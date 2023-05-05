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«Спартак» по всем параметрам уступает «Зениту». В гостях одна победа за 15 лет

вчера, 21:19
Момент из матча

Но есть хорошая новость для Абаскаля.

Девять матчей в РПЛ без побед над «Зенитом»

Статистика – вещь упрямая, пусть ею и пытаются манипулировать. Но разницу в 12 очков в таблице за пять туров до конца сезона тяжело интерпретировать неправильно. «Зенит» проигрывал в этом сезоне ЦСКА и «Спартаку», но Абаскалю уступили в Кубке. Оттуда оба фаворита вылетели, в отличие от «армейцев». И пока Федотов набирал форму, «Спартак» её потерял. Ничьи москвичей лишили чемпионского матча в Санкт-Петербурге.

С мая 2012 года «Спартак» не выигрывал в северном городе. Тогда победили 3:2, хотя результат не менял итог погони. Спаллетти стал чемпионом переходного сезона. Сейчас у Семака будет пятый подряд титул. А для Абаскаля и его подопечных важно не получить еще один разгром, как в финале Суперкубка, который проходил в Санкт-Петербурге. «Красно-белые» понимают, насколько у них ужасная выездная статистика против «Зенита».

За последние шестнадцать лет у «Спартака» всего два успешных матча в Санкт-Петербурге, в 2007-м и 2012-м. И единственное, чем Абаскаль может себя сейчас утешить – статистика. Его команда часто вторая по многим параметрам в РПЛ после «Зенита». Это упрек ЦСКА, «Динамо» и «Краснодару», многие могли провести сезон мощнее. А еще вторые места «Спартака» по цифрам отражают характер действий «Ростова» — осторожные.

«Спартак» хуже фаворита, но выше остальных

«Зенит» выиграл 19 матчей в РПЛ, а Абаскаль на втором месте – 14 побед. У Малкома и напарников 65 забитых мячей. У Промеса с коллегами 55, второе место в сезоне. Речь о двух командах, которые чаще остальных владеют мячом, хотя отрыв подопечных Семака внушительный, а «Краснодар» рядом со «Спартаком». По ударам по чужим воротам воскресные оппоненты тоже лидируют, причем с ними не могут тягаться другие традиционные гранды РПЛ.

По ударам в створ «Спартак» второй, причем близко к «Зениту». Но даже по характеристикам, где не эти клубы лидируют, команда Семака часто выше, чем команда Абаскаля. Кроме побед на втором этаже, которые отражают разницу в стиле игры. Петербуржцы предпочитают работать низом, лишь в финальной трети навешивать мячи с флангов. Москвичи почти ни в чем не лучше. Не существует чисто футбольных причин для победы гостевой команды.

Но отметим, что «Спартак» легко создавал моменты. По сумме подходов и их качеству они близко к «Зениту». У Семака есть проблема с центральным форвардом – причина, почему не оторвались. А у Абаскаля, невзирая на проблемы Промеса, Игнатова и Николсона, атакующая команда. Вот только «Зенит» выше по соотношению голов к точным ударам – феноменальный показатель 0.35. «Спартак» скромнее, но 3 из 10 метких ударов становятся голевыми.

После Карреры в РПЛ «Зенит» не побеждали

«Зенит» хочет обыграть «Спартак», но у них в 10 последних матчах 3 мировых и поражение в Кубке, хотя не дома, а в Москве. В день грандиозной драки была ничья с серией пенальти, в которой команда Семака победила. Но получается, что в 4 из 10 случаев «Спартак» находил силы не проиграть «Зениту» в основное время, зацепка на будущее. Не самая плохая статистика матчей с вечным чемпионом последних сезонов.

Но где победы над фаворитом? Последний раз московский «Спартак» обыгрывал «Зенит» в чемпионате с Каррерой, 3:1 пять с половиной лет назад. Из основы «красно-белых» на ту игру остались Селихов, Джикия и Промес, а из основы «Зенита» только Кузяев. Нынешний латиноамериканский состав команды помнит погром 7:1, у них нет трепета перед москвичами.

«Зениту» не светит сезон без поражений в РПЛ, на который явно рассчитывали в клубе, но теперь на кону принципы. Петербуржцам нельзя уступать «Спартаку», пусть даже чемпионство в кармане, осталось лишь оформить его официально. Но смотреть предлагаем на «Спартак». Вылетели от «Акрона» из Кубка России, не застолбили за собой второе место в таблице РПЛ, могут уступить не только «Ростову», но и ЦСКА.

Настрой и прессинг могут повлиять на поединок

Четвертое место устроит «Спартак»? Если помнить прошлый сезон, то это хороший результат. Но тогда выиграли Кубок, а сейчас задача проще – прервать серию без побед в Санкт-Петербурге. Вот только без Литвинова и, возможно, Джикии, «Спартак» получает проблемы в обороне. Но даже без этих игроков надо пользоваться разницей в прессинге. Если Абаскаль не перемудрит, то «Зениту», который не смог пройти «Динамо» в Кубке и проиграл ЦСКА, будет непросто против молодой команды.

А вот если увидите, что бразильцы из Санкт-Петербурга вечно с мячом, то смело хороните надежды Селихова на «сухарь». «Спартак» — тотальный аутсайдер гостевого матча, ведь за пятнадцать лет выигрывали в Санкт-Петербурге один раз, встретят неудобного соперника.

Однако кубковые игры могли вселить в Соболева, Промеса и Зобнина надежду на неравную, но обнадеживающую гостей борьбу. У бразильцев ведь есть минус. Им сложно играть бесполезные поединки. Малком пропускал тренировку, возможно, и другие себя поберегут. Но вот если «Ростов» потеряет очки против «Факела» накануне, то матч с москвичами становится для «Зенита» чемпионским сражением. Победа гарантирует титул. А если Карпин выиграет, то «Зенит» согласится на ничью и перенесет празднование на неделю.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 11:26
Зенит выиграет с крупным счетом у спартака и станет чемпионом.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:02
Хоть бы на этот раз без драки обошлось...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:24
Не о том автор.
Зенит в кои то веки не особо сильнее Спартака, только красно-белые сдали, а Зенит сохранил осенний уровень.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:35
Матч с предсказуемым результатом.Чтобы было иначе,должно случиться что-то из ряда вон выходящее.Так что на этот тур главная задача у Федотова-выйти на чистое третье место.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 22:31
Что пустое молотить....Зенит обыграет Спартак и наверняка крупно. Премиальные ни кто не отменял, а за Спам двойные. Бальзам Мюллеру на из раненую душу в молодости..
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 21:43
Зенит заранее чемпион!!!! Не нужно ходить к гадалке, только время терять!!!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:41
Спартаку мало что светит. Особенно если Ростов дома оступится...
Гость
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