аргумент сопереживать «армейцам».
Ну что, во первых хочется поздравить "наглецов" с выходом в полуфинал (финал.... трудно понять что это такое...:))). Дальше буду болеть за них. С такой волей к победе и самоотдаче на поле надеюсь они запросто могут взять Кубок России! Одно непонятно....что творится с командами из премьер лиги? Какая по счёту команда отлетает от команды медиа лиги? Может по телеканалам начинать транслировать их чемпионат?. Как объяснить три топовые клуба просто никакие были на поле.....
Ну а так что, Акрон в Первой лиге борется за выживание, но выносит клубы РПЛ в Кубке России.... это что, магия «русского Бьелсы» или удача?... и что самое удивительное, что "герой Акрона" - вратарь, который работал грузчиком.....
Ну что, во первых хочется поздравить "наглецов" с выходом в полуфинал (финал.... трудно понять что это такое...:))). Дальше буду болеть за них. С такой волей к победе и самоотдаче на поле надеюсь они запросто могут взять Кубок России! Одно непонятно....что творится с командами из премьер лиги? Какая по счёту команда отлетает от команды медиа лиги? Может по телеканалам начинать транслировать их чемпионат?. Как объяснить три топовые клуба просто никакие были на поле.....
Ну а так что, Акрон в Первой лиге борется за выживание, но выносит клубы РПЛ в Кубке России.... это что, магия «русского Бьелсы» или удача?... и что самое удивительное, что "герой Акрона" - вратарь, который работал грузчиком.....