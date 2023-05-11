Конец великой эпохи. Где сейчас футболисты легендарной «Барселоны»

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вчера, 15:46

Бускетс ушел последним из той основы Гвардиолы.

Судя по активной борьбе за капитанскую повязку в «Барселоне», Месси не вернется, о чем каталонцы знают. Бускетс тоже принял решение об уходе. Серхио оказался последним из основы сезона 2010/11, кто играл в клубе до сих пор. Догорела великая эпоха, остается один Роберто, но Серхи был в глубоком запасе, в отличие от тезки Бускетса. Самое время вспомнить, где победители Лиги чемпионов спустя двенадцать лет, ведь та команда была, без преувеличения, легендарной по составу.

Вратари

Вальдес, Пинто, Миньо

Хосе Мануэль Пинто любит музыку. Он ею занимался, когда играл, даже был продюсером и выпускал треки. Славы не добился, но после окончания футбольной карьеры занимается любимым делом. Вы вряд ли его узнаете, встретив на улице. Теперь у Хосе короткая стрижка со смешной челкой, держит себя в форме, поскольку преподает танцы. Бородатого Вальдеса узнать проще. Виктор пробовал стать тренером, но не получилось. Третий вратарь состава Гвардиолы – Миньо, не стал чемпионом мира и Европы, как Виктор, зато Рубен до сих пор играет в футбол, ведь моложе на два года, чем Месси.

Защитники

Алвес, Пике, Пуйоль, Милито, Максвелл, Маскерано, Адриано, Абидаль

К сожалению, Дани Алвес сидит в тюрьме. Адвокаты работают, но обвинения серьезные, сексуальное насилие. Точно известно благодаря записям камер в ночном клубе, что Дани пошел в туалет с женщиной изменять молодой супруге. Теперь выясняют, было ли активное согласие со стороны потерпевшей. Или девушка передумала, а Алвес не остановился. Судя по тому, что Дани в тюрьме, у прокуратуры есть сомнения.

Пике неожиданно завершил карьеру посреди сезона. Его опыта не хватило со знакомым МЮ ? Или нет, ведь помним, как Жерар развел руками с «Интером» при подаче за спину. Испанец также развелся с Шакирой. Пике активно занялся бизнесом, у него Медиалига, вроде российской. Пуйоль вернулся в информационное поле, когда поддержал шутку Касильяса про смену ориентации. Народ на секунду поверил?

Габриэль Милито стал тренером, работает с «Архентинос Хуниорс», родным клубом Марадоны. Идет в середине таблицы. Маскерано тоже наставник, работал с молодежкой Аргентины. Хавьер уволился, ведь провалился на чемпионате Южной Америки, где его команда не вышла из группы. Максвелл выбрал чуть более спокойную должность, друг Ибрагимовича помогает управлять ПСЖ .

Адриано де-факто завершил карьеру, а де-юре осужденный преступник, получил условный срок за неуплату налогов. Абидаль был спортивным директором «Барселоны», и такого с Бартомеу натворили, что долго будут разгребать. Также «Барселону» обвиняли, что нашли для Эрика печень на черном рынке. У Абидаля бурная жизнь. Отец пятерых детей подозревался в связи с футболисткой ПСЖ , за что женщину избили неизвестные бандиты.

Полузащитники

Хави, Иньеста, Кейта, Бускетс, Афеллай, Алькантара

Если в защите кружок серийных любителей женщин, то здесь парни скучнее, что им самим выгодно. Судьбу Хави знаете. Тянет из болота бегемота, будет чемпионом Испании с «Барселоной». Оценки его работы неоднозначные, поскольку в Европе каталонец вылетал из Лиги Европы от «Айнтрахта» и «Манчестер Юнайтед». Иньеста пока занят перелетами из Испании в Японию и обратно.

В июне «Барселона» сыграет против «Виссел Кобе», а Андрес допустил возвращение в Каталонию, чтобы помогать управлять «блаугранас». Карьера идет на закат, в 39 лет легендарный хавбек почти не играет в своей команде. Кейта не светится на публике. Говорят, занялся бизнесом и стал меценатом. А вот Афеллай ушел на ТВ, тогда как в футболе себя голландец реализовать не сумел.

Из Каталонии уехал. В Германии и Греции не заиграл. Побегал в «Сток Сити», но «нового Месси» ждало забвение. Забавно с таким прозвищем, что голландец старше, чем Лионель. Алькантара моложе. Тьяго выиграл с «Баварией» ЛЧ и ищет приключения в «Ливерпуле». Получается хуже, чем ожидалось. Серхи Роберто пока в «Барселоне», но легендой, как старшие напарники, не стал.

Нападающие

Вилья, Кркич, Месси, Хеффрен, Педро

Хеффрен доигрался до сборной Венесуэлы. После титулов с Гвардиолой его карьера не сложилась. Кркича ждала похожая судьба, хотя Боян сражался дольше. Вот только панические атаки, а потом давление из-за таланта сказались. Игрок, который на три года моложе, чем Месси, в этом году завершил карьеру в составе «Виссел Кобе», где играл рядом с Иньестой.

Судьбу Месси знаете. Лионель может уехать в Саудовскую Аравию, где его ждет 400 млн долларов в год. Может продлить соглашение с парижанами, если убедят Зидана. А вот дома Месси угрожают бандиты. Угрожали также Педро, когда после «Ромы» перешел в «Лацио». Но страсти улеглись, ветеран помогает Сарри завершить сезон возвращением «орлов» в ЛЧ .

В 35 лет испанец сбавил, но Родригес выиграл всё, его карьера получилась невероятно успешной. Давиду Вилье тоже незачем жаловаться. Испанец развивает собственную компанию DV7, сеть футбольных академий. А вот резервист былых времен Нолито и сейчас играет в футбол. Но уже не в составе «Сельты», а в скромном клубе на испанских островах.

Когда смотришь на заявку той «Барселоны», то не покидает чувство, что ей подходил Андрей Аршавин. Теперь новые чемпионы из «Зенита» мечтают о больших вызовах, как Дуглас Сантос о приглашении в сборную, а вот фанаты каталонцев с теплотой вспоминают времена не с Малкомом, а с Месси на правом бровке. Гвардиола создал легендарную команду.

И как раз Хосеп первым понял, кто управляет его родным и любимым клубом. Испанец уехал, а причиной стали менеджеры. Наверное, не ошибся. Но величественный отрезок с Хави, Иньестой и Месси могли растянуть, останься с ними Гвардиола. Теперь тренер мчится в новый финал Лиги чемпионов, а каталонская эпоха официально завершена с уходом хулигана Бускетса.