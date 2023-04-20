«Реал» обвинил «Барселону» в связи с диктатором Франко. Лапорта и Перес вцепились друг в друга

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сегодня, 21:57

Завелись не на шутку.

Лапорта считает, что Перес его предал

Забавно, что политик со стажем Жоан поверил Флорентино и сдружился с ним. Роман во имя наживы? Хотят создать Суперлигу, где деньги будут зарабатывать все гранды Европы, а делить собрались два старых испанца. Но поскольку Перес занял обвинительную позицию в деле Негрейры, то Лапорта обиделся. Жоан пошел в атаку. На пресс-конференции, где оправдывал огромные выплаты вице-президенту судейского комитета, Лапорта оскорбил «Реал»:

Клуб, который считался командой режима, сейчас обижается на других. Но ведь 70 лет большинство директоров судейского комитета имеют связь с «Реалом».

Франко не был осужден при жизни за создание диктатуры, но в 21 веке странно быть его фанатом. От режима пострадали многие люди и целая страна. Запретил выборы, закрыл все партии, кроме одной, подмял всю власть. Придирался к словам, буквам, запрещал и запрещал. Дружил с нацистами и фашистами. Принял приветствие с вскинутой вверх правой рукой. Франко был фашистом, независимо от того, как себя величал и насколько удачно сделал вид, что не дружил с Муссолини.

Заявление, что «Реал» — «клуб режима», оскорбило Переса. Ему было 28 лет, когда умер Франко. Флорентино своими глазами наблюдал за гниением диктатуры при стареющем вожде. После слов Лапорты на клубном канале «Реала» появился ролик с набором фактов, которые возмутили «Барселону».

Франко побаивался сепаратистов Каталонии

Как любой диктатор, Франсиско переживал из-за буйных регионов. Мадрид считался с басками, ведь те создали террористическую организацию. Столичный диктатор душил каталонскую культуру, но побаивался ребят из Барселоны. В ролике «Реала» ставится вопрос, кто на самом деле был клубом режима? «Мадрид» напомнил, что на открытии «Камп Ноу» был один из министров Франко, Хосе Солис Руис.

«Барселона» сделала в 1965 году диктатора почетным «сосьос». Политической оппозицией к власти не были. Каталонский клуб трижды награждал правого диктатора. Франко изменил статус земельных участков и разрешил на них строительство, что увеличило ценность активов «Барселоны» и спасло клуб. Пока диктатор был у власти, каталонцы 8 раз выигрывали Ла Лигу и 9 раз побеждали в Кубке Генералиссимуса.

«Реалу» понадобилось 15 лет, чтобы взять первое чемпионство после прихода диктатора к власти. Во время гражданской войны в Испании погибли футболисты, директора и члены клуба «Реал Мадрид», которые воевали за республиканцев против монархистов вроде Франко. Также Перес позволил добавить в ролик слова Сантьяго Бернабеу, бывшего президента мадридского клуба:

Когда я слышу, что «Реал» был командой режима, то мне хочется наложить кучу на отцов тех, кто такое мелет.

Клубом, которому поначалу симпатизировал Франко, был «Атлетико». Диктатор радовался успехам «Реала» после грандиозных успехов в Европе, но футбол не любил. Узурпатор всегда приписывает себе все успехи страны и переводит стрелки на других после неудач. Франко болел в футболе за тех, кто побеждает. Ему была важна репутация режима. Успехи сборной и «Реала» радовали строго из-за этого. А когда побеждала «Барселона» — поздравлял и ее.

Война президентов отвлекает от главного

На пресс-конференции Лапорта не смог объяснить, зачем заплатили дедушке, который делал в отчетах больше ошибок, чем школьники в сочинениях, целых 7.3 миллиона евро. Зато Жоан бросался на Тебаса и «Реал». Говорил о клевете и предвзятости к «Барселоне». Но о конфликте интересов ни слова не сказал. Веет популизмом, к нему и скатились. А теперь перешли на политические обвинения в связи с режимом, который издох в 1975 году.

Испания — это страна Сервантеса, Пикассо, Рабана, Дали, Альмадовара и Бунюэля, а не только Франко. Диктатура там была своя, «либеральная», если можно так сказать. Гражданская война унесла жизни, но поскольку Франко хватило ума не вырезать евреев и не помогать нацистам прямо, как делали другие, восторгаясь бешеными немцами, то Франсиско удержался на своем посту по принципу «враг моего врага – мой друг».

Сдерживал коммунистов – устраивал союзников. Испанцы довольно наивные парни. Им можно всучить правые и левые идеи. Обе ветви не работают, но люди, у которых есть сиеста, пахать не сильно любят. А вот от футбола испанцы без ума. Франко не трогал ни «Реал», ни «Барселону», ни «Атлетико», пока те были чемпионами. Но гранды всегда обвиняли друг друга в работе на режим. Где истина? Оба клуба терпели Франко.

И одновременно держали дистанцию. В 21 веке внуки жертв режима по голове за поддержку де-факто фашиста не погладят. Попытка Лапорты отвлечь от дела Негрейры историческим спором удачная, но Перес зажег в ответ. Теперь «Барселоне» нужно реагировать. Расскажут, как увели Ди Стефано и заставили проиграть 1:11? А лучше бы объяснили выплаты сыну Негрейры. Хватило ума перечислить миллионы из казны великого клуба.

Зачем подставили команду? Не ответили. Тяжело доказать в суде, что у Негрейры была власть приказывать арбитрам помогать каталонцам. Также сложно доказать популярную в Барселоне теорию, что Перес влиял на рефери. Флорентино вряд ли настолько наивный, как Бартомеу, чтобы покупать услуги Негрейры и его коллег за миллионы евро. А святых в этой паре нет, ведь «Реал» и «Барселона» сами диктаторы из спорта.

Например, когда выгодно, Лапорта ругает Тебаса и плодит о нем грязные слухи. А если нужно зарегистрировать Месси, то идут за помощью именно к президенту Ла Лиги. Классика политической жизни. Главное, чтобы не дошло до войны фанатов. Истории с ранениями ультрас и автобусами команд, в которые бросают камни, лучше оставить в прошлом.